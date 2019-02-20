La trasformazione digitale consiste nel completare il lavoro in modo diverso e non semplicemente per il gusto del cambiamento.
Dovrebbe rispondere alle esigenze dinamiche del cliente, ottimizzando al contempo i processi operativi che influenzano il costo del servizio. Quando le organizzazioni perseguono la trasformazione, spesso si rendono conto rapidamente che per migliorare l'esperienza dei clienti e dei dipendenti sono necessarie soluzioni di automazione migliori e più intelligenti, che forniscano funzionalità di workflow che rispondano alle esigenze di oggi e riallineino dinamicamente le soluzioni di workflow in base alle richieste di domani.
Gli attuali programmi di trasformazione digitale sono in difficoltà perché affrontano i problemi di processo attuali ma non offrono flessibilità per il cambiamento.
Le suite intelligenti di business process management (iBPMS) combinano il software di business process management (BPM) con funzionalità aggiuntive come l'intelligenza artificiale (IA) per aiutare le aziende ad automatizzare dinamicamente più tipi di esperienze dall'inizio alla fine. Queste suite sono spesso abilitate al cloud e forniscono strumenti a uso limitato di codice che aiutano gli sviluppatori cittadini a creare soluzioni di workflow molto rapidamente.
Una iBPMS è un insieme integrato di tecnologie che coordina persone, macchine e cose (come nell'Internet of Things) e supporta i requisiti tradizionali di business process management. Queste tecnologie offrono inoltre:
Scegliere il giusto fornitore di tecnologia può essere scoraggiante, anche quando si hanno obiettivi e strategie chiari, perché sono tanti i fornitori che affermano più o meno le stesse cose. Lo spazio delle iBPM non è diverso.
Il fornitore "giusto" della piattaforma iBPMS dipende molto dallo stato attuale della maturità dei processi aziendali, dalle attività che supportano i tuoi processi, dalla disponibilità di risorse qualificate (sistemi, umani, robot) e dall'accesso ai dati. Offrire funzionalità come l'AI può giocare un ruolo importante.
Quanto alla selezione delle iBPMS, i criteri di valutazione sono cambiati nel corso degli anni, poiché nuovi fornitori di tecnologia sono entrati nel settore e altri si sono ritirati. Gartner ha recentemente pubblicato il suo Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites in cui ha valutato i fornitori in quattro casi d'uso, tra cui ottimizzazione digitale del business, business transformation, automazione dei processi aziendali self-service e gestione adattativa dei casi.
Gartner ha valutato 21 fornitori di iBPMS in base alla loro capacità di esecuzione e alla completezza della visione, evidenziando al contempo i principali punti di forza e di attenzione dei fornitori. I fornitori nel quadrante Leader dispongono di solide roadmap di prodotto che supportano operazioni intelligenti per le attività dei clienti. I leader forniscono inoltre una metodologia orientata al business e la capacità di crescere con esigenze in continua evoluzione.
Secondo il rapporto Gartner, "In questa ultima reinvenzione della sua suite, IBM ha preso diversi prodotti che erano stati integrati in modo approssimativo e ha reinventato la raccolta come una piattaforma unificata, operando da un modello di dati comune con un design coerente basato sul Web e un'esperienza utente finale. Il risultato finale consente a più ruoli di collaborare per costruire applicazioni intelligenti."
La IBM Automation Platform for Digital Business completa, una potente combinazione di automazione di processi, attività e decisioni abbinata a servizi di contenuto, è la forza trainante che ha portato Gartner a nominare IBM Leader nel Magic Quadrant per la gestione intelligente dei processi aziendali per la sesta volta consecutiva.
La IBM Automation Platform for Digital Business consente ai clienti di automatizzare workflow e decisioni, derivando insight dai contenuti all'interno di quei processi aziendali su larga scala. I clienti IBM hanno creato e stanno eseguendo più di 50.000 applicazioni su questa piattaforma.
