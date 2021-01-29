Le innovazioni nate dal programma spaziale statunitense hanno contribuito a migliorare la vita sulla Terra. Arti artificiali, PC, telefoni con fotocamera, coperte di alluminio, memory foam, persino scarpe da tennis: tutte queste tecnologie sono nate per rispondere a esigenze specifiche di aerei e veicoli spaziali, così come dei piloti e astronauti all’interno di quei veicoli. Oggi quel flusso di innovazione si è invertito. L’innovazione aziendale è diventata il carburante per i viaggi nello spazio e l’economia spaziale. AI, machine learning, edge computing, quantum computing, IoT e blockchain hanno reso i viaggi spaziali più efficienti, contribuito a ridurre i costi di raccolta dati e accelerato la scoperta di insight contenuti in quei dati.

Queste innovazioni e aree di crescita hanno ispirato una vasta gamma di aziende di servizi e supporto: produttori di veicoli di lancio, fornitori di servizi di assistenza al lancio, raccoglitori e gestori di detriti spaziali, minatori di minerali e metalli, promotori del turismo spaziale, riparazione e manutenzione dei satelliti. La lista delle aziende che dovranno sostenere un settore di questa dimensione è quasi infinita.