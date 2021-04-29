Iperautomazione: i benefici e le sfide

L'hype intorno all'iperautomazione è reale e può aiutare la tua organizzazione a primeggiare nell'attuale contesto, caratterizzato da ritmi incalzanti, elevata distribuzione e scarsità di risorse. Ogni organizzazione può adottare e trarre beneficio dalla tecnologia di iperautomazione, indipendentemente dal fatto che i suoi processi siano già automatizzati o meno o che le sue attrezzature siano nuove o vecchie.

Con una forza lavoro altamente remota, con conseguente riduzione del personale presso le strutture, molti settori sono stati duramente colpiti dall'incapacità di muoversi con la velocità desiderata o necessaria.

Alcune esigenze e obiettivi che spingono le organizzazioni verso l'iperautomazione sono i seguenti:

La necessità di tenere il passo con la domanda

Processi di lavoro obsoleti con conseguente latenza/incapacità di competere

L'incapacità dell'IT aziendale di stare al passo con le esigenze dell'azienda, a causa della mancanza di risorse o di conoscenze

Curiosità e ambizione dei dipendenti

La necessità di soddisfare la conformità normativa

Il desiderio di coerenza nella produzione e di prodotti di qualità superiore con meno (o nessun) errore umano

Queste esigenze e questi obiettivi hanno portato a un aumento dell'adozione dell'iperautomazione in molti settori. Ad esempio, secondo Gartner, "attualmente molte persone toccano i prodotti e le merci prima che raggiungano la loro destinazione finale, ma presto le fabbriche e le aziende agricole automatizzate svolgeranno la maggior parte del lavoro, tra cui la coltivazione, la raccolta, l'imballaggio e la spedizione. Entro il 2025, oltre il 20% di tutti i prodotti e generi alimentari verrà toccato da una persona per la prima volta solo al momento dell'acquisto." [1]

La proiezione di Gartner dimostra che le organizzazioni si stanno rendendo conto del valore che l'iperautomazione può offrire loro e si stanno muovendo rapidamente per implementare l'iperautomazione al fine di semplificare la loro attività.