Introduzione alla tecnologia alla base di watsonx.ai Il portfolio di AI di IBM per le imprese

Siamo al confine di una rivoluzione dell'AI. Negli ultimi dieci anni, il deep learning è nato da una collisione epocale tra disponibilità di dati e potenza di calcolo, consentendo una serie di straordinarie funzionalità di AI. Ma abbiamo affrontato una sfida paradossale: l'automazione richiede molta manodopera. Sembra uno scherzo, ma non lo è, come chiunque abbia provato a risolvere problemi aziendali con AI saprà.

Gli strumenti di AI tradizionali, pur essendo potenti, possono essere costosi, lunghi e difficili da usare. I dati devono essere raccolti, resi accurati e etichettati con annotazioni specifiche per compito per addestrare i modelli AI. La costruzione di un modello richiede competenze specializzate, difficili da trovare, e ogni nuovo compito richiede la ripetizione del processo. Di conseguenza, le aziende si sono concentrate principalmente sull'automatizzazione di compiti con abbondanti dati e alto valore aziendale, lasciando tutto il resto sul tavolo. Ma le cose stanno iniziando a cambiare.

L'emergere dei transformer e dei metodi di apprendimento auto-supervisionato ci ha permesso di accedere a enormi quantità di dati non etichettati, aprendo la strada a grandi modelli pre-addestrati, talvolta chiamati "foundation model". Questi modelli di grandi dimensioni hanno ridotto i costi e la manodopera coinvolti nell'automazione.

I foundation model forniscono una base potente e versatile per una varietà di applicazioni di AI. Possiamo utilizzare i foundation model per eseguire rapidamente i compiti con dati annotati limitati e uno sforzo minimo; in alcuni casi, dobbiamo solo descrivere il compito da svolgere per convincere il modello a risolverlo.

Ma queste potenti tecnologie introducono anche nuovi rischi e sfide per le imprese. Molti dei modelli odierni sono addestrati su set di dati di qualità e provenienza sconosciute, portando a risposte offensive, distorto o fattualmente errate. I modelli più grandi sono costosi, richiedono molta energia per essere addestrati e sono complessi da distribuire.

Noi di IBM stiamo sviluppando un approccio che affronta le sfide fondamentali nell'uso dei foundation model per le imprese. Oggi abbiamo annunciato watsonx.ai, la porta di accesso di IBM agli strumenti e alle tecnologie di AI più recenti oggi disponibili sul mercato. A dimostrazione della rapidità con cui si sta evolvendo il settore, alcuni strumenti sono vecchi solo di poche settimane e, mentre scrivo, ne stiamo aggiungendo di nuovi.

Ciò che è incluso nel watsonx.ai, parte delle più grandi offerte Watsonx di IBM annunciate questa settimana, è vario e continuerà a evolversi, ma la nostra promessa principale è la stessa: fornire prodotti di automazione sicuri e pronti per l'azienda.

Fa parte del nostro lavoro continuo in IBM per accelerare il percorso dei nostri clienti nel trarre valore da questo nuovo paradigma dell'AI. Qui descriverò il nostro lavoro per costruire una suite di foundation model di livello aziendale, addestrato da IBM, compreso il nostro approccio ai dati e alle architetture dei modelli. Illustrerò anche il nostro nuovo portfolio e gli strumenti che consentono alle aziende di costruire e implementare soluzioni basate su foundation model utilizzando un ampio catalogo di modelli open source, oltre al nostro.