Negli anni '80 e nei primi anni '90, poche persone potevano immaginare l'impatto che il World Wide Web avrebbe avuto in futuro. L'idea che potesse diventare una parte integrante e onnipresente della nostra vita lavorativa e personale sembrava ridicola. Dagli anni '50 in poi, le persone hanno visto l'esplorazione spaziale in modo simile. La gente la trova affascinante, ma la maggior parte la percepisce ancora come un campo riservato agli ingegneri aerospaziali e agli scienziati, non alla persona media. La recente e piuttosto nota ascesa delle iniziative commerciali nel settore spaziale ha iniziato a cambiare questa percezione, ma non del tutto. Il settore spaziale mondiale è a un punto di svolta? Siamo all'inizio della prossima grande trasformazione della nostra vita lavorativa? Gli indicatori chiave suggeriscono che è esattamente ciò che sta accadendo.
L'economia spaziale globale ha generato 345 miliardi di dollari nel 2016 (link esterno a ibm.com). Gli esperti di previsioni del settore privato prevedono che questa tendenza continui, con una crescita prevista tra 1 e 1,5 trilioni di dollari entro il 2040 (link esterno a ibm.com). Sono quattro gli aspetti del mondo degli affari moderno che determinano questo livello di investimenti.
Le innovazioni nate dal programma spaziale statunitense hanno contribuito a migliorare la vita sulla Terra. Arti artificiali, PC, telefoni con fotocamera, coperte di alluminio, memory foam, persino scarpe da tennis: tutte queste tecnologie sono nate per rispondere a esigenze specifiche di aerei e veicoli spaziali, così come dei piloti e astronauti all’interno di quei veicoli. Oggi quel flusso di innovazione si è invertito. L’innovazione aziendale è diventata il carburante per i viaggi nello spazio e l’economia spaziale. AI, machine learning, edge computing, quantum computing, IoT e blockchain hanno reso i viaggi spaziali più efficienti, contribuito a ridurre i costi di raccolta dati e accelerato la scoperta di insight contenuti in quei dati.
Queste innovazioni e aree di crescita hanno ispirato una vasta gamma di aziende di servizi e supporto: produttori di veicoli di lancio, fornitori di servizi di assistenza al lancio, raccoglitori e gestori di detriti spaziali, minatori di minerali e metalli, promotori del turismo spaziale, riparazione e manutenzione dei satelliti. La lista delle aziende che dovranno sostenere un settore di questa dimensione è quasi infinita.
Adottare principi comuni per guidare la cooperazione e la gestione dell'esplorazione e dell'uso spaziale è un altro segno della crescente maturità di questo settore e del riconoscimento che avrà nel mondo degli affari. Nell'ottobre 2020, otto nazioni fondatrici hanno firmato gli accordi Artemis (link esterno a ibm.com), un documento che delinea una visione condivisa per l'esplorazione, la scienza e le attività commerciali nello spazio. Gli accordi riguardano:
La NASA guida il programma Artemis e prevede che altri partner e nazioni globali si uniranno all'iniziativa.
Se l'economia spaziale globale è all'avanguardia della trasformazione del lavoro, come possono prepararsi le aziende moderne? Così come le aziende degli anni '80 avevano difficoltà a immaginare le possibilità di internet, oggi le aziende potrebbero avere difficoltà a comprendere le possibilità trasformative dell'esplorazione spaziale e dell'economia spaziale globale. Un elemento chiave per questa preparazione potrebbe essere la capacità di visualizzare il ruolo che la tua azienda potrebbe svolgere in questo settore e sviluppare una visione a lungo termine di ciò che è possibile fare. Questo potrebbe implicare una maggiore padronanza delle tecnologie che saranno richieste da questo settore, come l'AI e il machine learning. Potrebbe essere necessario investire nella forza lavoro attraverso la formazione delle competenze, per garantire che i team siano preparati alla trasformazione. Può comportare partnership con organizzazioni esperte nel settore e con le tecnologie che lo supportano. Come lo spazio stesso, le possibilità sono illimitate.
