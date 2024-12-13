Mentre molte organizzazioni considerano l'interruzione dell'attività e il rischio potenziale quando creano il loro budget per la cybersecurity, molte trascurano l'impatto del budget sul team di cybersecurity.

L'ISACA State of Cybersecurity 2024 and Beyond ha rilevato che il 66% dei professionisti della cybersecurity ha dichiarato che il proprio ruolo è più stressante. Non sorprende che la ragione principale (81%) sia stata che il panorama delle minacce è sempre più complesso. Tuttavia, il budget troppo basso (45%) si è piazzato al secondo posto, con maggiori difficoltà di assunzione e personale non qualificato/formato.

Il rapporto ha rilevato che oltre la metà (51%) riteneva che il budget dei propri bilanci fosse insufficiente, un dato in aumento rispetto al 47% che condivideva tale opinione nel 2023. Inoltre, solo il 37% prevede che il proprio budget aumenterà nel 2025. Ad aumentare lo stress, solo il 40% aveva un alto livello di fiducia nel fatto che il proprio team fosse pronto a gestire un attacco informatico. Allo stesso tempo, il 47% si aspetta un attacco informatico alle proprie organizzazioni.