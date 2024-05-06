IBM® Mainframe Skills Council riunisce la comunità globale per far crescere i talenti mainframe

IBM, Broadcom e 21CS hanno recentemente incaricato The Futurum Group per intervistare aziende, leader universitari e studenti sulle tendenze nel mainframe landscape. Il sondaggio ha coperto diversi argomenti, tra cui, ma non solo, acquisizione di talenti, curriculum e competenze di sviluppo, oltre ad aree prioritarie di interesse per gli studenti che studiano mainframe.

Il Futurum Group ha rilevato che il 60% delle organizzazioni intervistate ha indicato di collaborare strettamente con fornitori del settore che offrono bootcamp, corsi di formazione o programmi di apprendistato per entrare in contatto con candidati qualificati. Hanno inoltre riscontrato una buona domanda di talenti, ed è emerso che il 91% delle organizzazioni intervistate prevede di assumere amministratori di sistema mainframe o sviluppatori di applicazioni mainframe nei prossimi 1-2 anni. Il report completo, Global Mainframe Skills Report: Insights from Industry and Educational Experts 2024 sarà pubblicato il 6 maggio 2024.