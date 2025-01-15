ISC2 Cybersecurity Workforce Study: carenza di lavoratori qualificati nell'AI

L'AI ha avuto un enorme impatto ovunque nel mondo della tecnologia, quindi non dovrebbe sorprendere nessuno che l'ISC2 Cybersecurity Workforce Study del 2024 abbia visto l'intelligenza artificiale (AI) entrare nella top five delle competenze di sicurezza.
Non si tratta solo della necessità di lavoratori con competenze di AI in materia di sicurezza. Lo studio sulla forza lavoro approfondisce anche come i 16.000 intervistati ritengono che l'AI influenzerà la cybersecurity e i ruoli lavorativi in generale, dal cambiamento degli approcci alle competenze alla creazione di strategie di AI generativa (gen AI).
Secondo lo studio, due terzi degli intervistati pensano che la loro competenza in materia di cybersecurity possa potenziare la tecnologia. Al contrario, un terzo teme che i loro posti di lavoro possano essere eliminati in un mondo focalizzato sull'AI.
Naturalmente, ciò non accadrà immediatamente. Neanche la metà degli intervistati ha implementato la gen AI nei propri strumenti. La preoccupazione più immediata per i professionisti della cybersecurity è il budget.
"Nel 2024, il 25% degli intervistati ha segnalato licenziamenti nei propri dipartimenti di cybersecurity, con un aumento del 3% rispetto al 2023, mentre il 37% ha dovuto affrontare tagli al budget, con un aumento del 7% rispetto al 2023", si legge nel report.
Questi tagli al bilancio hanno influenzato il divario di competenze, poiché due terzi degli intervistati hanno affermato che non solo i tagli hanno causato attuali carenze di personale, ma si prevede che renderanno ancora più difficile colmare il divario di competenze nei prossimi anni.
Molti degli intervistati hanno sottolineato che il divario nelle competenze ha avuto un effetto più negativo sulla sicurezza organizzativa rispetto alla diminuzione del personale in loco. In parte perché i fondi non sono disponibili per la formazione e in parte perché chi possiede competenze molto richieste sta passando a posizioni meglio retribuite, molti team di sicurezza faticano ad affrontare le minacce e i rischi nell'attuale panorama della cybersecurity.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Due anni fa, l'AI non era nemmeno considerata una competenza obbligatoria per i lavori di cybersecurity, ma ora è una delle prime cinque competenze, ha detto Jon France, CISO con ISC2.
"E sospettiamo che probabilmente l'anno prossimo sarà la competenza numero uno richiesta in materia di sicurezza", ha detto France in una conversazione al Security Congress dell'ISC2 a Las Vegas.
(Se ve lo state chiedendo, le altre competenze nella top five sono cloud, architettura zero trust , analisi forense, risposta agli incidenti e sicurezza delle applicazioni , tutte aree che da molto tempo sono in cima alla lista delle competenze necessarie.)
Il ruolo dell'AI nella cybersecurity sta cambiando a causa dell'aumento esponenziale dei dati e della necessità di raccogliere buone informazioni sui dati generati.
"L'AI è uno degli strumenti in grado ovviamente di considerare set di dati di grandi dimensioni molto rapidamente", ha detto France. Tuttavia, gli occhi umani sono necessari per convalidare i risultati generati dai modelli AI. È qui che le competenze di sicurezza dell'AI saranno più necessarie per portare avanti i cambiamenti nel modo in cui gli analisti e i risponditori agli incidenti analizzano i dati.
France ritiene inoltre che l'AI cambierà l'ambito delle posizioni di sicurezza entry-level. "Penso che, se si vuole intraprendere questa professione e si ha la necessità di imparare qualcosa, le opportunità più favorevoli si avranno se si ha esperienza nell'uso della codifica dell'AI generativa."
Al momento, però, c'è una certa discrepanza tra le competenze tecniche che i responsabili delle assunzioni pensano siano necessarie e ciò che i non responsabili desiderano. Entrambi i tipi di manager indicano le competenze di sicurezza cloud computing in cima alla lista, ma quando si chiede delle competenze in AI/ML, solo il 24% dei responsabili delle assunzioni ha detto che è una competenza che desidera in questo momento, posizionandosi all'ultimo posto nella lista delle competenze e dei bisogni. Quando ai responsabili non addetti alle assunzioni viene chiesto quali siano le competenze più richieste per avanzare nella carriera, il 37% risponde AI/ML, una competenza più richiesta di tutte le altre elencate, fatta eccezione per la sicurezza cloud.
Nel suo studio AI in Cyber 2024, ISC2 ha rilevato che l'82% dei rispondenti è ottimista sul fatto che l'AI migliorerà l'efficienza lavorativa, e l'88% pensava che avrebbe avuto un impatto in qualche modo sul proprio ruolo lavorativo. Affidarsi maggiormente all'AI nel mondo cibernetico ha molti aspetti positivi, ma ci sono anche problemi legati alla tecnologia che causano stress. Quattro rispondenti su dieci hanno dichiarato di non essere preparati all'esplosione dell'AI, secondo lo studio sull'AI, e il 65% ha dichiarato che la propria organizzazione necessita di più regolamentazioni sull'uso sicuro del gen AI, secondo lo studio forza lavoro.
Ma ci sono anche molti punti interrogativi riguardo alle competenze che saranno necessarie. "Anche se i partecipanti allo studio hanno ipotizzato quali competenze potrebbero essere automatizzate o semplificate, non sono ancora in grado di prevedere quali attività verranno sostituite dall'AI, se ce ne saranno", si legge nello studio. Forse è per questo che i responsabili delle assunzioni mostrano una certa riluttanza ad assumere professionisti della cybersecurity con competenze tecniche in materia di AI.
Con l'AI, molti prevedono un aumento della necessità di competenze non tecniche. La cybersecurity è stata più aperta a trovare potenziali professionisti al di fuori delle aree tecniche tradizionali e a formarli per i loro nuovi ruoli, quindi non è troppo sorprendente che, considerato che i responsabili delle assunzioni non sono certi del tipo di competenze che saranno richieste per l'utilizzo del gen AI come strumento di sicurezza (o per la messa in sicurezza della gen AI), ci sia una maggiore disponibilità a scegliere competenze non tecnologiche che sono considerate più trasferibili con l'evoluzione della tecnologia. Nel complesso, le forti competenze comunicative sono state elencate come le competenze più richieste in tutta la cybersecurity, seguite da vicino da solide capacità di problem solving e di lavoro di squadra/collaborazione.
Guardando al quadro generale di come le competenze di AI si inseriranno nella forza lavoro di cybersecurity in futuro, è probabile che le problematiche che oggi ostacolano le assunzioni abbiano un impatto simile sulle competenze di AI. I tagli al budget ridurranno la forza lavoro, come già detto. Anche France ha evidenziato il divario nelle risorse umane, dove vengono pubblicate posizioni entry-level con requisiti quali certificazioni che richiedono cinque anni di esperienza lavorativa.
"Dobbiamo anche sfatare questo mito: i neoassunti nella forza lavoro della cybersecurity non sono tutti giovani. Possono essere persone che hanno cambiato carriera. Anzi, i cambiamenti di carriera portano con sé molti punti di vista ed esperienze diverse", ha affermato France.
Assumi in base alle competenze che il dipendente mette a disposizione, anche se non sono quelle di cui hai bisogno in quel momento. "Il resto", disse France, "può essere insegnato".