Scegliere il giusto fornitore di tecnologia può essere scoraggiante, anche quando si hanno obiettivi e strategie chiari, perché sono tanti i fornitori che affermano più o meno le stesse cose. Lo spazio delle iBPM non è diverso.

Il fornitore "giusto" della piattaforma iBPMS dipende molto dallo stato attuale della maturità dei processi aziendali, dalle attività che supportano i tuoi processi, dalla disponibilità di risorse qualificate (sistemi, umani, robot) e dall'accesso ai dati. Offrire funzionalità come l'AI può giocare un ruolo importante.

Quanto alla selezione delle iBPMS, i criteri di valutazione sono cambiati nel corso degli anni, poiché nuovi fornitori di tecnologia sono entrati nel settore e altri si sono ritirati. Gartner ha recentemente pubblicato il suo Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites in cui ha valutato i fornitori in quattro casi d'uso, tra cui ottimizzazione digitale del business, business transformation, automazione dei processi aziendali self-service e gestione adattativa dei casi.

Gartner ha valutato 21 fornitori di iBPMS in base alla loro capacità di esecuzione e alla completezza della visione, evidenziando al contempo i principali punti di forza e di attenzione dei fornitori. I fornitori nel quadrante Leader dispongono di solide roadmap di prodotto che supportano operazioni intelligenti per le attività dei clienti. I leader forniscono inoltre una metodologia orientata al business e la capacità di crescere con esigenze in continua evoluzione.