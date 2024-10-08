L'AI sta salvando i posti di lavoro... o li sta eliminando?

Dieci anni fa, gli esperti erano divisi sul fatto che l'AI avrebbe creato o eliminato posti di lavoro nella cybersecurity nel prossimo decennio.

Stranamente, quella previsione divisa, mista e ambigua era corretta.

Quello che non si sapeva dieci anni fa era l'enorme impatto della rivoluzione dell'AI generativa su entrambi i lati dell'equazione.

Le competenze richieste dai professionisti della cybersecurity si stanno spostando verso i data scientist e chi ha esperienza in AI, oltre alla necessità di creare ruoli interdisciplinari per colmare il divario tra cybersecurity, AI e data science, secondo Hector. Inoltre, dall'innovazione rapida dell'AI sono emerse nuove sfide normative e di conformità.

È chiaro che l'AI sta riducendo la necessità per i professionisti di cybersecurity di svolgere un gran numero di compiti automatizzabili. L'AI sta anche aumentando notevolmente le funzionalità del personale, consentendogli di svolgere molto più lavoro in un tempo più breve rispetto a quanto avviene senza l'AI. Ma sta anche ampliando radicalmente la complessità del progetto complessivo di cybersecurity.

La superficie di attacco in espansione, i costi crescenti delle violazioni dei dati e l'uso dell'AI da parte dei criminali informatici stanno aumentando notevolmente la necessità di cybersecurity in generale. Stanno emergendo nuove specializzazioni lavorative, tra cui specialisti di cybersecurity AI e data scientist di cybersecurity.

Mentre l'AI gestisce il rilevamento delle minacce, la log analysis, le valutazioni delle vulnerabilità e simili, le competenze umane continueranno a spostarsi verso la strategia, la pianificazione, la risoluzione dei problemi e il processo decisionale. È possibile che una competenza architettonica di alto livello diventi più preziosa di una conoscenza di basso livello di programmi, codice e scripting, secondo Hector. Assisteremo a uno spostamento della domanda di competenze verso la sicurezza dei dati e la governance dei dati per supportare il crescente onere di alimentare AI.

Il divario di competenze persiste, e le opportunità nel campo della cybersecurity sono numerose e in espansione. Sebbene l'AI sia uno strumento potente e sempre più indispensabile, l'esperienza, l'abilità e il giudizio umano sono ancora necessari.