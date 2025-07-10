Ti sembra familiare? Vuoi implementare l'AI nella tua azienda, ma non sai come dimostrarne il valore o come finanziare l'investimento. Un modello di "stage gating" può aiutarti a misurare l'impatto nel tempo per dimostrare il valore e sbloccare i finanziamenti per le successive tranche di lavoro sull'AI.
Chiunque voglia misurare i risultati dell'AI deve aprire la mente a possibili risultati non ovvi. Le aziende spesso si concentrano solo sulla produttività. Pensa in modo più ampio ad altri risultati: efficienza dei costi, come l'accelerazione del time to market, o la promozione della crescita dei ricavi, come la riduzione dell'abbandono dei clienti.
Devi anche avere una mentalità orientata alla sperimentazione e ai test, concentrandosi sulla misurazione dei KPI per informare i passaggi successivi. E devi costantemente cercare i passaggi successivi: l'AI non è un tipo di investimento "una tantum". Richiede governance, formazione, una forza lavoro multidisciplinare, manutenzione e molto altro. Può fornire un ritorno economico crescente nel tempo, man mano che l'adozione aumenta e i casi d'uso si ampliano.
Implementare l'AI può sembrare un'impresa ardua con un investimento iniziale significativo, ma non deve esserlo. Invece di investire in più soluzioni AI contemporaneamente, inizia con quella che pensi possa avere il maggiore impatto aziendale per la tua organizzazione.
Chiediti: dove posso ottenere il massimo impatto nella mia organizzazione? Generando più entrate per compensare i costi dell'implementazione dell'AI oppure eliminando i costi per finanziare la fase successiva del lavoro?
Utilizzando un processo di "stage gating", puoi valutare l'efficacia e l'impatto di una soluzione basata sull'AI prima di impegnarti maggiormente.
Inizia identificando i principali "workflow" o aree funzionali di alto livello nella tua organizzazione. Per una compagnia aerea, potrebbe trattarsi di aree come la biglietteria e le prenotazioni, le operazioni di manutenzione e spostamento degli aeromobili in un aeroporto, o le esperienze a bordo dell'aereo.
Successivamente, crea "segmenti di workflow" più discreti all'interno dei workflow più grandi. Lavorando con esperti dell'AI, inizia a sviluppare casi d'uso dell'AI che potrebbero avere un impatto positivo sui segmenti del workflow. Questi casi d'uso dell'AI possono rappresentare le potenziali funzionalità del minimum viable product (MVP).
Per iniziare, seleziona cinque segmenti di workflow su cui le funzionalità di AI potrebbero avere un impatto ed esegui alcune proiezioni finanziarie di alto livello. Questo richiede la comprensione dei driver dei ricavi e dei costi per poter fare una proiezione finanziaria dell'impatto potenziale dell'AI su quel segmento di workflow che sia accurata almeno per il 50–60%.
Per comprendere i fattori che determinano ricavi e costi è necessario sapere quali "leve" o parti del segmento del workflow hanno un impatto diretto sui ricavi o sui costi. Ad esempio, per una compagnia aerea, i potenziali driver di guadagno a bordo di un volo potrebbero essere gli upsell legati all'interfaccia wi-fi o al sistema di intrattenimento a bordo. Al contrario, i potenziali fattori di costo potrebbero essere legati al catering a bordo.
Successivamente, stabilisci quale o quali funzionalità AI MVP desideri finanziare per lo sviluppo e i test iniziali. Ci sono alcuni fattori da considerare quando si decide quale o quali funzionalità testare.
• Due fattori comuni da considerare sono: l'impatto potenziale stimato e la fattibilità dell'implementazione. Tracciando le tue funzionalità su una matrice che ha l'impatto sull'asse y e sulla fattibilità sull'asse x, puoi facilmente identificare quale può offrire il maggiore impatto pur essendo il più fattibile.
• Potresti anche voler considerare quanto ampia è la base di utenti che vuoi raggiungere. Alcune funzionalità possono avere un grande impatto per un piccolo gruppo di utenti estremamente coinvolti, come ad esempio un team IT. In alternativa, potresti voler raggiungere tutti in azienda con un caso d'uso comune per acquisire familiarità con l'AI nei workflow quotidiani.
• La scelta di 1, 2 o più funzionalità iniziali dipende da quanti fondi hai a disposizione per iniziare. Se disponi di più funzionalità con sinergie (ovvero, stessi utenti finali, modelli di sviluppo e integrazioni simili), potresti riuscire a generare più valore implementandole insieme.
• L'impatto finanziario è un fattore cruciale nel processo decisionale, soprattutto per la prima funzionalità che scegli, perché vuoi poter utilizzare il ricavato o i risparmi per sbloccare la prossima tranche di lavoro.
Sviluppa un piano di misurazione e sperimentazione, compreso un calendario per i test. Rispondi a queste domande:
• Su quanti siti o potenziali clienti intendi testare questa nuova funzionalità?
• Avrai un campione sufficientemente grande per ottenere una lettura statisticamente significativa dei KPI?
• I KPI sono misurabili?
• Come intendi misurarli? Esiste un meccanismo per raccogliere e analizzare i dati in modo da isolare l'impatto della soluzione AI?
• Di quanti dati hai bisogno e per quanto tempo devi effettuare il test?
Usando il nostro esempio precedente, una compagnia aerea potrebbe considerare di testare un MVP di una soluzione AI solo in alcuni aeroporti, o solo con i suoi membri élite, prima dell'implementazione rivolta a un pubblico più ampio.
Dopo avere definito un piano, esamina i processi di governance della tua organizzazione per assicurarti che il MVP sia in linea con gli obiettivi più ampi dell'azienda e per ottenere finanziamenti per il progetto.
Le funzioni di governo sono critiche nell'allineare il supporto e nel definire la visione di un MVP, specialmente con nuove tecnologie come AI. Come dimostrato dal lavoro di IBM con PepsiCo, la funzione di governance di PepsiCo aiuta a semplificare le idee dell'AI valutando, convalidando e approvando i casi d'uso rispetto ai principi di AI responsabile dell'azienda. La funzione di governance condivide anche best practice e acceleratori, aiutando a mitigare i rischi per favorire il successo dei futuri MVP.
Una volta ottenuti i finanziamenti, è possibile sviluppare e implementare gli MVP. Questa guida alla sperimentazione con l'AI offre consigli su come sperimentare, inclusa la scelta degli utenti pilota, la definizione dei casi d'uso rilevanti e l'offerta di formazione e supporto.
Dopo aver implementato l'MVP, inizia a monitorare i KPI determinati utilizzando le funzionalità dati che hai inventariato nel passaggio 4. La tecnologia AI potrebbe monitorare i KPI da sola (uso del prodotto) o tramite altri metodi come output o sondaggi. Questo può variare in base alla strategia sviluppata nel passaggio 4.
Se l'MVP ha aiutato a raggiungere i KPI determinati, decidi se procedere con i finanziamenti per l'implementazione su larga scala della funzionalità AI. La compagnia aerea potrebbe ora considerare di implementare la soluzione AI per tutti i clienti in tutti gli aeroporti serviti.
Parallelamente, decidi se vuoi sbloccare la prossima tranche di finanziamenti per un nuovo set di funzionalità MVP. Dato il successo di questo MVP, potrebbe avere senso perseguire altre iniziative utilizzando lo stesso framework.
Se i KPI non hanno soddisfatto le aspettative, occorre indagare sulle cause sottostanti. Gli utenti non hanno interagito con la tecnologia come previsto? Se sì, potresti dover implementare una strategia di gestione del cambiamento più robusta. La tecnologia non ha soddisfatto tutti i KPI o solo uno?
Forse dovresti provare ad applicare la tecnologia in modo diverso o ridefinire i tuoi KPI. La tecnologia semplicemente non ha funzionato come previsto? Chiedi supporto tecnico o cerca una nuova soluzione.
Con la giusta mentalità e un processo metodologico basato su dati e sperimentazione, puoi consentire alla tua azienda di implementare l'AI in modo intelligente e vantaggioso.
