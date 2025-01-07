Sicurezza dei dispositivi mobili: perché la protezione è fondamentale nella forza lavoro ibrida

Nel nostro mondo incentrato sui dispositivi mobili, la giornata lavorativa di molti dipendenti inizia e finisce su un dispositivo mobile. I dispositivi mobili sono oggi strumenti essenziali per la produttività e la comunicazione. Mentre molte organizzazioni passano ad ambienti di lavoro ibridi, i dispositivi mobili rappresentano un obiettivo ricco per gli attori malevoli perché spesso sono i dispositivi aziendali meno protetti e offrono piattaforme da cui lanciare attacchi di social engineering.
A differenza dei computer tradizionali, generalmente ben difesi da software antivirus e protocolli di cybersecurity, i dispositivi mobili sono spesso lasciati vulnerabili a causa della mancanza di consapevolezza e di una protezione adeguata.
I dispositivi mobili presentano vulnerabilità uniche che i cybercriminali utilizzano sempre più spesso. Tuttavia, poiché la sicurezza mobile ha ricevuto storicamente meno attenzione, la maggior parte degli utenti e dei team IT non riconosce pienamente questi rischi. Questa mancanza di consapevolezza spesso si traduce in una mancanza di igiene informatica, come aggiornamenti tempestivi e l'installazione di software di sicurezza essenziali, rendendo i dispositivi vulnerabili a un numero crescente di minacce informatiche.
I dispositivi mobili affrontano sfide di sicurezza diverse rispetto a desktop o laptop, poiché si basano su varie applicazioni, si connettono a reti pubbliche e trasportano dati sensibili in tasche e borse. Ecco alcuni motivi per cui sono maggiormente a rischio:
Oltre alle vulnerabilità sopra menzionate, esistono minacce specifiche per i dispositivi mobili di cui ogni utente e team IT dovrebbe essere a conoscenza:
Sebbene le minacce mobili siano in aumento, esistono modi per ridurre il rischio di attacchi. Individui e organizzazioni possono adottare misure proattive per proteggere i propri dispositivi mobili e i dati sensibili. L'aggiornamento regolare dei sistemi operativi, l'utilizzo di software di sicurezza mobile e l'impiego di un'autenticazione forte sono passi essenziali per proteggere i dispositivi mobili. Inoltre, limitare i permessi delle app e promuovere la formazione sulla cybersecurity tra i dipendenti può ridurre significativamente i rischi.
Per le aziende, implementare una soluzione di gestione dei dispositivi mobili (MDM), come IBM® MaaS360, è indispensabile. La gestione dei dispositivi mobili (MDM) fornisce controllo critico e visibilità, consentendo alle organizzazioni di applicare politiche di sicurezza, gestire i dispositivi da remoto e cancellare i dati in caso di smarrimento o furto di un dispositivo, garantendo una sicurezza completa su tutti i dispositivi mobili che accedono alle risorse.
Man mano che sempre più organizzazioni adottano modelli di lavoro ibrido, la sicurezza mobile non è più opzionale. In un mondo in cui i dati aziendali sono accessibili in movimento, dipendenti e team IT devono prendere sul serio la sicurezza dei dispositivi mobili. Senza adeguate tutele, i benefici di produttività dei dispositivi mobili sono superati dai maggiori rischi di sicurezza che comportano.
I componenti aggiuntivi di IBM MaaS360 Mobile Threat Defense (Professional e Advanced) rappresentano una grande evoluzione nelle funzionalità di sicurezza degli endpoint della piattaforma IBM MaaS360 e del mercato della mobilità aziendale mobile. I nuovi componenti aggiuntivi consolidano dispositivi, utenti, minacce e vulnerabilità in una piattaforma per la sicurezza e la gestione unificata degli endpoint. MaaS360 Mobile Threat Defense offre gestione dei dispositivi, difesa contro le minacce mobili, integrazione con gli stack di cybersecurity esistenti e insight sulla sicurezza basati sull'AI per accelerare la valutazione e la risposta alle minacce.
IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced rappresenta un significativo passo avanti nel modo in cui le organizzazioni adottano e traggono vantaggio dalla difesa dei dispositivi mobili. Come estensione integrata di IBM MaaS360, IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced combina semplicità e sicurezza in un'unica soluzione con un distribuzione completamente automatizzata e attivazione zero-touch del dispositivo mobile. La piattaforma offre protezione sul dispositivo basata sul machine learning e presenta caratteristiche con dashboard quasi in tempo reale per identificare utenti e dispositivi a rischio, oltre a rilevare e rispondere a minacce avanzate e persistenti.
La gestione unificata degli endpoint di MaaS360, combinata con il componente aggiuntivo MaaS360 Mobile Threat Defense Professional, offre agli amministratori IT una soluzione completa, integrata e end-to-end che unisce la migliore gestione degli endpoint e la difesa contro le minacce mobili. Gli amministratori possono gestire e proteggere il proprio ecosistema mobile da un punto di controllo centrale con politiche di sicurezza degli endpoint e rilevamento e risposta alle minacce in modo automatizzato e proattivo.
Queste offerte forniscono alle organizzazioni protezione dalle minacce mobili in evoluzione. Migliorano inoltre la produttività dei dipendenti riducendo i rischi per i dati aziendali e la privacy dei dipendenti.
Se vuoi saperne di più sull'evoluzione significativa della piattaforma IBM MaaS360 e su come IBM MaaS360 Mobile Threat Defense ti offre un modo semplice per proteggere i tuoi utenti mobili e i dati aziendali da minacce avanzate mobili, iscriviti al nostro webinar GRATUITO il 14 gennaio qui.