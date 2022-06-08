Tag
Migrazione da VMware NSX-V a NSX-T

Con la rapida fine del ciclo di vita di VMware 6.5/6.7 e NSX-V, i clienti devono prepararsi e agire per svolgere le attività di migrazione.

Le aziende devono pianificare un aggiornamento senza interruzioni a VMware vSphere 7.x e VMware NSX-T e utilizzare al meglio le ultime novità in termini di sicurezza, automazione, scalabilità di rete e altro ancora.

IBM Cloud può aiutare le aziende ad aggiornarsi alle ultime versioni di vSphere e NSX-T. Prima di iniziare la migrazione dei workload, ecco alcuni aspetti da considerare:

  1. Comprendere i workload: La tua istanza basata su NSX-V esistente è stata implementata in precedenza e ospita i workload attuali e le configurazioni di rete NSX-V. Per una transizione fluida, è fondamentale comprendere l'ambiente, i workload che vi vengono implementati e l'NSX-V con la configurazione di rete sottostante. 
  2. Analizza le tue esigenze di capacità: prima di implementare un nuovo target vCenter Server basato su NSX-T, stima accuratamente le tue esigenze di capacità. Ottimizza e dimensiona i tuoi nuovi host e cluster utilizzando le più recenti opzioni hardware disponibili in IBM Cloud. Se non ne hai certezza, puoi controllare le ultime opzioni nella console IBM Cloud for VMware Solutions o contattare i tuoi rappresentanti vendite locali.
  3. Ricorda le tue esigenze di networking: puoi implementare il nuovo vCenter Server con un'istanza NSX-T in nuove VLAN e un nuovo pod, oppure puoi usare VLAN esistenti. Le schede 25GE potrebbero non essere disponibili sullo stesso pod. Inoltre, non è possibile spostare le subnet tra le VLAN se, ad esempio, è necessario riutilizzare gli indirizzi IP pubblici. Analizza le tue esigenze di networking e poi decidi.
  4. Configurazioni di rete da NSX-V a NSX-T: poiché l'architettura NSX-T è diversa, hai l'opportunità di progettare e implementare la rete overlay e le configurazioni basate sulle best practice di NSX-T. NSX-T offre funzionalità di scripting oppure puoi utilizzare Terraform per definire la tua topologia. In alternativa, puoi utilizzare lo strumento NSX-T Migration Coordination o strumenti di terze parti per migrare le configurazioni di rete esistenti, firewall e regole di bilanciamento del carico.
  5. Estensione di rete Layer 2 (L2) con Bridging o HCX: l'estensione L2 è tipicamente utilizzata tra gli switch logici NSX-V e i segmenti overlay NSX-T. Qui è possibile utilizzare NSX-T Bridging o HCX Network Extension. HCX fornisce anche strumenti per migrazioni in blocco e vMotion.
  6. Scegli la tua migliore opzione per migrare il workload: dopo che le configurazioni di rete sono state migrate o preparate per la migrazione, puoi iniziare a migrare il workload tra gli ambienti. Qui puoi scegliere tra vari metodi. Con HCX, hai un unico strumento per fare sia l'estensione L2 che la migrazione. È anche possibile utilizzare Advanced vMotion e Storage vMotion tra gli ambienti. Inoltre, è possibile utilizzare servizi e strumenti di Zerto o Veeam.
 
La strada da percorrere

Su IBM Cloud, la migrazione da VMware NSX-V a VMware NSX-T avviene seguendo il modello di migrazione lift-and-shift di VMware. In questo approccio, l'automazione IBM Cloud viene utilizzata per implementare una nuova istanza vCenter Server sulla stessa o su VLAN diverse. Con questa azione è possibile eseguire sia la migrazione da NSX-V a NSX-T sia la migrazione del workload:

Migrazione da VMware NSX-V a VMware NSX-T

Questo diagramma mostra l'architettura lift-and-shift che utilizza l'implementazione automatizzata di VMware Solutions. L'approccio di migrazione lift-and-shift ti permette di fare quanto segue:

  • Pianifica la migrazione in modo flessibile in base alle tue esigenze di workload.
  • Adotta un approccio di migrazione modulare; ad esempio, evacuazione parziale della sottorete.
  • Configura una nuova topologia di rete nell'ambiente NSX-T.
  • Fail-back di un'ondata di migrazione, poiché l'ambiente NSX-V esistente è ancora in funzione.
  • Estendi logicamente le reti tra entrambi gli ambienti per una migrazione di rete fluida.
  • Migra gradualmente il workload da NSX-V a NSX-T.
Scopri di più

IBM si impegna a supportare i suoi clienti e a rendere questa migrazione il più fluida possibile.

Consulta la documentazione sulla migrazione NSX V2T e le FAQ:

Come alternativa alla distribuzione dell'automazione, utilizza le funzionalità bare metal del VPC per il target di migrazione seguendo il tutorial roll-your-own solution VPC.

