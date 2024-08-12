La trasparenza nel processo decisionale dell'AI è critica. Le istituzioni finanziarie devono documentare e giustificare le decisioni basate su AI ai regolatori, assicurando che i processi siano comprensibili e verificabili. La prevedibilità degli output dell'AI è altrettanto importante per mantenere la fiducia e l'affidabilità nei sistemi AI.

Per garantire la trasparenza, gli istituti finanziari devono implementare tecniche di AI spiegabili che forniscano insight su come i modelli AI giungono alle loro decisioni. Questo comporta l'uso di modelli interpretabili, la documentazione dei processi decisionali e la disponibilità di spiegazioni chiare per gli stakeholder. Inoltre, è necessario fornire riferimenti al materiale utilizzato per produrre gli output.

La prevedibilità richiede test rigorosi e validazioni dei modelli AI per garantire output coerenti e affidabili. Mantenendo trasparenza e prevedibilità, le istituzioni finanziarie possono aumentare la fiducia con regolatori, clienti e altri stakeholder, dimostrando il loro impegno verso pratiche etiche di AI.