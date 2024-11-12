Il modo in cui i leader scelgono di adottare l'AI potrebbe essere una delle decisioni più cruciali prese da un'organizzazione nel prossimo futuro. Il ruolo dell'AI in questo mercato in continua evoluzione guidato dall'innovazione è ineguagliabile a qualsiasi altra influenza su un'azienda. Ora è più importante che mai che le aziende prendano le decisioni strategiche giuste per implementare le funzionalità di AI.
L'AI è la strada che porta valore alle organizzazioni ed è esemplificata nel recente report AI in azione del 2024. Il report esplora questo percorso e fornisce esempi specifici di ciò che è possibile quando l'AI viene messa alla prova.
Il report, che ha intervistato 2.000 organizzazioni in tutto il mondo, ha scoperto che esisteva un piccolo sottoinsieme di organizzazioni (solo il 15%) che si è distinto rispetto al clamore dell'AI, un gruppo che abbiamo chiamato i "leader". Questi leader guardano oltre l'hype generato dall'AI e cercano di inserirla nel modo più pragmatico possibile. Uno dei tanti fattori del successo dei leader è in parte dovuto ai casi d'uso su cui scelgono di concentrarsi.
Shobhit Varshney, Vice President e Senior Partner, Americas Gen AI IoT Leader, IBM Consulting, condivide i suoi insight nel report e suggerisce alle organizzazioni a individuare i casi d'uso mettendo in risalto l'impatto anziché la convenienza.
"La tentazione è quella di iniziare un percorso di AI con ciò che è più veloce da implementare", ha detto Varshney nel rapporto. "Ma i leader scoprono grandi opportunità concrete che sposteranno l'ago della bilancia."
In altre parole, l'85% delle organizzazioni intervistate e menzionate nel report come Novizi dovrebbe concentrarsi sull'implementazione dell'AI non dove è più facile, ma dove avrà il maggiore impatto. Varshney raccomanda di concentrarsi sui workflow end-to-end come punto di partenza.
Il report presenta quattro casi d'uso in quattro settori come esempi di leader AI che traggono i frutti dell'integrazione della tecnologia AI nelle loro organizzazioni. I dati del sondaggio hanno rilevato che le organizzazioni danno priorità ai seguenti casi d'uso: miglioramento dell'esperienza del cliente, operazioni IT e automazione, assistenti virtuali per applicazioni esterne e cybersecurity.
"I leader hanno l'80% di probabilità in più rispetto ai novizi di investire nei 4 casi d'uso principali", secondo una statistica del report.
Ma la domanda è: perché questi casi d'uso? Un'analisi più approfondita di ciascuno può dare una prima risposta a questa domanda e aiutare le organizzazioni a comprendere meglio il grande valore che l'IA può portare al loro business.
Ogni azienda, indipendentemente dal suo settore, vende un’esperienza digitale e compete con aziende che stanno ridefinendo le aspettative dei consumatori attraverso l’iper-personalizzazione e altre esperienze ultra-intuitive.
Un recent report dell’IBM Institute for Business Value ha rilevato in tutto il mondo che il 62% dei dirigenti ritiene che l’AI generativa trasformi il modo in cui le organizzazioni creano esperienze, con la personalizzazione al centro di questo cambiamento.
Un esempio chiave è la catena di rivenditori di salute e bellezza Boots UK, che ha collaborato con IBM per trasferire i loro programmi legacy su IBM Cloud. L’azienda aveva bisogno di aiuto per trasferire i suoi programmi legacy in un mondo di e-commerce più moderno e per soddisfare le esigenze dei clienti di oggi. Le due aziende hanno collaborato per oltre un anno utilizzando la piattaforma container Red Hat OpenShift su IBM Cloud per creare, replicare e testare l’ambiente digitale. Il Black Friday, un evento di punta, è stato gestito con facilità e l’azienda ha visto la dimensione media del carrello superare qualsiasi previsione del team.
Un altro esempio distinto ma significativo è la partnership di IBM con All England Lawn Tennis Club (AELTC), che ospita il torneo di tennis più ricco dello sport, Wimbledon. Sebbene i due collaborino da più di trent’anni, quest’anno il team ha coinvolto l’aiuto di IBM® watsonx. Questo portfolio di prodotti AI è stato utilizzato per creare la funzionalità Catch Me Up disponibile sull’app di Wimbledon, che creava riepiloghi per ogni singolo giocatore, descrivendo nel dettaglio cosa era successo durante le partite e gli scontri successivi.
Il futuro dell’esperienza del cliente probabilmente si orienterà verso interazioni iper-personalizzate, utilizzando analytics e machine learning per anticipare le esigenze dei clienti in tempo reale. L’evoluzione di queste tecnologie spingerà le aziende a creare esperienze fluide e coinvolgenti che migliorino la fedeltà e la soddisfazione dei clienti in tutti i punti di contatto.
L’investimento nelle operazioni IT e nell’automazione richiede un cambiamento significativo di mentalità per le organizzazioni. Il debito tecnico è un principale ostacolo per le aziende che vogliono accelerare la trasformazione con l’AI generativa. I recenti risultati della ricerca IBM Institute for Business Value hanno rilevato che un’organizzazione tipica spende solo il 23% del proprio budget tecnologico per generare ricavi.
Ma è l’AI a cambiare le carte in tavola, e il 75% dei dirigenti IT che ha dichiarato che il valore generato dalla gen AI sarà reindirizzato verso nuovi investimenti che promuoveranno l’innovazione e la crescita aziendale. I leader, come descritto dal report, non considerano gli aggiornamenti tecnologici come una serie di costi isolati, ma piuttosto cercano di collegare queste funzionalità a una strategia più ampia.
Le operazioni IT e l’automazione rappresentano il principale caso d’uso dell’AI per il settore delle telecomunicazioni e della manifattura, poiché ogni inattività per manutenzione o guasti di rete è tempo e risorse spesi lontano dai clienti. Nelle telecomunicazioni, l’AI viene utilizzata per la manutenzione predittiva e l’ottimizzazione della rete, permettendo agli operatori di identificare e risolvere problemi prima che influiscano sulla qualità del servizio. Questa automazione migliora l’efficienza operativa e riduce i tempi di inattività, permettendo alle aziende di offrire un’esperienza più affidabile e reattiva ai propri clienti.
Una recente indagine dell’IBM Institute for Business Value condotta tra 300 leader globali delle telecomunicazioni ha rilevato che la maggior parte dei fornitori di servizi di comunicazione sta valutando e implementando casi d’uso dell’AI generativa in più aree aziendali. Un esempio è Vodafone Idea Limited (Vi) e IBM Consulting. Quando due dei principali fornitori di telecomunicazioni dell’India si sono fusi, l’azienda ha saputo di dover consolidare mantenendo al minimo qualsiasi interruzione del servizio. È stato allora che Vi si è rivolta a IBM per realizzare la massiccia trasformazione digitale, che includeva il consolidamento e l’integrazione fluida dei progetti.
I team hanno lavorato insieme per consolidare i sistemi IT e per determinare quali applicazioni aziendali potessero supportare meglio l’organizzazione appena fusa. Inoltre, IBM ha collaborato con Vi sui suoi domini di rete e ha raggiunto il suo primo grande traguardo produttivo per le funzioni di rete core sul suo open hybrid cloud, che è alimentato da IBM e Red Hat. Con la piattaforma, le applicazioni IT e di rete dell’organizzazione possono essere eseguite su un’architettura cloud comune.
È probabile che casi d’uso simili diventino sempre più comuni, man mano che le aziende iniziano ad adottare queste soluzioni di AI nelle operazioni IT. Il settore tecnologico di un’azienda è destinato a crescere di importanza con il passare del tempo e la tecnologia più avanzata continua a spingere i team IT e il lavoro che svolgono quotidianamente.
L’attuale ambiente aziendale è tutt’altro che semplice. Le organizzazioni devono affrontare una lunga lista di incertezze, tra cui l’inflazione, le normative in rapida evoluzione, l’incertezza geopolitica e altre ancora. Ma nonostante tutti questi fattori esterni, le aziende devono riconoscere quanto siano cruciali la crescita e l’espansione dei profitti nel mondo finanziario di oggi. I leader finanziari devono adottare un nuovo approccio alla gestione finanziaria che sfrutti il potenziale della tecnologia AI.
Questi leader concordano sul fatto che l’AI generativa possa offrire alle aziende un vantaggio competitivo, secondo la ricerca dell’IBM Institute for Business Value. I CFO dicono a IBM che incorporare la gen AI in tutta l’azienda sarà “un fattore principale di vantaggio competitivo nei prossimi tre anni. Gli assistenti virtuali per applicazioni esterne sono prioritari per i leader del settore finanziario a causa della necessità di transazioni fluide e soluzioni rapide per i clienti, ovunque si trovino.
Asteria è un’organizzazione che ha corso un rischio sperimentando assistenti virtuali e ha collaborato con IBM proprio per questo. La missione della startup fintech con sede a Stoccolma, Business Partner di IBM, è fornire alle piccole e medie imprese (PMI) l’accesso a sistemi di gestione della cassa e fornire loro gli strumenti per raggiungere resilienza nelle loro operazioni aziendali. Nel corso di quattro settimane, l’azienda e IBM hanno collaborato per costruire e testare il nuovo assistente virtuale: Asteria Smart Finance Advisor. La parte front-end dell’assistente è alimentata da IBM® watsonx Assistant, mentre le funzionalità di query dei dati sono alimentate da IBM® Watson Discovery.
L’assistente è stato progettato per essere disponibile nel portale di online banking di ogni banca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e per mostrare alle PMI un aggiornamento sullo stato di salute finanziaria della loro azienda e rispondere alle domande finanziarie. Si prevede che il progetto pilota verrà ampliato e implementato in modo più ampio e mira ad aiutare le PMI a raggiungere redditività e stabilità finanziaria a lungo termine.
Con l’avvicinarsi del nuovo anno, è probabile che gli assistenti virtuali diventino più intuitivi, grazie al miglioramento della formazione e della messa a punto nel tempo. Migliorare le loro funzionalità di comprendere e rispondere alle emozioni umane complesse e ai segnali contestuali. Integrandosi con più applicazioni esterne, questi assistenti offrono un’esperienza coesa e personalizzata che semplifica le attività quotidiane e aumenta la produttività.
Le minacce informatiche sono sempre state una preoccupazione per le aziende di qualsiasi settore, ma sono diventate particolarmente allarmanti con l'ascesa dell'AI generativa. I progressi nella tecnologia hanno dato agli hacker maggiori opportunità di sfruttare le vulnerabilità e hanno fornito ai malintenzionati una piattaforma per nuovi trucchi. Tuttavia, la soluzione a queste minacce di cybersecurity derivanti dall'AI generativa è l'AI generativa.
Gli strumenti di AI generativa stanno rafforzando la difesa aziendale attraverso processi di sicurezza automatizzati e analizzando enormi quantità di dati più velocemente che mai prima. Ma l'implementazione di questi strumenti sarà fondamentale per limitare i rischi.
Un report di ricerca dell'IBM Institute for Business Value ha rilevato che il 47% dei dirigenti teme che l'implementazione dell'AI generativa nelle operazioni possa portare a nuovi tipi di attacchi diretti ai propri modelli AI, dati o servizi di AI. La maggioranza teme che l'AI generativa renda probabile una violazione di sicurezza nella propria organizzazione entro i prossimi tre anni.
I leader devono comprendere le vulnerabilità dell'AI della loro organizzazione e contribuire a garantire che l'intera pipeline dell'AI sia protetta e che i dati siano crittografati. La cybersecurity è stato l'ultimo caso d'uso dell'AI evidenziato dai leader come un investimento utile. Questo perché, senza misure di sicurezza rigorose, un'organizzazione mette a rischio se stessa e i suoi utenti, indipendentemente dal suo settore o dalle sue dimensioni.
Un ottimo esempio di AI negli investimenti in cybersecurity è United Family Healthcare e la soluzione di sicurezza IBM® QRadar SIEM di IBM. L'azienda, che gestisce più di 10 ospedali in sette città della Cina e oltre, aveva bisogno di una piattaforma di centro operativo di sicurezza (SOC) per memorizzare e gestire incidenti di sicurezza e generare segnalazioni di non conformità.
L'implementazione delle soluzioni di sicurezza IBM ha permesso ai membri del team UFH con una formazione formale minima di individuare le minacce prioritarie e condurre indagini di livello uno su di esse. Inoltre, IBM ha contribuito a costruire un sistema centralizzato di log management per aiutare UFH a gestire la conformità ai requisiti normativi locali utilizzando funzionalità automatizzate. La soluzione SOC è stata distribuita in meno di un mese ed è in funzione negli ospedali e nelle cliniche UFH in tutta la Cina, grazie alla fiducia reciproca tra l'organizzazione e IBM.
Le funzionalità dell'AI sono una lama a doppio taglio quando si tratta di cybersecurity perché, in un certo senso, sono la causa delle vulnerabilità della cybersecurity, ma sono anche la soluzione. Man mano che le minacce informatiche diventano più sofisticate, i sistemi AI si adatteranno ed evolveranno continuamente, offrendo alle organizzazioni una difesa robusta contro attacchi sempre più complessi.
La promessa che l'AI porta alle aziende è enorme, ma richiede un approccio olistico e l'impegno degli stakeholder dell'intera organizzazione. I leader devono considerare il vantaggio competitivo che l'AI può portare e capire. I consulenti IBM comprendono l'impegno e l'immensa pressione che devono affrontare oggi i leader aziendali e di Tecnologia. Ecco perché la nuova piattaforma IBM® Consulting Advantage rappresenta una svolta per un approccio scientifico basato sulle evidenze alla consulenza.
I consulenti IBM di tutto il mondo saranno ora dotati di assistenti AI specifici per ruolo e dominio per modernizzare gli approcci di consulenza con insight più approfonditi e una maggiore efficienza. IBM Consulting Advantage può aiutare organizzazioni in molti ambiti diversi, tra cui finanza e procurement, marketing, IT, cybersecurity, trasformazione dei dati e hybrid cloud.
Il sondaggio AI in azione di IBM ha rivelato non solo il valore dell'AI, ma anche l'importanza del tocco umano e degli esperti umani che forniscono input cruciali e danno vita all'AI. L'AI ha il potenziale per trasformare i settori industriali. Ma senza la comprensione sfumata e la competenza decisiva dei dipendenti umani, le organizzazioni potrebbero non diventare mai leader e perdere ciò che il landscape dell'AI ha da offrire.
