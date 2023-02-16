L'Inflation Reduction Act del 2022 esercita pressione sulle aziende affinché abbassino i prezzi di farmaci e dispositivi negli USA, spingendo l'industria farmaceutica ad utilizzare la tecnologia per aumentare l'efficienza dei costi e mantenere i margini. A livello globale, il dibattito politico in evoluzione sull'accesso e l'accessibilità economica dei farmaci brevettati esercita ulteriori pressioni. Un contesto inflazionistico rallenterà la tradizionale R&D e non lascerà al settore farmaceutico altra scelta che studiare l'AI/ML e le tecniche correlate per accelerare la scoperta e il riutilizzo dei farmaci riducendo al contempo i costi. Questo stimolerà anche nuove partnership (ad esempio, aziende farmaceutiche che collaborano con laboratori di ricerca o fornitori che collaborano con gli sponsor) attraverso l'apprendimento federato e ecosistemi digitali basati su cloud.

I costi di produzione e quelli delle sperimentazioni cliniche continueranno ad aumentare. Il costo degli ingredienti farmaceutici attivi è aumentato fino al 70% dal 2018. Il recruiting di pazienti in loco e il mantenimento di sperimentazioni in loco restano estremamente costosi. Pharma si concentrerà sul recruiting digitale dei pazienti attraverso la pubblicità sui social e il coinvolgimento digitale (compresi i dispositivi indossabili) durante le sperimentazioni per gestire l'aderenza e la persistenza. Le strutture di sperimentazione decentralizzate spingeranno il settore farmaceutico a concentrarsi maggiormente sulla cybersecurity e sulle informazioni sanitarie protette (PHI) gestendo al contempo i costi associati.

I costi per gestire le strutture produttive aumenteranno man mano che i prezzi dell'energia Continua a salire. Prevediamo che le aziende compiranno grandi passi verso la digitalizzazione per ridurre i costi, migliorare la qualità, ridurre i richiami e migliorare la sicurezza. Le strutture pre-digitali con processi manuali supportati da manodopera costosa non saranno più la norma.