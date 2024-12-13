Dicembre è il mese dei numeri, dal conto alla rovescia per le feste alle conferme di partecipazione ai cenoni. Ma, per i leader aziendali, i numeri più importanti di questo mese sono quelli del bilancio per il 2025. Poiché la cybersecurity è al centro dell'attenzione di molte aziende nel 2025, è probabile che diventi una delle voci principali di molti budget in vista del nuovo anno.
Gartner prevede che la spesa per la cybersecurity aumenterà del 15% nel 2025, passando da 183,9 miliardi di dollari a 212 miliardi di dollari. I servizi di sicurezza sono all'avanguardia nel segmento che prevede la maggiore crescita della spesa, con il software di sicurezza al secondo posto e la sicurezza della rete come terza area di crescita.
"L'ambiente di minacce sempre più elevate, lo spostamento al cloud e la mancanza di talenti stanno portando la sicurezza in cima alla lista delle priorità e stanno sollecitando i Chief Information Security Officer (CISO) ad aumentare la spesa per la sicurezza della loro organizzazione", ha dichiarato Shailendra Upadhyay, Senior Research Principal presso Gartner,in un recente comunicato stampa. "Inoltre, le organizzazioni stanno attualmente valutando la loro piattaforma di protezione degli endpoint (EPP) e di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) e stanno apportando aggiustamenti per aumentare la loro resilienza operativa e risposta agli incidenti dopo l'interruzione di CrowdStrike."
Sebbene le decisioni di spesa e gli aumenti siano probabilmente dovuti a molte ragioni diverse, Gartner indica due motivi principali per l'aumento previsto.
Invece di limitarsi a creare una singola voce nel budget della sua organizzazione che comprenda la cybersecurity, un budget accurato inizia con la suddivisione di tutti i componenti di un programma di cybersecurity efficace.
Considera quanto segue nel tuo budget:
Mentre molte organizzazioni considerano l'interruzione dell'attività e il rischio potenziale quando creano il loro budget per la cybersecurity, molte trascurano l'impatto del budget sul team di cybersecurity.
L'ISACA State of Cybersecurity 2024 and Beyond ha rilevato che il 66% dei professionisti della cybersecurity ha dichiarato che il proprio ruolo è più stressante. Non sorprende che la ragione principale (81%) sia stata che il panorama delle minacce è sempre più complesso. Tuttavia, il budget troppo basso (45%) si è piazzato al secondo posto, con maggiori difficoltà di assunzione e personale non qualificato/formato.
Il rapporto ha rilevato che oltre la metà (51%) riteneva che il budget dei propri bilanci fosse insufficiente, un dato in aumento rispetto al 47% che condivideva tale opinione nel 2023. Inoltre, solo il 37% prevede che il proprio budget aumenterà nel 2025. Ad aumentare lo stress, solo il 40% aveva un alto livello di fiducia nel fatto che il proprio team fosse pronto a gestire un attacco informatico. Allo stesso tempo, il 47% si aspetta un attacco informatico alle proprie organizzazioni.
Mentre i dirigenti aziendali lavorano sui budget, ecco alcuni modi per ridurre lo stress dei dipendenti legato al budget del 2025.
Sebbene l'aumento della spesa per la cybersecurity rappresenti un trend complessivamente positivo, l'aspetto più importante è il modo in cui le aziende utilizzano i maggiori investimenti. Prendendo le decisioni giuste per la tua specifica organizzazione, puoi ridurre i rischi migliorando al contempo la soddisfazione dei dipendenti.