Iperautomazione: i benefici e le sfide

L'iperautomazione è l'uso della tecnologia di automazione per semplificare ogni processo possibile in un'organizzazione, permettendo che processi ripetitivi vengano eseguiti senza interventi manuali. L'iperautomazione utilizza l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning e la robotic process automation (RPA) per trasformare processi e attrezzature moderni e legacy. Questa trasformazione digitale può aiutare un'organizzazione a ottenere maggiore efficienza in termini di costi e risorse, consentendole di prosperare in un contesto sempre più competitivo.
L'hype intorno all'iperautomazione è reale e può aiutare la tua organizzazione a primeggiare nell'attuale contesto, caratterizzato da ritmi incalzanti, elevata distribuzione e scarsità di risorse. Ogni organizzazione può adottare e trarre beneficio dalla tecnologia di iperautomazione, indipendentemente dal fatto che i suoi processi siano già automatizzati o meno o che le sue attrezzature siano nuove o vecchie.
Con una forza lavoro altamente remota, con conseguente riduzione del personale presso le strutture, molti settori sono stati duramente colpiti dall'incapacità di muoversi con la velocità desiderata o necessaria.
Alcune esigenze e obiettivi che spingono le organizzazioni verso l'iperautomazione sono i seguenti:
Queste esigenze e questi obiettivi hanno portato a un aumento dell'adozione dell'iperautomazione in molti settori. Ad esempio, secondo Gartner, "attualmente molte persone toccano i prodotti e le merci prima che raggiungano la loro destinazione finale, ma presto le fabbriche e le aziende agricole automatizzate svolgeranno la maggior parte del lavoro, tra cui la coltivazione, la raccolta, l'imballaggio e la spedizione. Entro il 2025, oltre il 20% di tutti i prodotti e generi alimentari verrà toccato da una persona per la prima volta solo al momento dell'acquisto." [1]
La proiezione di Gartner dimostra che le organizzazioni si stanno rendendo conto del valore che l'iperautomazione può offrire loro e si stanno muovendo rapidamente per implementare l'iperautomazione al fine di semplificare la loro attività.
Come già detto, l'iperautomazione estende l'automazione di base e la RPA con tecnologie avanzate come l'AI e l'apprendimento automatico.
L'iperautomazione aiuta le organizzazioni a:
L'iperautomazione è particolarmente vantaggiosa per le organizzazioni con operazioni legacy o bassi livelli di automazione. Queste organizzazioni possono ottenere risultati reali attraverso l'automazione dei processi digitali e l'automazione dell'infrastruttura per aumentare la connettività, l'agilità o l'efficienza delle operazioni aziendali.
Prima di intraprendere un percorso di iperautomazione, è importante prestare molta attenzione ai dettagli "iniziali" per garantire un'implementazione senza intoppi. Alcune delle sfide più comuni includono le seguenti:
Le seguenti azioni possono contribuire a garantire il successo del tuo progetto di implementazione:
Identificare gli esperti nei processi così come esistono oggi, sia dal punto di vista aziendale che da quello tecnico. Chi capisce meglio gli input, le meccaniche e i risultati? Hai esperti interni che conoscono le nuove tecnologie e le nuove soluzioni? Assicurati che queste persone siano coinvolte nel progetto sin dall'inizio.
Quali vincoli potrebbero rappresentare una sfida quando inizi ad andare avanti? Se riesci a mitigare o porre rimedio in anticipo a eventuali rischi o vincoli, il processo procederà più agevolmente.
Usa il process mining per valutare i processi esistenti e sviluppare mappe di processo per determinare dove esiste un valore elevato. Crea un gemello digitale per valutare l'efficacia del processo e determinare dove si possono apportare miglioramenti.
Offri ai tuoi dipendenti un modo di esplorare senza rischi. La familiarità e il livello di comfort risultanti faciliteranno l'implementazione e determineranno anche dove è necessaria la formazione o dove potrebbero sorgere problemi.
L'iperautomazione può essere utilizzata da qualsiasi settore e, in alcuni casi, la tecnologia è personalizzabile o già personalizzata per le esigenze di una particolare azienda o settore.
In effetti, secondo lo studio citato di Gartner, "Entro il 2024, l'80% delle offerte di iperautomazione avrà una profondità specifica del settore limitata", rendendo più facile la distribuzione e aumentando subito l'efficienza. In altre parole, entro il 2024, dovremmo aspettarci di vedere soluzioni di iperautomazione per settori specifici, come l'industria manifatturiera automobilistica, con ganci e funzionalità specifici del settore progettati per facilitare il processo.
Ecco alcuni esempi specifici per settore che dimostrano i benefici dell'iperautomazione.
L'uso dell'iperautomazione sta diventando una priorità per molte aziende colpite dal COVID-19. I settori di tutto il mondo hanno affrontato problemi di produttività dovuti alla riduzione della forza lavoro, alle limitazioni di capacità imposte e alle fluttuazioni impreviste della domanda. L'iperautomazione viene adottata per affrontare molte delle sfide che ne derivano, automatizzando e accelerando i processi ripetitivi. Le aziende utilizzano anche l'automazione intelligente per aumentare la coerenza e la qualità, riducendo spesso i costi.
Se sei pronto a utilizzare l'iperautomazione nella tua azienda, ti consigliamo di iniziare con IBM® Cloud Pak for Business Automation. Si tratta di set di software integrato, leader di mercato progettato per aiutarti a risolvere le sfide operative più difficili.
IBM Cloud Pak for Business Automation fornisce raccomandazioni generate dall'AI, analytics per misurare l'impatto e strumenti di uso limitato di codice per aiutarti a ridurre il tempo speso in processi manuali e a diminuire i tempi di attesa dei clienti. Con IBM Cloud Pak for Business Automation puoi rispettare meglio le normative per ridurre i rischi e riallocare il tuo tempo verso attività di maggior valore.
