In ogni settore, gli agenti AI si stanno moltiplicando e stanno diventando sempre più critici nelle operazioni quotidiane. Tuttavia, con l'accelerazione dell'adozione, la frammentazione è emersa come una nuova sfida. I leader aziendali si trovano a dover gestire agenti scollegati tra loro, incapaci di comunicare, coordinarsi o rispettare una governance condivisa, rallentando il time-to-value e generando risultati incoerenti. La realtà è che le organizzazioni raramente operano su una singola piattaforma e gli agenti devono riflettere lo stato di questi ambienti che non sono stati progettati per essere uniformi.
Le imprese moderne operano attraverso un insieme eterogeneo di sistemi SaaS, applicazioni esistenti, piattaforme CRM, provider cloud e strumenti appositamente sviluppati. Questo ecosistema spesso include tecnologie come SAP, Salesforce, ServiceNow e una vasta gamma di applicazioni cloud e sistemi personalizzati. Via via che l'adozione dell'AI si diffonde tra le funzioni, questa complessità si accumula.
Una piattaforma di agenti single-suite non riflette la realtà. Tuttavia, le organizzazioni che vinceranno nell'era degli agenti saranno quelle che potranno governare, orchestrare e scalare un'intera forza lavoro di agenti attraverso cloud, fornitori e sistemi.
Man mano che le organizzazioni implementano l'AI su larga scala, molte tendono istintivamente a standardizzare gli strumenti tra i vari team. Tuttavia, la standardizzazione rallenta l'innovazione e raramente riflette il modo di operare delle aziende ibride globali. Il panorama dell'AI si evolve troppo rapidamente perché una sola piattaforma possa soddisfare ogni requisito o caso d'uso. Inoltre, richiedere a ogni parte dell’organizzazione di adottare gli stessi strumenti è spesso irrealistico e lento.
L'interoperabilità capovolge questo modello. Invece di costringere i team a conformarsi, permette agli agenti di operare tra i sistemi esistenti. I team possono utilizzare gli strumenti più adatti ai loro workload, pur continuando a collegare i propri agenti. Questo approccio offre alle aziende flessibilità, governance e un time-to-value più rapido, senza complesse migrazioni.
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Via via che aumenta il numero di agenti all’interno di un’organizzazione, i responsabili delle decisioni delle linee di business (LOB) e dell’IT necessitano di un modo affidabile per gestirli. Questa forza lavoro non dovrebbe essere considerata come un insieme di assistenti isolati, bensì come una forza lavoro di dipendenti virtuali con ruoli, permessi e responsabilità. Il catalogo degli agenti diventa il sistema di riferimento per il modo in cui gli agenti operano, chi li gestisce e come interagiscono tra loro.
Un catalogo definisce gli agenti approvati, le loro autorizzazioni, le integrazioni e i vincoli di sicurezza. È la struttura portante per orchestrare agenti riutilizzabili tra i vari reparti aziendali e supporta un'automazione scalabile e governata. Con un catalogo degli agenti, si bilanciano velocità e fiducia in un ambiente ad alta domanda.
L'interoperabilità è sia una decisione IT che un acceleratore di business. Man mano che le organizzazioni adottano agenti AI in tutti i reparti, il valore si moltiplica solo quando questi agenti possono collaborare tra sistemi, workflow e fonti di dati. I leader non cercano "più strumenti", bensì risultati unificati:
I leader possono iniziare a muoversi verso un’interoperabilità a livello enterprise seguendo una serie di passaggi mirati e pratici:
L’interoperabilità aperta e governata sta diventando la base dell’AI aziendale e questo è proprio il momento in cui IBM® watsonx Orchestrate offre una chiara strada da seguire. Man mano che le organizzazioni adottano agenti in diverse funzioni e piattaforme, watsonx Orchestrate consente di collegare, governare e orchestrare una forza lavoro di agenti coordinata. Integra SAP, Salesforce, ServiceNow, sistemi personalizzati e qualsiasi altro ambiente su cui le aziende fanno già affidamento.
La funzionalità di AI gateway aggiunge un unico punto di connessione e di controllo delle policy per accedere ai servizi di AI tramite API, garantendo che ogni interazione degli agenti sia protetta, monitorata e gestita in modo coerente.
IBM Watsonx Orchestrate offre alle aziende ciò che gli strumenti frammentati non possono offrire, ovvero un livello di interoperabilità unificato.
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