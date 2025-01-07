Sicurezza dei dispositivi mobili: perché la protezione è fondamentale nella forza lavoro ibrida

Nel nostro mondo incentrato sui dispositivi mobili, la giornata lavorativa di molti dipendenti inizia e finisce su un dispositivo mobile. I dispositivi mobili sono oggi strumenti essenziali per la produttività e la comunicazione. Mentre molte organizzazioni passano ad ambienti di lavoro ibridi, i dispositivi mobili rappresentano un obiettivo ricco per gli attori malevoli perché spesso sono i dispositivi aziendali meno protetti e offrono piattaforme da cui lanciare attacchi di social engineering.

A differenza dei computer tradizionali, generalmente ben difesi da software antivirus e protocolli di cybersecurity, i dispositivi mobili sono spesso lasciati vulnerabili a causa della mancanza di consapevolezza e di una protezione adeguata.

I dispositivi mobili presentano vulnerabilità uniche che i cybercriminali utilizzano sempre più spesso. Tuttavia, poiché la sicurezza mobile ha ricevuto storicamente meno attenzione, la maggior parte degli utenti e dei team IT non riconosce pienamente questi rischi. Questa mancanza di consapevolezza spesso si traduce in una mancanza di igiene informatica, come aggiornamenti tempestivi e l'installazione di software di sicurezza essenziali, rendendo i dispositivi vulnerabili a un numero crescente di minacce informatiche.