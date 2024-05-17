Mentre gli attacchi deepfake alle aziende dominano le prime pagine dei giornali, gli esperti di rilevamento stanno raccogliendo insight su come sono nati questi attacchi e sulle vulnerabilità che utilizzano.

Tra il 2023 e il 2024, frequenti campagne di phishing e social engineering hanno portato al furto di account, asset, dati, identità e a danni alla reputazione di aziende di tutti i settori.

I call center delle principali banche e istituti finanziari sono ora sommersi da un'ondata di chiamate false che utilizzano la tecnologia nel tentativo di entrare nei conti dei clienti e avviare transazioni fraudolente. L'help desk e il personale sono stati sommersi da campagne di social engineering tramite chiamate e messaggi, spesso con successo, come è avvenuto nell'attacco all'azienda interna di sviluppo software Retool, che ha causato perdite per decine di milioni di dollari ai clienti dell'azienda. Un operatore finanziario è stato ingannato a trasferire fondi a truffatori. I sistemi di autenticazione basati sugli speaker vengono ora perfezionati ed aggirati con l'audio deepfake.

La barriera all'ingresso per i malintenzionati è più bassa oggi che in passato. Gli strumenti che consentono la creazione di deepfake sono più economici e accessibili che mai, dando anche agli utenti senza conoscenze tecniche la possibilità di progettare sofisticate campagne di frode alimentate dall'AI.

Data la crescente proliferazione e i metodi utilizzati dai criminali informatici, la rilevamento in tempo reale che utilizza l'AI per utilizzare l'AI sarà essenziale per proteggere gli interessi finanziari e reputazionali delle aziende.