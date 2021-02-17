Guardare oltre il futuro industriale con AI, IoT e blockchain

I dati sono la linfa vitale assoluta di qualsiasi azienda. Oggi, i big data hanno ampie applicazioni in diversi settori come retail, sanità, servizi finanziari, agricoltura, petrolio e gas e molti altri. Le organizzazioni che assimilano dati per rispondere alle richieste dei clienti ottengono profitti maggiori, oltre alla fidelizzazione dei consumatori. La domanda di big data riguarda più settori e sta guidando in modo significativo l'economia del futuro.

La tecnologia Internet of Things richiede che il cloud funzioni in modo efficiente e protegga i dati. Inoltre, l'AI è rimasta solo un modello fino all'avvento dei big data. I dati sono il componente principale delle strategie per sviluppare concetti di AI e machine learning. Queste tecnologie vengono ora utilizzate in una vasta gamma di applicazioni, dai chatbot ai veicoli a guida autonoma. In realtà, non esiste quasi nessuna attività che non sia ancora stata nel mirino dell'AI. Il concetto introduce innovazione e trasformazione rapida nei settori industriali, al fine di migliorare le prestazioni e il funzionamento degli asset.