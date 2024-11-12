Il modo in cui i leader scelgono di adottare l'AI potrebbe essere una delle decisioni più cruciali prese da un'organizzazione nel prossimo futuro. Il ruolo dell'AI in questo mercato in continua evoluzione guidato dall'innovazione è ineguagliabile a qualsiasi altra influenza su un'azienda. Ora è più importante che mai che le aziende prendano le decisioni strategiche giuste per implementare le funzionalità di AI.

L'AI è la strada che porta valore alle organizzazioni ed è esemplificata nel recente report AI in azione del 2024. Il report esplora questo percorso e fornisce esempi specifici di ciò che è possibile quando l'AI viene messa alla prova.

Il report, che ha intervistato 2.000 organizzazioni in tutto il mondo, ha scoperto che esisteva un piccolo sottoinsieme di organizzazioni (solo il 15%) che si è distinto rispetto al clamore dell'AI, un gruppo che abbiamo chiamato i "leader". Questi leader guardano oltre l'hype generato dall'AI e cercano di inserirla nel modo più pragmatico possibile. Uno dei tanti fattori del successo dei leader è in parte dovuto ai casi d'uso su cui scelgono di concentrarsi.

Shobhit Varshney, Vice President e Senior Partner, Americas Gen AI IoT Leader, IBM Consulting, condivide i suoi insight nel report e suggerisce alle organizzazioni a individuare i casi d'uso mettendo in risalto l'impatto anziché la convenienza.

"La tentazione è quella di iniziare un percorso di AI con ciò che è più veloce da implementare", ha detto Varshney nel rapporto. "Ma i leader scoprono grandi opportunità concrete che sposteranno l'ago della bilancia."

In altre parole, l'85% delle organizzazioni intervistate e menzionate nel report come Novizi dovrebbe concentrarsi sull'implementazione dell'AI non dove è più facile, ma dove avrà il maggiore impatto. Varshney raccomanda di concentrarsi sui workflow end-to-end come punto di partenza.