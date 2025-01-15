ISC2 Cybersecurity Workforce Study: carenza di lavoratori qualificati nell'AI

Due anni fa, l'AI non era nemmeno considerata una competenza obbligatoria per i lavori di cybersecurity, ma ora è una delle prime cinque competenze, ha detto Jon France, CISO con ISC2.

"E sospettiamo che probabilmente l'anno prossimo sarà la competenza numero uno richiesta in materia di sicurezza", ha detto France in una conversazione al Security Congress dell'ISC2 a Las Vegas.

(Se ve lo state chiedendo, le altre competenze nella top five sono cloud, architettura zero trust , analisi forense, risposta agli incidenti e sicurezza delle applicazioni , tutte aree che da molto tempo sono in cima alla lista delle competenze necessarie.)

Il ruolo dell'AI nella cybersecurity sta cambiando a causa dell'aumento esponenziale dei dati e della necessità di raccogliere buone informazioni sui dati generati.

"L'AI è uno degli strumenti in grado ovviamente di considerare set di dati di grandi dimensioni molto rapidamente", ha detto France. Tuttavia, gli occhi umani sono necessari per convalidare i risultati generati dai modelli AI. È qui che le competenze di sicurezza dell'AI saranno più necessarie per portare avanti i cambiamenti nel modo in cui gli analisti e i risponditori agli incidenti analizzano i dati.

France ritiene inoltre che l'AI cambierà l'ambito delle posizioni di sicurezza entry-level. "Penso che, se si vuole intraprendere questa professione e si ha la necessità di imparare qualcosa, le opportunità più favorevoli si avranno se si ha esperienza nell'uso della codifica dell'AI generativa."

Al momento, però, c'è una certa discrepanza tra le competenze tecniche che i responsabili delle assunzioni pensano siano necessarie e ciò che i non responsabili desiderano. Entrambi i tipi di manager indicano le competenze di sicurezza cloud computing in cima alla lista, ma quando si chiede delle competenze in AI/ML, solo il 24% dei responsabili delle assunzioni ha detto che è una competenza che desidera in questo momento, posizionandosi all'ultimo posto nella lista delle competenze e dei bisogni. Quando ai responsabili non addetti alle assunzioni viene chiesto quali siano le competenze più richieste per avanzare nella carriera, il 37% risponde AI/ML, una competenza più richiesta di tutte le altre elencate, fatta eccezione per la sicurezza cloud.