IBM® Mainframe Skills Council riunisce la comunità globale per far crescere i talenti mainframe

L'economia globale si basa sulle transazioni e il 70% delle transazioni in valore avviene tramite un mainframe IBM Z. Molte delle più grandi imprese al mondo si affidano a IBM Z per sostenere il loro core business e, grazie a un processo di innovazione continua, IBM Z porta tecnologie all'avanguardia nel settore ai nostri clienti con ogni nuova generazione. Le competenze mainframe moderne sono critiche per le aziende che implementano l'AI, modernizzano le loro applicazioni, si integrano in tutta l'impresa e continuano la trasformazione digitale.
Queste competenze sono essenziali per il futuro della piattaforma, sia che si tratti di formare nuovi talenti, approfondire le competenze della nostra comunità esistente o introdurre nuove tecnologie e funzionalità nella piattaforma.
IBM, Broadcom e 21CS hanno recentemente incaricato The Futurum Group per intervistare aziende, leader universitari e studenti sulle tendenze nel mainframe landscape. Il sondaggio ha coperto diversi argomenti, tra cui, ma non solo, acquisizione di talenti, curriculum e competenze di sviluppo, oltre ad aree prioritarie di interesse per gli studenti che studiano mainframe.
Il Futurum Group ha rilevato che il 60% delle organizzazioni intervistate ha indicato di collaborare strettamente con fornitori del settore che offrono bootcamp, corsi di formazione o programmi di apprendistato per entrare in contatto con candidati qualificati. Hanno inoltre riscontrato una buona domanda di talenti, ed è emerso che il 91% delle organizzazioni intervistate prevede di assumere amministratori di sistema mainframe o sviluppatori di applicazioni mainframe nei prossimi 1-2 anni. Il report completo, Global Mainframe Skills Report: Insights from Industry and Educational Experts 2024 sarà pubblicato il 6 maggio 2024.
Per unire la più ampia comunità globale e continuare a sviluppare competenze, IBM ha annunciato il lancio del Mainframe Skills Council. Questo consiglio offrirà un forum in cui organizzazioni globali lavoreranno insieme, creando un'opportunità entusiasmante per unire la comunità, condividere esperienze e implementare soluzioni collaborative per costruire una forza lavoro globale solida per la piattaforma mainframe.
Tra i membri figurano rappresentanti di clienti IBM, partner IBM, mondo accademico, gruppi di utenti, organizzazioni non profit e comunità aperte.
Il framework del consiglio comprenderà gruppi di lavoro incentrati sulla consapevolezza della carriera, sui framework di competenze basati sui ruoli, sui percorsi di apprendimento e sulla crescita continua dei talenti. Questo consiglio si basa sui numerosi programmi di competenze IBM mainframe già esistenti.
Oltre al tradizionale curriculum accademico, IBM ha adottato anche percorsi non tradizionali, che vanno oltre la classica aula, per ispirare, mettere in contatto, addestrare e far crescere nuovi talenti nel settore mainframe. Questi programmi includono:
Oggi, affrontare le competenze relative ai mainframe va oltre l'istruzione e la formazione. IBM ha inoltre introdotto nuove strategie e tecnologie per affrontare il numero di competenze specializzate richieste:
I programmi di competenze per mainframe di IBM sono pensati per offrire opportunità a tutti, dai principianti agli esperti. Che tu voglia estendere le tue funzionalità o condividere le tue conoscenze con gli altri, i programmi di competenze IBM possono aiutare la nostra comunità a connettersi e ad avere successo.
Sblocca più valore aziendale introducendo l'AI nei workload mission-critical su IBM z17™.
IBM Z è una famiglia di infrastrutture moderne basate sul processore IBM Telum che esegue sistemi operativi aziendali e software IBM Z per aumentare la precisione, la produttività e l'agilità dell'AI.
IBM z17 integra l'AI avanzata nell'hybrid cloud, ottimizzando le prestazioni, la sicurezza e il processo decisionale nel punto in cui si trovano i dati critici.
Scopri come proteggere i dati della tua organizzazione dalle minacce informatiche e garantire un rapido ripristino durante gli eventi critici.
Scopri come la virtualizzazione trasforma le operazioni IT sfruttando al massimo l'utilizzo delle risorse, riducendo i costi e aumentando l'agilità. Scopri i benefici e i principali casi d'uso che rendono la virtualizzazione un punto di svolta per l'infrastruttura moderna.
Sblocca la potenza di IBM Z e Telum per proteggere i tuoi dati, ottimizzare le prestazioni e generare insight di AI in tempo reale. Crea il futuro della tua azienda con soluzioni mainframe e processori leader di settore, progettati per velocità, scalabilità e sicurezza.