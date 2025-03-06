Standard di divulgazione della sostenibilità IFRS

Vista aerea di mucche al pascolo

La prossima frontiera del rendicontazione sulla sostenibilità

Gli International Financial Reporting Standards (IFRS) sono un insieme di norme e standard contabili stabiliti dall'International Accounting Standards Board (IASB) che coprono una serie di argomenti contabili correlati alla rendicontazione finanziaria. L'International Sustainability Standards Board (ISSB), creato dall'IFRS, ha ampliato questi standard per includere gli IFRS Sustainability Disclosure Standards, offrendo linee guida per i bilanci al fine di includere, oltre alle informazioni finanziarie, anche le informazioni relative al clima. Sebbene questi standard siano volontari, la loro rapida adozione da parte delle giurisdizioni di tutto il mondo segnala un'influenza crescente.

Secondo gli IFRS, a settembre 2024, 30 paesi hanno già adottato misure per implementare legalmente gli standard IFRS S1 e S2.¹ Alcuni paesi, tra cui Brasile, Canada, Giappone e Regno Unito, hanno annunciato la loro decisione di adottare o utilizzare in altro modo gli standard.² Questa ampia adozione indica che questi standard volontari stanno rapidamente diventando requisiti.

Questi standard forniscono un framework globale per le aziende per divulgare informazioni relative alla sostenibilità in modo coerente e comparabile, al fine di favorire la trasparenza per gli investitori. Seguendo una struttura simile alle raccomandazioni della Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) – governance, strategia, gestione del rischio e parametri – gli IFRS Sustainability Disclosure Standards sono strutturati in due componenti chiave:

  • IFRS S1 (sostenibilità): S1 si concentra sui requisiti generali per la divulgazione dei rischi e delle opportunità legate alla sostenibilità, consentendo agli utenti dei report finanziari di valutare l'esposizione e la gestione di tali rischi da parte di un'entità nel breve, medio e lungo termine. Per supportare una rendicontazione comparabile e specifica per settore, l'IFRS S1 richiede inoltre alle aziende di integrare gli standard del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) nella loro rendicontazione.
  • IFRS S2 (cambiamento climatico): pur mirando anche a consentire agli utenti di valutare l'esposizione aziendale e la gestione delle questioni materiali, S2 si rivolge specificamente alle divulgazioni relative al clima. Queste dichiarazioni si concentrano sulle emissioni di gas serra (GHG), la resilienza climatica e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in linea con le raccomandazioni del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Si prevede che il framework di sostenibilità IFRS si evolva oltre IFRS S1 e IFRS S2, man mano che si continua a lavorare per definire la base di riferimento globale delle informative finanziarie relative alla sostenibilità.³

Tempistica di adozione degli IFRS S1 e IFRS S2

L'ISSB indica alle organizzazioni di adottare l'IFRS S1 e l'IFRS S2 per i periodi di reporting annuale che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente.⁴ Le tempistiche di adozione possono variare a seconda della giurisdizione.

Utilizzo degli standard SASB per gli IFRS

Sebbene l'IFRS S1 non imponga l'uso diretto degli standard del Sustainability Accounting Standards Board (SASB), le aziende sono tenute almeno a valutarne la rilevanza come parte del processo di rendicontazione.⁵ Gli Standard SASB forniscono indicazioni specifiche per settori su temi e metriche di sostenibilità, offrendo alle aziende un framework pratico per affrontare le divulgazioni relative alla sostenibilità. Promuovendo l'adozione degli Standard SASB, l'ISSB mira a semplificare l'applicazione degli IFRS S1 fornendo indicazioni specifiche per il settore.⁶

L'attenzione ai settori specifici degli Standard SASB aiuta le organizzazioni a identificare gli argomenti e le metriche di divulgazione rilevanti per le loro operazioni, favorendo una rendicontazione coerente e trasparente. Oltre ai rischi legati al clima coperti dall'IFRS S2, gli Standard SASB ampliano l'ambito delle divulgazioni sulla sostenibilità includendo aree come il capitale umano e la gestione delle risorse naturali. Questa prospettiva più ampia può aiutare le organizzazioni a produrre una valutazione completa dei rischi e delle opportunità materiali.

Per soddisfare efficacemente i requisiti IFRS S1, le aziende possono utilizzare gli Standard SASB attraverso un approccio strutturato:

  1. Identificare gli standard di settore pertinenti: valutare quali standard SASB corrispondono al settore delle operazioni aziendali per individuare argomenti e metriche di informativa applicabili.
  2. Selezionare gli argomenti di informativa appropriati e identificare le metriche rilevanti: utilizzare gli argomenti di informativa e le metriche SASB per misurare e divulgare le prestazioni di sostenibilità in un modo che contribuisca a garantire una rendicontazione quantitativa e utile per le decisioni.
  3. Sviluppa dichiarazioni complete: applicare i protocolli tecnici di SASB alla creazione di divulgazioni specifiche per settori che forniscano agli stakeholder insight trasparenti e comparabili sui rischi e le opportunità legate alla sostenibilità. Questo approccio aiuta le organizzazioni a costruire rendicontazioni di sostenibilità solide, allineandosi ai framework globali e fornendo insight significativi agli stakeholder.

 

 

Navigazione dei requisiti IFRS con Envizi

IBM® Envizi™ offre una soluzione software completa per aiutare le organizzazioni ad allineare i propri report di sostenibilità agli standard di rendicontazione IFRS S1 e IFRS S2. La nostra suite software supporta le aziende nella raccolta, gestione e analisi dei dati sulla sostenibilità e supporta la generazione efficiente di report con:

  • Domande e linee guida IFRS integrate: conserva tutte le domande, le risposte e i documenti di supporto in un unico sistema.
  • Reportistica integrata: struttura i tuoi report in modo che siano in linea con i requisiti IFRS.
  • Dati sulla sostenibilità in tempo reale: traccia, gestisci e riporta le principali metriche e pratiche di sostenibilità.
  • Insight specifici per settori: integra facilmente metriche SASB specifiche per settori nelle tue dichiarazioni.

Con Envizi, le aziende possono lavorare in modo efficiente per soddisfare i requisiti degli standard di rendicontazione della sostenibilità, mantenendo al contempo la trasparenza e promuovendo la fiducia di investitori e clienti.

Con Envizi, le aziende possono lavorare in modo efficiente per soddisfare i requisiti degli standard di rendicontazione della sostenibilità, mantenendo al contempo la trasparenza e promuovendo la fiducia di investitori e clienti.
