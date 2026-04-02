In ogni settore, gli agenti AI si stanno moltiplicando e stanno diventando sempre più critici nelle operazioni quotidiane. Tuttavia, con l'accelerazione dell'adozione, la frammentazione è emersa come una nuova sfida. I leader aziendali si trovano a dover gestire agenti scollegati tra loro, incapaci di comunicare, coordinarsi o rispettare una governance condivisa, rallentando il time-to-value e generando risultati incoerenti. La realtà è che le organizzazioni raramente operano su una singola piattaforma e gli agenti devono riflettere lo stato di questi ambienti che non sono stati progettati per essere uniformi.

Le imprese moderne operano attraverso un insieme eterogeneo di sistemi SaaS, applicazioni esistenti, piattaforme CRM, provider cloud e strumenti appositamente sviluppati. Questo ecosistema spesso include tecnologie come SAP, Salesforce, ServiceNow e una vasta gamma di applicazioni cloud e sistemi personalizzati. Via via che l'adozione dell'AI si diffonde tra le funzioni, questa complessità si accumula.

Una piattaforma di agenti single-suite non riflette la realtà. Tuttavia, le organizzazioni che vinceranno nell'era degli agenti saranno quelle che potranno governare, orchestrare e scalare un'intera forza lavoro di agenti attraverso cloud, fornitori e sistemi.