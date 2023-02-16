L'anno scorso, mentre le organizzazioni delle scienze della vita erano assorbite dalla ripresa dal COVID-19, la loro attenzione ha dovuto spostarsi rapidamente verso la mitigazione dei vincoli della supply chain, delle carenze di manodopera e competenze e, entro la fine dell'anno, delle pressioni inflazionistiche, tutte aggravate dal conflitto tra Russia e Ucraina.
Insieme a queste sfide, la continua spinta a ridurre i costi, migliorare efficienza e produttività, guidare il processo decisionale migliore e ridurre i rischi continuerà a guidare gli investimenti farmaceutici in cloud, AI/ML, analytics e automazione nel 2023, nonostante tassi di interesse più elevati.
Le organizzazioni devono ripensare i loro modelli di business per servire una varietà di obiettivi strategici, e l'AI giocherà un ruolo sempre più importante in tutti essi: supportare la scoperta di farmaci, la diversità, le previsioni e le funzioni della supply chain, e sostenere il coinvolgimento e l'aderenza a studi decentralizzati e regimi on-market. Questi cambiamenti porranno le basi per un'ulteriore trasformazione del settore, man mano che la terapia genica e la salute di precisione diventeranno più diffuse.
L'Inflation Reduction Act del 2022 esercita pressione sulle aziende affinché abbassino i prezzi di farmaci e dispositivi negli USA, spingendo l'industria farmaceutica ad utilizzare la tecnologia per aumentare l'efficienza dei costi e mantenere i margini. A livello globale, il dibattito politico in evoluzione sull'accesso e l'accessibilità economica dei farmaci brevettati esercita ulteriori pressioni. Un contesto inflazionistico rallenterà la tradizionale R&D e non lascerà al settore farmaceutico altra scelta che studiare l'AI/ML e le tecniche correlate per accelerare la scoperta e il riutilizzo dei farmaci riducendo al contempo i costi. Questo stimolerà anche nuove partnership (ad esempio, aziende farmaceutiche che collaborano con laboratori di ricerca o fornitori che collaborano con gli sponsor) attraverso l'apprendimento federato e ecosistemi digitali basati su cloud.
I costi di produzione e quelli delle sperimentazioni cliniche continueranno ad aumentare. Il costo degli ingredienti farmaceutici attivi è aumentato fino al 70% dal 2018. Il recruiting di pazienti in loco e il mantenimento di sperimentazioni in loco restano estremamente costosi. Pharma si concentrerà sul recruiting digitale dei pazienti attraverso la pubblicità sui social e il coinvolgimento digitale (compresi i dispositivi indossabili) durante le sperimentazioni per gestire l'aderenza e la persistenza. Le strutture di sperimentazione decentralizzate spingeranno il settore farmaceutico a concentrarsi maggiormente sulla cybersecurity e sulle informazioni sanitarie protette (PHI) gestendo al contempo i costi associati.
I costi per gestire le strutture produttive aumenteranno man mano che i prezzi dell'energia Continua a salire. Prevediamo che le aziende compiranno grandi passi verso la digitalizzazione per ridurre i costi, migliorare la qualità, ridurre i richiami e migliorare la sicurezza. Le strutture pre-digitali con processi manuali supportati da manodopera costosa non saranno più la norma.
La ridefinizione delle priorità strategiche dovrebbe essere al centro dell'attenzione dei vertici aziendali. L'anno scorso, Pfizer e GSK hanno lasciato il settore della salute di consumo per dare priorità allo sviluppo di nuovi farmaci e vaccini e all'innovazione. Abbiamo assistito a fusioni e acquisizioni mirate per rifornire le pipeline, che continueranno nel 2023. Novartis ha scorporato Sandoz, la sua attività di farmaci generici, e sta razionalizzando i propri sforzi di ricerca sui prodotti farmaceutici innovativi. Sanofi e il gigante dei farmaci generici Sun Pharmaceuticals si stanno riposizionando per entrare nel settore delle specialità farmaceutiche, con il rilascio da parte di quest'ultimo di un nuovo biologico altamente competitivo per la psoriasi.
Le aziende riconoscono che sono necessari modelli di business divergenti: la farmaceutica innovativa richiede investimenti di capitale significativi per sostenere la ricerca resa possibile dalla tecnologia, mentre i modelli di business per la salute generica e per i consumatori richiedono una scala senza pari, accesso alla distribuzione e strette partnership con le farmacie. Un rapporto rischio-rendimento crescente per gli innovatori porterà le aziende a formare partnership di ricerca e tecnologia che combinano i migliori talenti con le tecniche di calcolo più innovative, piuttosto che fusioni o acquisizioni vere e proprie.
Il disordine e le interruzioni causati dal COVID-19 hanno dato ai leader farmaceutici una maggiore consapevolezza della resilienza nell'offrire farmaci e terapie innovative alle comunità, sottolineando l'importanza di investire nel forecasting e nelle supply chain.
Forecasting
Il forecasting continua ad essere un punto dolente per molte organizzazioni. Secondo un recente studio di IBM IBV, il 57% dei CEO considera il CFO come il ruolo più cruciale nelle proprie organizzazioni nei prossimi due o tre anni. I processi legacy, la volatilità della domanda e la crescente scala e complessità dei dati richiedono un nuovo approccio. I cicli di forecasting trimestrali tradizionali (manuali e gravosi) producono previsioni imprecise.
Le aziende leader investiranno in AI, ML e workflow intelligenti per offrire funzionalità di previsione end-to-end che utilizzano feed in tempo reale provenienti da molteplici fonti di dati, sfruttando centinaia di modelli di AI e ML, per offrire previsioni e insight dei clienti più dettagliati e accurati. Queste funzionalità cambieranno radicalmente il ruolo delle organizzazioni finanziarie enfatizzando la velocità di insight, l'adozione del processo decisionale basato sui dati e la scalabilità delle analytics all'interno dell'azienda.
Supply chain
I leader aziendali si concentreranno su soluzioni di supply chain che favoriscano la trasparenza tra approvvigionamento, produzione, consegna e logistica, minimizzando costi, sprechi e tempo. I CSCO stanno modernizzando le operazioni della supply chain utilizzando l'AI per sfruttare i dati non strutturati in tempo reale e integrando l'automazione, la blockchain e l'edge computing per gestire le operazioni e raccogliere e collegare informazioni attraverso più fonti.
Sulla scia del COVID-19, osserviamo che i leader considerano la supply chain una funzione organizzativa fondamentale piuttosto che di supporto. David Volk, direttore esecutivo della pianificazione della supply chain clinica presso Roche, afferma: "Siamo un'organizzazione in network... che collabora in modo molto più ampio con tutti i nostri partner e con i settori. Ci consideriamo un'organizzazione basata sulla supply chain, e una parte significativa del valore che portiamo ai pazienti risiede nell'ottimizzazione della nostra supply chain globale e dell'inventario. È una mentalità molto diversa, e ha cambiato il modo in cui gestiamo l'organizzazione."
La sostenibilità della supply chain è anche una delle priorità più alte per i CEO. Il 48% dei CEO intervistati afferma che l'aumento della sostenibilità è una priorità assoluta, con un aumento del 37% rispetto al 2021. Il 44% cita la mancanza di insight basata sui dati come ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. La visibilità end-to-end dell'impatto sulla sostenibilità, come le metriche sulle emissioni e i rifiuti dalle materie prime alla consegna, sbloccherà un nuovo livello di informazione che posizionerà i CSCO come fattori chiave per le aziende nel raggiungere la loro visione di sostenibilità ed ESG.
La terapia genica è la nuova frontiera della medicina. Si concentra sulla modifica dei geni di una persona per trattare o curare malattie, tra cui cancro, malattie genetiche e malattie infettive. Nel 2017 la Food & Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato la prima terapia genica negli Stati Uniti. Da allora, sono stati approvati più di 20 prodotti di terapia cellulare e genica.
Secondo l'Alliance for Regenerative Medicine, potremmo vedere l'introduzione di altre cinque terapie geniche per malattie rare sul mercato statunitense nel 2023, inclusi nuovi trattamenti per la anemia falciforme, la distrofia muscolare di Duchenne e l'emofilia.
Queste terapie sfideranno le organizzazioni del settore delle scienze della vita a ripensare i loro modelli di business. Come determineranno in modo efficiente quali pazienti sono idonei a queste terapie? Come otterranno il sangue del paziente come parte della terapia? Come faranno a stipulare contratti con gli enti pagatori per il rimborso, dato che queste terapie possono costare più di 3 milioni di dollari a trattamento? In che modo tracceranno i risultati del trattamento per gli accordi basati sui risultati? Queste domande e molte altre che riguardano modelli di pagamento, esperienza, supply chain e produzione dovranno essere affrontate.
Un driver nella crescita delle terapie geniche e nell'adozione dello stato di salute di precisione è la crescita e l'accessibilità del sequenziamento del DNA di nuova generazione (NGS). La tecnologia NGS diventerà sempre più diffusa, spostando la scienza fuori dal laboratorio per offrire cure migliori ai pazienti e risultati migliori su larga scala. NGS offre produttività, scalabilità e velocità elevatissime e ha rivoluzionato il settore consentendo un'ampia varietà di analisi su più applicazioni a un livello mai raggiunto prima. Questo include la fornitura di sequenziamento dell'intero genoma a prezzi accessibili e pratici per ricercatori, scienziati, medici e pazienti. Un esempio è il nuovo sequencer Illumina NovaSeq X rilasciato a settembre 2022, che è il doppio più veloce dei modelli precedenti e in grado di sequenziare 20.000 genomi all'anno al costo di 200 dollari per genoma. Con il calo del prezzo del sequenziamento dei genomi, la capacità di supportare l'assistenza sanitaria personalizzata e la terapia genica su larga scala continuerà a crescere.
I limiti degli studi clinici tradizionali sono stati amplificati durante la pandemia di COVID-19 e hanno accelerato l'uso di studi clinici decentralizzati (DCT). È evidente la necessità di migliorare i formati di studio affinché siano accessibili e inclusi gruppi di popolazione più ampi e più equi. Le nuove tecnologie aiuteranno a integrare i punti di dati dei pazienti e a ricavare insight come mai prima d'ora. Le organizzazioni delle scienze della vita aumenteranno l'uso delle DCT per condurre studi globali e portare nuove terapie sul mercato. Prevediamo un numero record di sperimentazioni decentralizzate nel 2023.
I vantaggi fondamentali dei DCT includono:
Con l'adozione più ampia dei DCT, progettare studi basandosi sull'esperienza del paziente sarà critico per garantire un coinvolgimento chiaro, trasparente e una partecipazione volontaria e attiva. Metodologie come Enterprise Design Thinking possono fornire un framework utile. Allo stesso modo, integrare i dati dei pazienti provenienti da più fonti come cartelle cliniche classiche ed elettroniche, piattaforme elettroniche di acquisizione dati, sistemi di gestione dati clinici, dispositivi indossabili e altre tecnologie digitali richiederà un approccio più aperto alla condivisione delle informazioni.
Il quantum computing consentirà capacità DCT più avanzate per il recruiting, la selezione del sito di sperimentazione, l'ottimizzazione e la sorveglianza dei pazienti. Gli algoritmi quantistici possono superare quelli informatici esistenti, consentendo un'analisi migliore dei dati integrati dei pazienti a larga scala.
Nei prossimi anni, i trial decentralizzati diventeranno la norma, migliorando la capacità di reclutare, selezionare e realizzare studi clinici su larga scala, assicurando che popolazioni complete e diversificate siano rappresentate e che i trattamenti salvavita siano approvati e lanciati più rapidamente.
La scoperta dei farmaci basata sull'AI continua a guadagnare slancio e a raggiungere traguardi critici. Il primo candidato farmaco progettato da AI ad entrare in trial clinici è stato segnalato da Exscientia all'inizio del 2020. Da allora, aziende come Insilico Medicine, Evotec e Schrödinger hanno annunciato studi di fase I. Diversi candidati hanno visto il loro sviluppo clinico accelerato grazie a soluzioni abilitate dall'AI. All'interno delle aziende farmaceutiche focalizzate sulla scoperta basata sull'AI, ci sono informazioni pubblicamente disponibili su circa 160 programmi di scoperta, di cui 15 prodotti sono in fase di sviluppo clinico.
Alcuni dirigenti potrebbero pensare che l'AI possa essere fornita tramite lo "strumento nel cloud pubblico" o da un singolo team. Dalla nostra esperienza di lavoro con aziende del settore delle scienze della vita, non è così. Ottenere il massimo valore dall'AI richiede una trasformazione del processo di scoperta che comprenda nuove tecnologie, nuovi talenti e nuovi comportamenti in tutta l'organizzazione di R&D.
Il processo di scoperta basato sull'AI offre valore in quattro dimensioni: trovare il bersaglio biologico giusto, progettare una piccola molecola come candidato pre-clinico, migliorare i tassi di successo e garantire velocità ed efficienza complessive.
Ricerca di nuovi obiettivi biologici
Vediamo la comunità di ricerca e gli scienziati del settore perseguire l'integrazione dei dati multiomici e clinici con l'apprendimento automatico per ottenere il riposizionamento dei farmaci. Sfruttando i dati sperimentali e l'analisi della letteratura, è possibile scoprire nuovi percorsi patologici e interazioni polifarmacologiche e proteiche. L'applicazione dell'AI all'imaging (e ad altre tecniche diagnostiche che analizzano rigorosamente gli output fenotipici) può offrire opportunità per identificare nuovi bersagli biologici. Alcuni dei nostri clienti cercano di comprendere le interazioni proteiche, la funzione e il movimento utilizzando tecniche di calcolo tradizionali oltre al calcolo quantistico.
Usa nuove tecniche per cercare nuove molecole
Utilizzando una tecnica di deep search, oggi è possibile esplorare la letteratura scientifica e i dati sperimentali pubblicati per prevedere nuove strutture di piccole molecole e come si comporteranno le molecole. Questa e altre tecniche possono essere utilizzate per prevedere le proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche e aiutare a identificare effetti fuori bersaglio.
Esplora la promessa del quantum computing
Dal 2020 sono state condotte numerose attività ed esperimenti legati al quantum nel campo delle scienze della vita, che spaziano dalla genomica alla ricerca e scoperta clinica, alla diagnostica, ai trattamenti e agli interventi. Il machine learning basato sul quantum, addestrato su diversi set di dati clinici e reali, è stato applicato alla generazione di entità molecolari, diagnostica, forecasting e adattamento della radioterapia.
Per gli operatori sanitari
Le visite faccia a faccia convenzionali agli operatori sanitari hanno raggiunto il limite di efficacia. Gli operatori sanitari si aspettano approcci personalizzati e un accesso istantaneo alle conoscenze. L'aumento del controllo da parte delle autorità pubbliche, insieme al COVID-19, ha sconvolto un approccio tradizionale in cui i rappresentanti di vendita avevano come seconda casa gli uffici e gli ospedali degli HCP. È emerso un modello di coinvolgimento virtuale che è meno efficace nella sua forma attuale.
Allo stesso tempo, il settore riconosce il valore di una strategia di coinvolgimento omnicanale degli HCP: la nostra analisi mostra una soddisfazione superiore del 5-10% per una nuova esperienza HCP, una spesa di marketing efficace del 15-25% in più, un aumento del 5-7% dei prescrittori attivi e un aumento fino al 15% dei ricavi ricorrenti a seconda dell'indicazione.
Le aziende farmaceutiche dispongono di dati sufficienti su alcuni prodotti per consentire un'esperienza personalizzata agli operatori sanitari. Un approccio guidato dall'analytics e dall'IA per il coinvolgimento dei clinici offre il maggiore impatto, migliorando sia la rapidità di decisione sia la consapevolezza delle ultime evidenze cliniche. Strategie di tecnologia e dati ben definite, insieme a programmi di gestione del cambiamento e di identificazione dei talenti, sono fondamentali per il successo.
Per i pazienti
L'aderenza e la persistenza sono sfide importanti in un settore che si rivolge a pazienti cronici. Inoltre, con i nuovi modelli di rimborso, i pagatori incentivano i casi “completi” che consentono di ottenere una remissione prolungata o, per i pazienti acuti, un recupero funzionale. Per continuare a vendere farmaci e essere pagati per essi, i pazienti devono assumerli continuamente. Per molte indicazioni, i pazienti hanno a disposizione numerose opzioni farmaceutiche. Le aziende di successo si differenzieranno sul mercato offrendo supporto digitale per i loro prodotti farmaceutici, coinvolgendo i pazienti nelle cure tramite i loro smartphone attraverso programmi di gamification e incentivi.
L'AI è alla base delle tendenze menzionate sopra. Sebbene la tecnologia dell'AI sia presente da decenni, la sua adozione nelle scienze della vita è accelerata negli ultimi anni, influenzando lo sviluppo di farmaci, gli studi clinici e le supply chain. L'AI è integrata in molte delle nostre interazioni quotidiane, dal chiamare una compagnia aerea per riprenotare i biglietti, chiedere ad Alexa di mettere musica e accendere le luci, ricevere l'approvazione di un prestito, al fornire raccomandazioni automatiche ai pazienti basate sulla loro storia clinica e sulle ultime linee guida terapeutiche.
Poiché l'AI continua a permeare le nostre vite, la supervisione sarà al centro dell'attenzione. Sia gli Stati Uniti che l'UE considerano la regolamentazione essenziale per lo sviluppo di strumenti di AI di cui i consumatori possano fidarsi. Le aziende del settore delle scienze della vita devono comprendere l'impatto che le normative sull'AI hanno sui loro modelli di business e devono svolgere un ruolo proattivo nell'influenzare queste politiche nell'interesse di migliori risultati per i pazienti.
Ad esempio, il Policy Lab di IBM adotta un approccio proattivo nel fornire ai responsabili politici una visione e raccomandazioni attuabili per sfruttare i benefici dell'innovazione, garantendo al contempo la fiducia in un mondo che viene rimodellato dai dati. IBM collabora con organizzazioni e politici per condividere la nostra prospettiva e sostenere le innovazioni responsabili. Una di queste proposte di legge è stata la Blueprint for an AI Bill of Rights dell'amministrazione Biden-Harris, pubblicata nel settembre 2022. Come affermato nel disegno di legge, "I sistemi di AI hanno il potenziale di portare benefici sociali incredibili, ma solo se facciamo il duro lavoro di garantire che i prodotti e i servizi di AI siano sicuri e protetti, accurati, trasparenti, liberi da pregiudizi dannosi e comunque affidabili." Il disegno di legge stabilisce cinque protezioni di buon senso a cui tutti in America dovrebbero avere diritto nella progettazione, sviluppo e distribuzione dell'AI e di altre tecnologie automatizzate:
L'applicazione dell'AI non sta rallentando, così come non si sta arrestando il controllo su di essa. Le organizzazioni che si occupano di scienze della vita si differenzieranno occupando un posto al tavolo. Cercheranno l'opportunità di influenzare la politica dell'AI nel settore sanitario e di fornire soluzioni etiche e responsabili basate sull'AI che aumentino il loro portfolio e migliorino le esperienze dei pazienti e dei fornitori e i risultati della sanità a costi ridotti.
Le aziende delle scienze della vita, in particolare nel settore farmaceutico e biotecnologico, possono dimostrarsi resilienti nonostante le pressioni inflazionistiche. Devono concentrarsi sulla specializzazione del modello di business attraverso l'innovazione e l'invenzione, il business dei generici e lo stato di salute dei consumatori. Una forte domanda può aiutare le aziende a superare le sfide aziendali e a posizionare il settore per una crescita costante guidata dall'innovazione. È fondamentale adottare nuove tecnologie, in particolare l'informatica all'avanguardia e l'AI, per offrire importanti progressi che possano rappresentare un cambiamento di paradigma nella scoperta di farmaci, nell'ottimizzazione dei siti di sperimentazione clinica e, in ultima analisi, nel coinvolgimento con la persona che riceve cure. Agire con coraggio nel 2023, con una strategia e una definizione delle priorità chiaramente articolate, metterà sulla strada giusta sia le organizzazioni mature del settore delle scienze della vita sia i nuovi attori. Le aziende che si concentrano sulla strategia e sull'innovazione saranno le maggiori vincitrici.