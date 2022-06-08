Migrazione da VMware NSX-V a NSX-T

Le aziende devono pianificare un aggiornamento senza interruzioni a VMware vSphere 7.x e VMware NSX-T e utilizzare al meglio le ultime novità in termini di sicurezza, automazione, scalabilità di rete e altro ancora.
IBM Cloud può aiutare le aziende ad aggiornarsi alle ultime versioni di vSphere e NSX-T. Prima di iniziare la migrazione dei workload, ecco alcuni aspetti da considerare:
Su IBM Cloud, la migrazione da VMware NSX-V a VMware NSX-T avviene seguendo il modello di migrazione lift-and-shift di VMware. In questo approccio, l'automazione IBM Cloud viene utilizzata per implementare una nuova istanza vCenter Server sulla stessa o su VLAN diverse. Con questa azione è possibile eseguire sia la migrazione da NSX-V a NSX-T sia la migrazione del workload:
Questo diagramma mostra l'architettura lift-and-shift che utilizza l'implementazione automatizzata di VMware Solutions. L'approccio di migrazione lift-and-shift ti permette di fare quanto segue:
IBM si impegna a supportare i suoi clienti e a rendere questa migrazione il più fluida possibile.
Consulta la documentazione sulla migrazione NSX V2T e le FAQ:
Come alternativa alla distribuzione dell'automazione, utilizza le funzionalità bare metal del VPC per il target di migrazione seguendo il tutorial roll-your-own solution VPC.
