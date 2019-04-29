"Crediamo in Dio. Tutti gli altri devono portare dati."

Questa citazione, fatta da W. Edwards Deming, si riferisce principalmente all'importanza della misurazione e dell'analisi dei dati quando si fa affari. Nell'IT, così come nel business, l'analisi dei dati è altrettanto importante. Così, nell'ultimo decennio, abbiamo parlato di data warehouse, big data, data lake e ultimamente data science. La data science è diventata una disciplina informatica a sé stante, e una delle cose più interessanti che si possono fare al giorno d'oggi è diventare data scientist.

Nella maggior parte delle aziende, sembra che ci sia questa percezione: abbiamo tutti questi dati e dobbiamo solo gestirli e analizzarli nel modo giusto, per ottenere insight e trarne beneficio.

Conclusione: usiamo la data science!