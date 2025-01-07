Protezione

Sicurezza dei dispositivi mobili: perché la protezione è fondamentale nella forza lavoro ibrida

Autore

Martina Kopic

Product Marketing Manager - IBM

Nel nostro mondo incentrato sui dispositivi mobili, la giornata lavorativa di molti dipendenti inizia e finisce su un dispositivo mobile. I dispositivi mobili sono oggi strumenti essenziali per la produttività e la comunicazione. Mentre molte organizzazioni passano ad ambienti di lavoro ibridi, i dispositivi mobili rappresentano un obiettivo ricco per gli attori malevoli perché spesso sono i dispositivi aziendali meno protetti e offrono piattaforme da cui lanciare attacchi di social engineering.

A differenza dei computer tradizionali, generalmente ben difesi da software antivirus e protocolli di cybersecurity, i dispositivi mobili sono spesso lasciati vulnerabili a causa della mancanza di consapevolezza e di una protezione adeguata.

I dispositivi mobili presentano vulnerabilità uniche che i cybercriminali utilizzano sempre più spesso. Tuttavia, poiché la sicurezza mobile ha ricevuto storicamente meno attenzione, la maggior parte degli utenti e dei team IT non riconosce pienamente questi rischi. Questa mancanza di consapevolezza spesso si traduce in una mancanza di igiene informatica, come aggiornamenti tempestivi e l'installazione di software di sicurezza essenziali, rendendo i dispositivi vulnerabili a un numero crescente di minacce informatiche.

Perché i dispositivi mobili sono più vulnerabili?

I dispositivi mobili affrontano sfide di sicurezza diverse rispetto a desktop o laptop, poiché si basano su varie applicazioni, si connettono a reti pubbliche e trasportano dati sensibili in tasche e borse. Ecco alcuni motivi per cui sono maggiormente a rischio:

  1. Connessione frequente alle reti pubbliche: i dispositivi mobili si connettono frequentemente al Wi-Fi pubblico in caffetterie, aeroporti e altri spazi comuni, rendendoli facili bersagli per gli attaccanti. Le reti Wi-Fi pubbliche sono spesso non protette, permettendo agli hacker di intercettare dati sensibili, incluse credenziali di accesso e informazioni personali.
  2. Mancanza di aggiornamenti di routine: a differenza dei computer desktop, dove le patch di sicurezza e gli aggiornamenti sono una prassi standard, i dispositivi mobili sono spesso lasciati con un software obsoleto. Ciò è problematico in quanto gli aggiornamenti del sistema operativo mobile sono essenziali per correggere le vulnerabilità note.
  3. Sicurezza incoerente tra i dispositivi: le aziende spesso utilizzano una combinazione di dispositivi iOS e Android, ognuno con i propri protocolli di sicurezza e vulnerabilità. Android, ad esempio, ha un ecosistema più frammentato, dove gli aggiornamenti non vengono applicati universalmente su tutti i dispositivi, lasciando gli utenti esposti. Inoltre, gli utenti iOS potrebbero non essere consapevoli che il jailbreak dei loro telefoni disabilita importanti caratteristiche di sicurezza.
  4. Più app personali e dati a rischio: i dispositivi mobili spesso contengono sia dati personali che professionali, inclusi e-mail, contatti e informazioni di pagamento, oltre a dati aziendali. La combinazione di uso personale e aziendale aumenta l'esposizione a potenziali violazioni, in quanto le app dannose scaricate per uso personale possono compromettere la sicurezza aziendale.
  5. Applicazioni cariche di malware: anche se gli app store come Google Play e l'App Store di Apple controllano le applicazioni, le app dannose riescono comunque a passare. Queste app possono contenere malware che raccolgono dati, spiano le attività o addirittura prendono il controllo di un dispositivo, mettendo a rischio sia le informazioni personali che quelle aziendali.

Minacce comuni dei dispositivi mobili

Oltre alle vulnerabilità sopra menzionate, esistono minacce specifiche per i dispositivi mobili di cui ogni utente e team IT dovrebbe essere a conoscenza:

  • Attacchi di phishing: il phishing rimane uno dei vettori di attacco più efficaci e gli utenti mobili sono molto vulnerabili a causa degli schermi piccoli e delle interfacce utente semplificate. Email, SMS e persino messaggi diretti sui social media possono contenere link di phishing che portano a furti di credenziali o malware.
  • Malware e spyware: le app dannose possono installare malware che raccolgono dati sensibili o tracciano l'attività di un utente senza consenso. Conosciuto come spyware, questo malware può accedere a tutto, dalla posizione ai tasti premuti, diventando una minaccia primaria sia per la privacy personale che per la sicurezza aziendale.
  • Attacchi man-in-the-middle (MITM): le reti Wi-Fi pubbliche sono ideali per gli attacchi MITM, dove gli attaccanti intercettano la comunicazione tra un dispositivo mobile e un server. Le informazioni sensibili, come le credenziali di accesso, possono essere esposte senza che l'utente se ne renda conto.
  • Dispositivi mobili non protetti e furti: poiché i dispositivi mobili sono portatili, sono anche a maggior rischio di essere persi o rubati. Quando i dispositivi non hanno una sicurezza adeguata, come il blocco dello schermo o la crittografia del dispositivo, le informazioni sensibili possono essere accessibili a chiunque prenda in mano il dispositivo.
Best practice per la cybersecurity dei dispositivi mobili

Sebbene le minacce mobili siano in aumento, esistono modi per ridurre il rischio di attacchi. Individui e organizzazioni possono adottare misure proattive per proteggere i propri dispositivi mobili e i dati sensibili. L'aggiornamento regolare dei sistemi operativi, l'utilizzo di software di sicurezza mobile e l'impiego di un'autenticazione forte sono passi essenziali per proteggere i dispositivi mobili. Inoltre, limitare i permessi delle app e promuovere la formazione sulla cybersecurity tra i dipendenti può ridurre significativamente i rischi.

Per le aziende, implementare una soluzione di gestione dei dispositivi mobili (MDM), come IBM® MaaS360, è indispensabile. La gestione dei dispositivi mobili (MDM) fornisce controllo critico e visibilità, consentendo alle organizzazioni di applicare politiche di sicurezza, gestire i dispositivi da remoto e cancellare i dati in caso di smarrimento o furto di un dispositivo, garantendo una sicurezza completa su tutti i dispositivi mobili che accedono alle risorse.

Adottare la sicurezza mobile per la forza lavoro ibrida

Man mano che sempre più organizzazioni adottano modelli di lavoro ibrido, la sicurezza mobile non è più opzionale. In un mondo in cui i dati aziendali sono accessibili in movimento, dipendenti e team IT devono prendere sul serio la sicurezza dei dispositivi mobili. Senza adeguate tutele, i benefici di produttività dei dispositivi mobili sono superati dai maggiori rischi di sicurezza che comportano.

I componenti aggiuntivi di IBM MaaS360 Mobile Threat Defense (Professional e Advanced) rappresentano una grande evoluzione nelle funzionalità di sicurezza degli endpoint della piattaforma IBM MaaS360 e del mercato della mobilità aziendale mobile. I nuovi componenti aggiuntivi consolidano dispositivi, utenti, minacce e vulnerabilità in una piattaforma per la sicurezza e la gestione unificata degli endpoint. MaaS360 Mobile Threat Defense offre gestione dei dispositivi, difesa contro le minacce mobili, integrazione con gli stack di cybersecurity esistenti e insight sulla sicurezza basati sull'AI per accelerare la valutazione e la risposta alle minacce.

IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced rappresenta un significativo passo avanti nel modo in cui le organizzazioni adottano e traggono vantaggio dalla difesa dei dispositivi mobili. Come estensione integrata di IBM MaaS360, IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced combina semplicità e sicurezza in un'unica soluzione con un distribuzione completamente automatizzata e attivazione zero-touch del dispositivo mobile. La piattaforma offre protezione sul dispositivo basata sul machine learning e presenta caratteristiche con dashboard quasi in tempo reale per identificare utenti e dispositivi a rischio, oltre a rilevare e rispondere a minacce avanzate e persistenti.

La gestione unificata degli endpoint di MaaS360, combinata con il componente aggiuntivo MaaS360 Mobile Threat Defense Professional, offre agli amministratori IT una soluzione completa, integrata e end-to-end che unisce la migliore gestione degli endpoint e la difesa contro le minacce mobili. Gli amministratori possono gestire e proteggere il proprio ecosistema mobile da un punto di controllo centrale con politiche di sicurezza degli endpoint e rilevamento e risposta alle minacce in modo automatizzato e proattivo.

Queste offerte forniscono alle organizzazioni protezione dalle minacce mobili in evoluzione. Migliorano inoltre la produttività dei dipendenti riducendo i rischi per i dati aziendali e la privacy dei dipendenti.

Se vuoi saperne di più sull'evoluzione significativa della piattaforma IBM MaaS360 e su come IBM MaaS360 Mobile Threat Defense ti offre un modo semplice per proteggere i tuoi utenti mobili e i dati aziendali da minacce avanzate mobili, iscriviti al nostro webinar GRATUITO il 14 gennaio qui.