Guardare oltre il futuro industriale con AI, IoT e blockchain

Il futuro industriale prevede una rapida trasformazione grazie a tecnologie di alto livello come AI, IoT e blockchain.
Tuttavia, ciò che rende queste tecnologie così uniche è la loro eccezionale capacità di automatizzare l'intera infrastruttura. Diventa più facile e intelligente per te supervisionare i processi industriali in dettaglio. Inoltre, con il rapido aumento della globalizzazione, la complessità dei prodotti e l'aumento delle richieste dei clienti, le aziende stanno adottando tecnologie avanzate per migliorare le operazioni della supply chain.
Oltre alla supply chain, anche la produzione, i servizi di ospitalità, la manutenzione delle attrezzature e l'intero impianto vengono gestiti automaticamente attraverso tecnologie intelligenti e basate su sensori. Queste competenze contribuiscono a rivoluzionare i settori industriali con tecniche basate sui dati e ti permettono di utilizzare questi dati per l'analytics.
La tecnologia Internet of Things (IoT) sta introducendo modi nuovi ed economici per stabilire comunicazioni tra le "cose". La blockchain offre trasparenza, immutabilità, sicurezza e interoperabilità per creare ecosistemi tecnologici prima impensabili. Statista prevede che, entro la fine del 2025, saranno connessi circa 70 miliardi di IoT.
Inoltre, la tecnologia dell'intelligenza artificiale (AI) offre un valore maggiore ai settori industriali, sostituendo significativamente gli elementi umani con macchine autonome, robot, visione e altri. Inoltre, il progresso della comunicazione 5G è un catalizzatore positivo per l'ambiente circostante. Scopriamo come queste tre tecnologie contribuiscono a migliorare i settori industriali.
I dati sono la linfa vitale assoluta di qualsiasi azienda. Oggi, i big data hanno ampie applicazioni in diversi settori come retail, sanità, servizi finanziari, agricoltura, petrolio e gas e molti altri. Le organizzazioni che assimilano dati per rispondere alle richieste dei clienti ottengono profitti maggiori, oltre alla fidelizzazione dei consumatori. La domanda di big data riguarda più settori e sta guidando in modo significativo l'economia del futuro.
La tecnologia Internet of Things richiede che il cloud funzioni in modo efficiente e protegga i dati. Inoltre, l'AI è rimasta solo un modello fino all'avvento dei big data. I dati sono il componente principale delle strategie per sviluppare concetti di AI e machine learning. Queste tecnologie vengono ora utilizzate in una vasta gamma di applicazioni, dai chatbot ai veicoli a guida autonoma. In realtà, non esiste quasi nessuna attività che non sia ancora stata nel mirino dell'AI. Il concetto introduce innovazione e trasformazione rapida nei settori industriali, al fine di migliorare le prestazioni e il funzionamento degli asset.
L'uso di questa combinazione tecnologica consente ai settori industriali di ottenere molti benefici, così come prestazioni ottimali. Questi vantaggi includono:
Porsche, ad esempio, è ufficialmente la prima casa automobilistica a testare la tecnologia blockchain nei veicoli. Ha collaborato con l'azienda tedesca XAIN per implementare tecnologie di automazione delle automobili. L'idea è quella di garantire la sicurezza dei guidatori attraverso tecniche basate sui dati. Utilizzando i loro smartphone, i guidatori avranno accesso ai dati sul traffico tramite una blockchain costantemente aggiornata dai veicoli connessi nei dintorni. Questo supporta la manutenzione predittiva e la guida autonoma attraverso dati utili per un'esperienza di guida migliore e ottimale.
Nel settore azionario, molte start-up stanno introducendo concetti di AI per prevedere il mercato azionario. Questo è dovuto principalmente alla natura altamente sospetta delle azioni; i trader e i broker necessitano di strumenti e concetti innovativi per gestire il mercato riguardo a previsioni, forecasting e verifiche delle transazioni. Pertanto, le tecnologie di alto livello come l'AI sono molto richieste per ottenere risultati efficaci nel mercato azionario.
L'intelligenza artificiale ha una lunga strada da percorrere in parallelo all'espansione tecnologica dei settori industriali e la blockchain sembra essere la compagna naturale lungo questo percorso. Statisticamente, l'AI sta per generare un ROI di circa 100 miliardi di dollari nei settori industriali. Inoltre, come previsto da McKinsey, l'AI genererà tra 3,5 e 5,8 trilioni di dollari l'anno in 19 settori entro la fine del 2025. La maggior parte dei settori industriali sta lavorando all'attuazione di progetti di smart city unendo i concetti di IoT, AI e blockchain. Questo trio offre benefici significativi come la riduzione del consumo energetico, il monitoraggio ben strutturato dei modelli di consumo, lo spreco inutile di risorse energetiche.
Inoltre, diversi altri concetti vengono utilizzati per migliorare le prestazioni industriali in modo più intelligente con l'aiuto di tecnologie di alto livello. Questi hanno senza dubbio reso reali le auto a guida autonoma, le case intelligenti, la robotica e i sistemi cognitivi, con un impatto positivo sulle nostre vite attuali.
La combinazione di AI, IoT e blockchain sta trasformando il modo in cui viviamo e lavoriamo. Ad esempio, come individuo puoi scambiare energia verde con un altro consumatore o restituire l'energia alla smart grid. Ciò consente di utilizzare molta meno energia come risorsa e ne rende la distribuzione più adeguata su tutte le reti connesse. Pertanto possiamo dire che, mentre la tecnologia IoT consente una misurazione accurata dei dati, la blockchain offre trasparenza e audit e l'AI fornisce l'intelligence necessaria per rendere il funzionamento complessivo più intelligente.
Inoltre, questo trio può essere utilizzato per rivoluzionare il modo in cui vengono fornite identità e credenziali digitali per soddisfare i requisiti industriali. L'IoT identifica i dati, la blockchain controlla gli accessi a tali dati e l'AI previene le frodi. Riflette quanto siano essenziali queste tre tecnologie per portare trasparenza nei social network e migliorare in misura maggiore le pratiche di responsabilità sociale d'impresa (CSR). Inoltre, la blockchain aiuta l'AI a scalare i dati, gestire la condivisione delle risorse e creare un'economia dei dati affidabile e trasparente per un progresso industriale di successo.
La convergenza di AI, IoT e blockchain promuove l'uso dell'analytics dei dati, che consente ai professionisti del settore industriale di offrire servizi nuovi e innovativi ai propri clienti. Aiuta a raccogliere una migliore business intelligence e supporta funzionalità basate sugli obiettivi. È arrivato finalmente il momento di realizzare il potenziale dei concetti basati sui dati attraverso l'uso di tecnologie intelligenti. L'aspetto più importante è il potere trasformativo dell'ambiente tecnologico per migliorare la competitività aziendale a livello di marketing, vendite, servizio clienti e in molti altri ambiti.
