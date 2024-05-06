Tag
Artificial Intelligence Sustainability Business operations

IBM® Mainframe Skills Council riunisce la comunità globale per far crescere i talenti mainframe

Giovane donna d'affari e collega di etnia indiana in piedi davanti alla scrivania che lavorano su un laptop in un moderno ufficio aziendale

L'economia globale si basa sulle transazioni e il 70% delle transazioni in valore avviene tramite un mainframe IBM Z. Molte delle più grandi imprese al mondo si affidano a IBM Z per sostenere il loro core business e, grazie a un processo di innovazione continua, IBM Z porta tecnologie all'avanguardia nel settore ai nostri clienti con ogni nuova generazione. Le competenze mainframe moderne sono critiche per le aziende che implementano l'AI, modernizzano le loro applicazioni, si integrano in tutta l'impresa e continuano la trasformazione digitale.

Queste competenze sono essenziali per il futuro della piattaforma, sia che si tratti di formare nuovi talenti, approfondire le competenze della nostra comunità esistente o introdurre nuove tecnologie e funzionalità nella piattaforma. 

Un forum per sviluppare le competenze del futuro

IBM, Broadcom e 21CS hanno recentemente incaricato The Futurum Group per intervistare aziende, leader universitari e studenti sulle tendenze nel mainframe landscape. Il sondaggio ha coperto diversi argomenti, tra cui, ma non solo, acquisizione di talenti, curriculum e competenze di sviluppo, oltre ad aree prioritarie di interesse per gli studenti che studiano mainframe.

Il Futurum Group ha rilevato che il 60% delle organizzazioni intervistate ha indicato di collaborare strettamente con fornitori del settore che offrono bootcamp, corsi di formazione o programmi di apprendistato per entrare in contatto con candidati qualificati. Hanno inoltre riscontrato una buona domanda di talenti, ed è emerso che il 91% delle organizzazioni intervistate prevede di assumere amministratori di sistema mainframe o sviluppatori di applicazioni mainframe nei prossimi 1-2 anni. Il report completo, Global Mainframe Skills Report: Insights from Industry and Educational Experts 2024 sarà pubblicato il 6 maggio 2024.

 

 

Consiglio delle competenze mainframe

Per unire la più ampia comunità globale e continuare a sviluppare competenze, IBM ha annunciato il lancio del Mainframe Skills Council. Questo consiglio offrirà un forum in cui organizzazioni globali lavoreranno insieme, creando un'opportunità entusiasmante per unire la comunità, condividere esperienze e implementare soluzioni collaborative per costruire una forza lavoro globale solida per la piattaforma mainframe.

Tra i membri figurano rappresentanti di clienti IBM, partner IBM, mondo accademico, gruppi di utenti, organizzazioni non profit e comunità aperte.

Il framework del consiglio comprenderà gruppi di lavoro incentrati sulla consapevolezza della carriera, sui framework di competenze basati sui ruoli, sui percorsi di apprendimento e sulla crescita continua dei talenti. Questo consiglio si basa sui numerosi programmi di competenze IBM mainframe già esistenti.

L'apprendimento accessibile è una pietra miliare dell'approccio IBM

Oltre al tradizionale curriculum accademico, IBM ha adottato anche percorsi non tradizionali, che vanno oltre la classica aula, per ispirare, mettere in contatto, addestrare e far crescere nuovi talenti nel settore mainframe. Questi programmi includono:

  • IBM Z Student Ambassadors: in quasi 100 università, questi ambasciatori sul campus ispirano gli studenti organizzando eventi e fondando e guidando club studenteschi mainframe.
  • IBM Z Career Connection Events: questi eventi mettono in contatto datori di lavoro e studenti. L'esperienza di apprendimento IBM Z Xplore è stata introdotta per incoraggiare gli studenti a guadagnare credenziali digitali e a perseguire una carriera mainframe.
  • IBM Z Virtual Career Fairs: questi eventi mettono in contatto i talenti qualificati del mainframe con i datori di lavoro. IBM sponsorizza fiere virtuali del lavoro in tutto il mondo per tutto aprile e maggio.
  • Mainframe Skills Depot: questa nuova piattaforma completa offre oltre 1.000 ore di corsi di formazione pratica e autonoma sul mainframe, organizzati in base ai ruoli lavorativi. Che tu sia nuovo nell'amministrazione di sistemi o nello sviluppo di app o voglia approfondire le tue competenze, questa piattaforma ha qualcosa da offrire. Esistono anche contenuti per gli architetti di modernizzazione che vogliono esplorare le funzionalità per integrare e modernizzare le applicazioni.
  • IBM Z Global Skills Accelerator and Apprenticeship: questo programma è disponibile per i datori di lavoro mainframe per dipendenti nuovi o esistenti ed è un approccio olistico per sviluppare competenze senza richiedere ai dipendenti alcuna formazione o background IT. Con oltre 300 ore di apprendimento, coaching di successo, formazione sul campo e mentorship, questo programma ha permesso a 83 datori di lavoro globali di formare più di 440 nuovi amministratori di sistemi mainframe e sviluppatori di applicazioni.

Oggi, affrontare le competenze relative ai mainframe va oltre l'istruzione e la formazione. IBM ha inoltre introdotto nuove strategie e tecnologie per affrontare il numero di competenze specializzate richieste:

  • Semplificazione. Cerchiamo costantemente di semplificare i processi attraverso l'intero stack di hardware e software per ridurre il numero di attività specializzate necessarie per far funzionare e mantenere il sistema.
  • Standardizzazione. Abbiamo investito nell'adozione di standard aperti e di settori su tutta la piattaforma IBM Z.
  • AI e automazione. Stiamo lavorando per utilizzare AI per automatizzare attività che attualmente richiedono un intervento manuale. Ad esempio, stiamo iniziando il percorso per integrare l'AI in z/OS.

I programmi di competenze per mainframe di IBM sono pensati per offrire opportunità a tutti, dai principianti agli esperti. Che tu voglia estendere le tue funzionalità o condividere le tue conoscenze con gli altri, i programmi di competenze IBM possono aiutare la nostra comunità a connettersi e ad avere successo.

 

Autore

Meredith Stowell

Vice President

IBM zSystems Ecosystem
Fai il passo successivo

Sblocca la potenza di IBM Z e Telum per proteggere i tuoi dati, ottimizzare le prestazioni e generare insight di AI in tempo reale. Crea il futuro della tua azienda con soluzioni mainframe e processori leader di settore, progettati per velocità, scalabilità e sicurezza.

 Esplora le funzionalità di IBM Z Scopri Telum per l'accelerazione AI