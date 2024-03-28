In che modo l'accordo Merck influenzerà il settore assicurativo?

L'esito del caso non fu né del tutto prevedibile né necessariamente intuitivo. Si ritiene ampiamente che NotPetya abbia avuto origine in una guerra, attribuita al governo russo (in particolare al gruppo di hacker Sandworm all'interno dell'intelligence militare russa) e avviata in Ucraina con il presunto scopo di promuovere gli obiettivi della Russia in quel conflitto.

Anche se probabilmente si tratta di un atto di guerra cibernetica, l'attacco si è poi diffuso al di fuori dell'Ucraina e ha coinvolto macchine a livello globale, causando quello che potrebbe essere descritto come un danno collaterale.

Le polizze assicurative informatiche contengono solitamente clausole di esclusione per guerra. Ad esempio, la Lloyd’s Market Association (LMA) ha pubblicato una guida per le clausole di esclusione relative alla guerra informatica. In determinate circostanze, l'esclusione non si applicherà alle operazioni informatiche condotte dagli Stati nazionali al di fuori di una vera e propria guerra aperta. Ad esempio, se l'attacco informatico è avvenuto fuori dal teatro del conflitto o se l'azienda non era l'obiettivo previsto.

La sentenza della corte era coerente con le linee guida di Lloyd, ritenendo che la clausola di esclusione di guerra non si applicasse alle circostanze dell'attacco NotPetya.

Tuttavia, la sentenza è stata significativa. Alcuni degli attacchi informatici più sofisticati e dannosi sono il risultato di azioni degli stati nazionali per attaccare rivali o nemici. Se le compagnie assicurative non possono utilizzare le clausole standard di esclusione per guerra per questi dannosi cyberattacchi sponsorizzati dallo Stato, in futuro dovranno adeguare le polizze, aumentare i prezzi o entrambe le cose.