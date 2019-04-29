"Crediamo in Dio. Tutti gli altri devono portare dati."
Questa citazione, fatta da W. Edwards Deming, si riferisce principalmente all'importanza della misurazione e dell'analisi dei dati quando si fa affari. Nell'IT, così come nel business, l'analisi dei dati è altrettanto importante. Così, nell'ultimo decennio, abbiamo parlato di data warehouse, big data, data lake e ultimamente data science. La data science è diventata una disciplina informatica a sé stante, e una delle cose più interessanti che si possono fare al giorno d'oggi è diventare data scientist.
Nella maggior parte delle aziende, sembra che ci sia questa percezione: abbiamo tutti questi dati e dobbiamo solo gestirli e analizzarli nel modo giusto, per ottenere insight e trarne beneficio.
Conclusione: usiamo la data science!
La data science è un elemento chiave quando si lavora con l'intelligenza artificiale (AI), il monitoraggio e l'automazione. Si usa la data science per analizzare e raggruppare i dati, creare correlazioni, cercare cluster e essenzialmente ottenere insight sui dati, che non si possono ottenere dalla reportistica standard degli strumenti e dei sistemi che creano e memorizzano i dati. La maggior parte dei data scientist utilizza Python o R per svolgere questo lavoro.
Le mie esperienze personali con la data science sono principalmente legate alla gestione dei servizi, dove utilizziamo la data science per analizzare i dati dei ticket, incidenti, modifiche, problemi, richieste di servizio, CSAT e altro ancora per identificare schemi specifici e potenziali di automazione. Ciò, a sua volta, porta a una serie di raccomandazioni su come rendere i processi di service desk e di gestione dei servizi più efficaci e meno dispendiosi in termini di risorse.
Tuttavia, non si tratta solo di timbrare il cartellino e applicare data science. Devi anche capire il contesto dei dati che analizzi, come vengono utilizzati e quali processi supportano. La data science, da sola, non aggiunge valore, a meno che tu non comprenda il contesto dei dati che stai analizzando. Potrebbe sembrare ovvio, ma a volte sembra esserci una percezione errata:
Non funziona così.
Utilizza il data mining e effettua una valutazione iniziale della qualità:
Ovviamente, potrei approfondire tutti i punti sopra citati, ma questo post diventerebbe lunghissimo. Puoi scoprire ciò che IBM può offrire qui.
In alternativa, contattami se sei interessato alla data science e a come TU puoi usarla per ricavare valore dai dati della TUA azienda. Ci sono molte opinioni in giro, ma hai le prove per dimostrare le tue tesi? In caso contrario, porta i dati!
Se ha ulteriori domande, non esiti a contattarmi all'indirizzo HHansen@dk.ibm.com/it-it.