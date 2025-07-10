Successivamente, stabilisci quale o quali funzionalità AI MVP desideri finanziare per lo sviluppo e i test iniziali. Ci sono alcuni fattori da considerare quando si decide quale o quali funzionalità testare.

• Due fattori comuni da considerare sono: l'impatto potenziale stimato e la fattibilità dell'implementazione. Tracciando le tue funzionalità su una matrice che ha l'impatto sull'asse y e sulla fattibilità sull'asse x, puoi facilmente identificare quale può offrire il maggiore impatto pur essendo il più fattibile.

• Potresti anche voler considerare quanto ampia è la base di utenti che vuoi raggiungere. Alcune funzionalità possono avere un grande impatto per un piccolo gruppo di utenti estremamente coinvolti, come ad esempio un team IT. In alternativa, potresti voler raggiungere tutti in azienda con un caso d'uso comune per acquisire familiarità con l'AI nei workflow quotidiani.

• La scelta di 1, 2 o più funzionalità iniziali dipende da quanti fondi hai a disposizione per iniziare. Se disponi di più funzionalità con sinergie (ovvero, stessi utenti finali, modelli di sviluppo e integrazioni simili), potresti riuscire a generare più valore implementandole insieme.

• L'impatto finanziario è un fattore cruciale nel processo decisionale, soprattutto per la prima funzionalità che scegli, perché vuoi poter utilizzare il ricavato o i risparmi per sbloccare la prossima tranche di lavoro.