Gli International Financial Reporting Standards (IFRS) sono un insieme di norme e standard contabili stabiliti dall'International Accounting Standards Board (IASB) che coprono una serie di argomenti contabili correlati alla rendicontazione finanziaria. L'International Sustainability Standards Board (ISSB), creato dall'IFRS, ha ampliato questi standard per includere gli IFRS Sustainability Disclosure Standards, offrendo linee guida per i bilanci al fine di includere, oltre alle informazioni finanziarie, anche le informazioni relative al clima. Sebbene questi standard siano volontari, la loro rapida adozione da parte delle giurisdizioni di tutto il mondo segnala un'influenza crescente.
Secondo gli IFRS, a settembre 2024, 30 paesi hanno già adottato misure per implementare legalmente gli standard IFRS S1 e S2.¹ Alcuni paesi, tra cui Brasile, Canada, Giappone e Regno Unito, hanno annunciato la loro decisione di adottare o utilizzare in altro modo gli standard.² Questa ampia adozione indica che questi standard volontari stanno rapidamente diventando requisiti.
Questi standard forniscono un framework globale per le aziende per divulgare informazioni relative alla sostenibilità in modo coerente e comparabile, al fine di favorire la trasparenza per gli investitori. Seguendo una struttura simile alle raccomandazioni della Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) – governance, strategia, gestione del rischio e parametri – gli IFRS Sustainability Disclosure Standards sono strutturati in due componenti chiave:
Si prevede che il framework di sostenibilità IFRS si evolva oltre IFRS S1 e IFRS S2, man mano che si continua a lavorare per definire la base di riferimento globale delle informative finanziarie relative alla sostenibilità.³
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
L'ISSB indica alle organizzazioni di adottare l'IFRS S1 e l'IFRS S2 per i periodi di reporting annuale che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente.⁴ Le tempistiche di adozione possono variare a seconda della giurisdizione.
Sebbene l'IFRS S1 non imponga l'uso diretto degli standard del Sustainability Accounting Standards Board (SASB), le aziende sono tenute almeno a valutarne la rilevanza come parte del processo di rendicontazione.⁵ Gli Standard SASB forniscono indicazioni specifiche per settori su temi e metriche di sostenibilità, offrendo alle aziende un framework pratico per affrontare le divulgazioni relative alla sostenibilità. Promuovendo l'adozione degli Standard SASB, l'ISSB mira a semplificare l'applicazione degli IFRS S1 fornendo indicazioni specifiche per il settore.⁶
L'attenzione ai settori specifici degli Standard SASB aiuta le organizzazioni a identificare gli argomenti e le metriche di divulgazione rilevanti per le loro operazioni, favorendo una rendicontazione coerente e trasparente. Oltre ai rischi legati al clima coperti dall'IFRS S2, gli Standard SASB ampliano l'ambito delle divulgazioni sulla sostenibilità includendo aree come il capitale umano e la gestione delle risorse naturali. Questa prospettiva più ampia può aiutare le organizzazioni a produrre una valutazione completa dei rischi e delle opportunità materiali.
Per soddisfare efficacemente i requisiti IFRS S1, le aziende possono utilizzare gli Standard SASB attraverso un approccio strutturato:
IBM® Envizi™ offre una soluzione software completa per aiutare le organizzazioni ad allineare i propri report di sostenibilità agli standard di rendicontazione IFRS S1 e IFRS S2. La nostra suite software supporta le aziende nella raccolta, gestione e analisi dei dati sulla sostenibilità e supporta la generazione efficiente di report con:
Con Envizi, le aziende possono lavorare in modo efficiente per soddisfare i requisiti degli standard di rendicontazione della sostenibilità, mantenendo al contempo la trasparenza e promuovendo la fiducia di investitori e clienti.
CTA: richiedi una demo per scoprire come IBM Envizi può supportare senza problemi le aziende nell'integrazione di IFRS S1 e IFRS S2 nella loro reportistica ESG.
Scopri come trasformare gli insight sulla sostenibilità in azioni e fare il passo successivo per utilizzare al meglio la potenza dell'AI generativa.
Approfondisci le tendenze che stanno plasmando il mondo del business sostenibile e gli insight che possono contribuire a questa trasformazione.
Trova il miglior software di asset performance management (APM) per le tue esigenze.
Quando si integra la sostenibilità, questa diventa un acceleratore della business transformation, diversamente da ciò che avviene in molte organizzazioni, ovvero un'attività di reporting o contabilità.
Inizia oggi il tuo percorso verso la sostenibilità collegando la tua roadmap strategica alle operazioni quotidiane.
Utilizza i servizi di consulenza per la sostenibilità di IBM per trasformare le tue ambizioni nel campo della sostenibilità in azioni concrete e diventare un'azienda più responsabile e redditizia.
Accelera il percorso verso la sostenibilità pianificando un programma sostenibile e redditizio con soluzioni e piattaforme aperte e basate su AI e una profonda esperienza di IBM nel settore.