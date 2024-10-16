Navigare l'etica dell'AI nella cybersecurity

Che si tratti di sviluppare o di interagire con AI, in ambito di cybersecurity o in qualsiasi altro contesto, è essenziale tenere gli esseri umani aggiornati durante tutto il processo. I dati di formazione devono essere regolarmente controllati da team diversificati e inclusivi e perfezionati per ridurre pregiudizi e misinformazione. Sebbene le persone stesse siano soggette agli stessi problemi, la supervisione continua e la capacità di spiegare come l'AI trae le sue conclusioni possono mitigare notevolmente questi rischi.

D'altra parte, considerare l'AI semplicemente come una scorciatoia e un sostituto dell'uomo porta inevitabilmente all'evoluzione dell'AI a modo suo, addestrata sui propri output fino al punto di amplificare le proprie carenze, un concetto noto come deriva dell'AI.

Il ruolo umano nella tutela dell'AI e nell'assumersi la responsabilità della sua adozione e utilizzo non può essere sottovalutato. Ecco perché, invece di concentrarsi sull'AI come un modo per ridurre gli organici e risparmiare denaro, le aziende dovrebbero investire i risparmi nella riqualificazione e nella transizione dei loro team verso i nuovi ruoli adiacenti all'AI. Ciò significa che tutti i professionisti della sicurezza informatica devono mettere al primo posto l'utilizzo etico dell'AI (e quindi le persone).