Migrazione da VMware NSX-V a NSX-T

Le aziende devono pianificare un aggiornamento senza interruzioni a VMware vSphere 7.x e VMware NSX-T e utilizzare al meglio le ultime novità in termini di sicurezza, automazione, scalabilità di rete e altro ancora.

IBM Cloud può aiutare le aziende ad aggiornarsi alle ultime versioni di vSphere e NSX-T. Prima di iniziare la migrazione dei workload, ecco alcuni aspetti da considerare: