Le strategie di successo nell'automazione del marketing dovrebbero identificare e creare diversi indicatori chiave di prestazione (KPI), come il miglioramento di tassi di clic, tassi di conversione e customer retention. Le organizzazioni che introducono l'automazione nella propria strategia di marketing hanno maggiori probabilità di raggiungere e superare i KPI di marketing dichiarati.

Le aziende B2B e B2C possono avere approcci diversi all'automazione in base ai potenziali destinatari delle loro iniziative di marketing e del diverso Customer Lifetime Value (CLV). Entrambi i tipi devono creare profili dei compratori e monitorare i destinatari in tutto l'ambiente omnicanale.

Ad esempio, un cliente B2B potrebbe essere un imprenditore, un dirigente senior o un decision-maker di livello intermedio. Un imprenditore potrebbe essere attento ai prezzi e molto interessato a servizi o prodotti che aumentino la redditività. Un dirigente senior si preoccupa meno del prezzo e più di come il servizio o il prodotto lo possa aiutare a gestire l'azienda. Il middle manager potrebbe desiderare qualcosa che semplifichi il suo lavoro o consenta una migliore collaborazione con i membri del team.

I profili dei compratori del B2C possono variare a livello demografico e psicografico. Ad esempio, un produttore di PC potrebbe rivolgersi a giocatori, creativi e dipendenti aziendali, tre tipologie diverse di profili di compratore. Un produttore di articoli sportivi potrebbe scegliere i propri clienti target in base al luogo in cui vivono, il che potrebbe essere correlato alla squadra o alle squadre per cui tifano.

Il percorso d'acquisto di ogni compratore è leggermente diverso. Ad esempio, un cliente B2C potrebbe leggere di un nuovo monitor per computer in una pubblicazione tecnologica o in un video di YouTube. Questo cliente B2C potrebbe quindi cercare prezzi e disponibilità sui siti di e-commerce oppure cercare di acquistare il monitor direttamente dal sito web dell'azienda.

I percorsi degli acquirenti B2B potrebbero richiedere più tempo e comportare più passaggi. Un dirigente che necessita di ottenere la licenza per un nuovo tipo di software potrebbe leggere un rapporto di settore su quella categoria di prodotto e iscriversi per leggere white paper delle aziende leader. Potrebbe persino iscriversi per leggere le newsletter di specifiche aziende prima di prendere una decisione definitiva.

Tuttavia, poiché gli obiettivi di vendita B2B hanno tempi più lunghi e meno obiettivi rispetto alle aziende B2C, la strategia di automazione del marketing B2B di quei team potrebbe concentrarsi sui lead e sulle opportunità in corso. Le aziende B2C potrebbero invece concentrare maggiormente i propri obiettivi sulla presenza e sulle conversioni.