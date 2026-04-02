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Perché l'interoperabilità è la base di un'AI aziendale produttiva

By Samina Hossain

In ogni settore, gli agenti AI si stanno moltiplicando e stanno diventando sempre più critici nelle operazioni quotidiane. Tuttavia, con l'accelerazione dell'adozione, la frammentazione è emersa come una nuova sfida. I leader aziendali si trovano a dover gestire agenti scollegati tra loro, incapaci di comunicare, coordinarsi o rispettare una governance condivisa, rallentando il time-to-value e generando risultati incoerenti. La realtà è che le organizzazioni raramente operano su una singola piattaforma e gli agenti devono riflettere lo stato di questi ambienti che non sono stati progettati per essere uniformi.

Le imprese moderne operano attraverso un insieme eterogeneo di sistemi SaaS, applicazioni esistenti, piattaforme CRM, provider cloud e strumenti appositamente sviluppati. Questo ecosistema spesso include tecnologie come SAP, Salesforce, ServiceNow e una vasta gamma di applicazioni cloud e sistemi personalizzati. Via via che l'adozione dell'AI si diffonde tra le funzioni, questa complessità si accumula.

Una piattaforma di agenti single-suite non riflette la realtà. Tuttavia, le organizzazioni che vinceranno nell'era degli agenti saranno quelle che potranno governare, orchestrare e scalare un'intera forza lavoro di agenti attraverso cloud, fornitori e sistemi.

L'interoperabilità batte la standardizzazione

Man mano che le organizzazioni implementano l'AI su larga scala, molte tendono istintivamente a standardizzare gli strumenti tra i vari team. Tuttavia, la standardizzazione rallenta l'innovazione e raramente riflette il modo di operare delle aziende ibride globali. Il panorama dell'AI si evolve troppo rapidamente perché una sola piattaforma possa soddisfare ogni requisito o caso d'uso. Inoltre, richiedere a ogni parte dell’organizzazione di adottare gli stessi strumenti è spesso irrealistico e lento.

L'interoperabilità capovolge questo modello. Invece di costringere i team a conformarsi, permette agli agenti di operare tra i sistemi esistenti. I team possono utilizzare gli strumenti più adatti ai loro workload, pur continuando a collegare i propri agenti. Questo approccio offre alle aziende flessibilità, governance e un time-to-value più rapido, senza complesse migrazioni.

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Assumere il controllo con un catalogo di agenti

Via via che aumenta il numero di agenti all’interno di un’organizzazione, i responsabili delle decisioni delle linee di business (LOB) e dell’IT necessitano di un modo affidabile per gestirli. Questa forza lavoro non dovrebbe essere considerata come un insieme di assistenti isolati, bensì come una forza lavoro di dipendenti virtuali con ruoli, permessi e responsabilità. Il catalogo degli agenti diventa il sistema di riferimento per il modo in cui gli agenti operano, chi li gestisce e come interagiscono tra loro. 

Un catalogo definisce gli agenti approvati, le loro autorizzazioni, le integrazioni e i vincoli di sicurezza. È la struttura portante per orchestrare agenti riutilizzabili tra i vari reparti aziendali e supporta un'automazione scalabile e governata. Con un catalogo degli agenti, si bilanciano velocità e fiducia in un ambiente ad alta domanda.

Bilanciare velocità e fiducia

L'interoperabilità è sia una decisione IT che un acceleratore di business. Man mano che le organizzazioni adottano agenti AI in tutti i reparti, il valore si moltiplica solo quando questi agenti possono collaborare tra sistemi, workflow e fonti di dati. I leader non cercano "più strumenti", bensì risultati unificati: 

  • ROI accelerato con agenti riutilizzabili e governati
    Quando gli agenti possono operare tra sistemi, i team non devono più reinventare le automazioni da zero, trasformando gli investimenti in produttività e in un impatto a livello aziendale.
  • Esperienze coerenti per clienti e dipendenti
    L’interoperabilità garantisce che, indipendentemente dal fatto che un cliente stia controllando un ordine, richiedendo assistenza o risolvendo un problema, ogni workflow risulti unificato e affidabile.
  • Riduzione del rischio operativo e di conformità
    Le organizzazioni necessitano di un’AI che rispetti i requisiti di sicurezza, controllo degli accessi e audit. L’interoperabilità consente una governance condivisa tra ambienti, riducendo il rischio di “agenti ombra” o di deviazioni nell’automazione.
  • Workflow end-to-end semplificati
    Proprio come per i dipendenti umani, i maggiori vantaggi si ottengono quando più agenti si coordinano ed eseguono i propri ruoli in sinergia. L'interoperabilità è ciò che rende possibili i percorsi coordinati e in più fasi.
  • Ecosistemi AI adattabili
    La tecnologia, i modelli e i fornitori cambiano. Un’architettura interoperabile offre alle organizzazioni la flessibilità di aggiungere, sostituire o aggiornare le funzionalità di AI senza ripartire da zero.
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Passaggi verso l'interoperabilità

I leader possono iniziare a muoversi verso un’interoperabilità a livello enterprise seguendo una serie di passaggi mirati e pratici:

  1. Valutare l'attuale "panorama di agenti ombra"
    Mappare quali team hanno già creato agenti, automazioni o integrazioni personalizzate. La maggior parte delle organizzazioni scopre decine di iniziative non tracciate o duplicate tra HR, finanza, operations di servizio, IT e sviluppo.

  2. Creare team di governance, controlli di accesso e responsabilità
    Le operazioni sugli agenti (AgentOps) consentono ai team di gestire, monitorare e migliorare lo sviluppo degli agenti. AgentOps aiuta a definire chi può creare agenti, a quali dati possono accedere e come questi agenti vengono monitorati. È possibile trattare gli agenti come dipendenti digitali, con ruoli, autorizzazioni e aspettative di prestazioni.

  3. Adottare un livello di interoperabilità che funzioni tra i propri sistemi
    Scegliere piattaforme e livelli di orchestrazione che si estendono a tutti gli ambienti e applicazioni. L'obiettivo è la connessione, non la standardizzazione dell'intera azienda su un unico fornitore. Un gateway di agenti AI fornisce un unico punto di connessione e controllo per accedere ai servizi AI tramite API.

  4. Creare o adottare un catalogo di agenti
    Questo processo diventa la spina dorsale operativa per individuare gli agenti approvati, gestire ruoli e autorizzazioni, applicare la governance e consentire il riutilizzo tra i vari team. Sostituisce la frammentazione con un unico sistema di registrazione.

  5. Cambiare mentalità: dalla distribuzione di agenti all’orchestrazione di una forza lavoro
    La vera AI aziendale si realizza quando gli agenti collaborano tra fasi, team e funzioni aziendali. I leader dovrebbero pensare in termini di forza lavoro di agenti coordinata, non di una collezione di assistenti isolati.

Come IBM watsonx Orchestrate riunisce tutto

L’interoperabilità aperta e governata sta diventando la base dell’AI aziendale e questo è proprio il momento in cui IBM® watsonx Orchestrate offre una chiara strada da seguire. Man mano che le organizzazioni adottano agenti in diverse funzioni e piattaforme, watsonx Orchestrate consente di collegare, governare e orchestrare una forza lavoro di agenti coordinata. Integra SAP, Salesforce, ServiceNow, sistemi personalizzati e qualsiasi altro ambiente su cui le aziende fanno già affidamento. 

La funzionalità di AI gateway aggiunge un unico punto di connessione e di controllo delle policy per accedere ai servizi di AI tramite API, garantendo che ogni interazione degli agenti sia protetta, monitorata e gestita in modo coerente. 

IBM Watsonx Orchestrate offre alle aziende ciò che gli strumenti frammentati non possono offrire, ovvero un livello di interoperabilità unificato. 

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Samina Hossain

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