Gli International Financial Reporting Standards (IFRS) sono un insieme di norme e standard contabili stabiliti dall'International Accounting Standards Board (IASB) che coprono una serie di argomenti contabili correlati alla rendicontazione finanziaria. L'International Sustainability Standards Board (ISSB), creato dall'IFRS, ha ampliato questi standard per includere gli IFRS Sustainability Disclosure Standards, offrendo linee guida per i bilanci al fine di includere, oltre alle informazioni finanziarie, anche le informazioni relative al clima. Sebbene questi standard siano volontari, la loro rapida adozione da parte delle giurisdizioni di tutto il mondo segnala un'influenza crescente.

Secondo gli IFRS, a settembre 2024, 30 paesi hanno già adottato misure per implementare legalmente gli standard IFRS S1 e S2.¹ Alcuni paesi, tra cui Brasile, Canada, Giappone e Regno Unito, hanno annunciato la loro decisione di adottare o utilizzare in altro modo gli standard.² Questa ampia adozione indica che questi standard volontari stanno rapidamente diventando requisiti.

Questi standard forniscono un framework globale per le aziende per divulgare informazioni relative alla sostenibilità in modo coerente e comparabile, al fine di favorire la trasparenza per gli investitori. Seguendo una struttura simile alle raccomandazioni della Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) – governance, strategia, gestione del rischio e parametri – gli IFRS Sustainability Disclosure Standards sono strutturati in due componenti chiave:

IFRS S1 (sostenibilità): S1 si concentra sui requisiti generali per la divulgazione dei rischi e delle opportunità legate alla sostenibilità, consentendo agli utenti dei report finanziari di valutare l'esposizione e la gestione di tali rischi da parte di un'entità nel breve, medio e lungo termine. Per supportare una rendicontazione comparabile e specifica per settore, l'IFRS S1 richiede inoltre alle aziende di integrare gli standard del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) nella loro rendicontazione.

IFRS S2 (cambiamento climatico): pur mirando anche a consentire agli utenti di valutare l'esposizione aziendale e la gestione delle questioni materiali, S2 si rivolge specificamente alle divulgazioni relative al clima. Queste dichiarazioni si concentrano sulle emissioni di gas serra (GHG), la resilienza climatica e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in linea con le raccomandazioni del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Si prevede che il framework di sostenibilità IFRS si evolva oltre IFRS S1 e IFRS S2, man mano che si continua a lavorare per definire la base di riferimento globale delle informative finanziarie relative alla sostenibilità.³