Iperautomazione: i benefici e le sfide

Per avere successo nell'economia odierna, le organizzazioni devono massimizzare la produttività, minimizzare le spese e, in definitiva, operare con maggiore efficienza. L'iperautomazione può aiutarti ad andare avanti.

Tuttavia, i progetti di iperautomazione possono presentare anche una serie di sfide. Questo post analizzerà sia i benefici che le sfide dell'iperautomazione.

Che cos'è l'iperautomazione?

L'iperautomazione è l'uso della tecnologia di automazione per semplificare ogni processo possibile in un'organizzazione, permettendo che processi ripetitivi vengano eseguiti senza interventi manuali. L'iperautomazione utilizza l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning e  la robotic process automation (RPA) per trasformare processi e attrezzature moderni e legacy. Questa trasformazione digitale può aiutare un'organizzazione a ottenere maggiore efficienza in termini di costi e risorse, consentendole di prosperare in un contesto sempre più competitivo.

Chi usa l'iperautomazione e perché?

L'hype intorno all'iperautomazione è reale e può aiutare la tua organizzazione a primeggiare nell'attuale contesto, caratterizzato da ritmi incalzanti, elevata distribuzione e scarsità di risorse. Ogni organizzazione può adottare e trarre beneficio dalla tecnologia di iperautomazione, indipendentemente dal fatto che i suoi processi siano già automatizzati o meno o che le sue attrezzature siano nuove o vecchie.

Con una forza lavoro altamente remota, con conseguente riduzione del personale presso le strutture, molti settori sono stati duramente colpiti dall'incapacità di muoversi con la velocità desiderata o necessaria.

Alcune esigenze e obiettivi che spingono le organizzazioni verso l'iperautomazione sono i seguenti:

  • La necessità di tenere il passo con la domanda
  • Processi di lavoro obsoleti con conseguente latenza/incapacità di competere
  • L'incapacità dell'IT aziendale di stare al passo con le esigenze dell'azienda, a causa della mancanza di risorse o di conoscenze
  • Curiosità e ambizione dei dipendenti
  • La necessità di soddisfare la conformità normativa
  • Il desiderio di coerenza nella produzione e di prodotti di qualità superiore con meno (o nessun) errore umano

Queste esigenze e questi obiettivi hanno portato a un aumento dell'adozione dell'iperautomazione in molti settori. Ad esempio, secondo Gartner, "attualmente molte persone toccano i prodotti e le merci prima che raggiungano la loro destinazione finale, ma presto le fabbriche e le aziende agricole automatizzate svolgeranno la maggior parte del lavoro, tra cui la coltivazione, la raccolta, l'imballaggio e la spedizione. Entro il 2025, oltre il 20% di tutti i prodotti e generi alimentari verrà toccato da una persona per la prima volta solo al momento dell'acquisto." [1]

La proiezione di Gartner dimostra che le organizzazioni si stanno rendendo conto del valore che l'iperautomazione può offrire loro e si stanno muovendo rapidamente per implementare l'iperautomazione al fine di semplificare la loro attività.

I benefici dell'iperautomazione

Come già detto, l'iperautomazione estende l'automazione di base e la RPA con tecnologie avanzate come l'AI e l'apprendimento automatico. 

L'iperautomazione aiuta le organizzazioni a:

  • Aumentare l'efficienza automatizzando molti processi in tutta la l'azienda.
  • Ottimizzare l'allocazione del workflow assicurando che i compiti ripetitivi siano completati in modo coerente ed efficiente.
  • Ridurre i costi utilizzando le tecnologie digitali per automatizzare le attività che altrimenti sostituirebbero quelle che richiedono un intervento manuale.
  • Aumentare l'agilità fornendo insight più rapidi e ricchi per un processo decisionale più preciso.
  • Realizzare prodotti di qualità superiore con tempi di commercializzazione più rapidi sfruttando più intelligenza, maggiore coerenza e riduzione degli errori umani.
  • Prendere decisioni aziendali migliori, identificare aree di miglioramento e migliorare l'esperienza del cliente acquisendo più dati e fornendo insight su tali dati.
  • Ridurre le competenze tecniche necessarie per configurare e gestire gli strumenti di automazione e le soluzioni di automazione.

L'iperautomazione è particolarmente vantaggiosa per le organizzazioni con operazioni legacy o bassi livelli di automazione. Queste organizzazioni possono ottenere risultati reali attraverso l'automazione dei processi digitali e l'automazione dell'infrastruttura per aumentare la connettività, l'agilità o l'efficienza delle operazioni aziendali.

Le sfide dell'iperautomazione

Prima di intraprendere un percorso di iperautomazione, è importante prestare molta attenzione ai dettagli "iniziali" per garantire un'implementazione senza intoppi. Alcune delle sfide più comuni includono le seguenti:

  • Sapere come misurare il successo
  • Sviluppare e rispettare una tempistica realistica del progetto
  • Garantire una leadership completa per l'intero progetto
  • Essere in grado di calcolare il ROI tangibile e intangibile in anticipo, nel modo più accurato possibile
  • Scegliere la soluzione giusta da un marketplace in continua evoluzione e crescita
  • Ottenere il sostegno degli stakeholder e del management per un approccio nuovo e sconosciuto

Come risolvere le sfide dell'iperautomazione

Le seguenti azioni possono contribuire a garantire il successo del tuo progetto di implementazione:

Affidarsi all'esperienza interna

Identificare gli esperti nei processi così come esistono oggi, sia dal punto di vista aziendale che da quello tecnico. Chi capisce meglio gli input, le meccaniche e i risultati? Hai esperti interni che conoscono le nuove tecnologie e le nuove soluzioni? Assicurati che queste persone siano coinvolte nel progetto sin dall'inizio.

Gestire proattivamente il cambiamento

  • Adotta un approccio dall'alto verso il basso per raccogliere entusiasmo e supporto. Coinvolgi la direzione, gli stakeholder e i clienti all'interno dell'organizzazione per assicurarti di avere il contributo. Questo sforzo fornirà rendimenti esponenziali man mano che le percezioni positive si riverbereranno in tutta l'organizzazione.
  • Ogni volta che un processo viene automatizzato, in particolare con l'iperautomazione, è normale che i dipendenti si scontrino con timori di essere sostituiti e preoccupazioni circa il valore e la competenza della tecnologia. Prenditi il tempo necessario per placare le loro paure.
  • Riqualificare i dipendenti ove possibile. Ciò non solo fornisce una base di utenti più informata, ma attenua anche le preoccupazioni relative alla sicurezza e alla longevità del posto di lavoro, ottenendo un maggiore supporto. Inoltre, non solo aumenta le conoscenze dei membri del team, ma può anche aumentare il numero di individui in possesso di tali conoscenze. Ciò si traduce in una risoluzione più rapida di eventuali problemi che potrebbero presentarsi.

Identificare le barriere e i rischi per il tuo sforzo

Quali vincoli potrebbero rappresentare una sfida quando inizi ad andare avanti? Se riesci a mitigare o porre rimedio in anticipo a eventuali rischi o vincoli, il processo procederà più agevolmente.

Determina quali processi devono essere affrontati in anticipo e quali possono attendere

Usa il process mining per valutare i processi esistenti e sviluppare mappe di processo per determinare dove esiste un valore elevato. Crea un gemello digitale per valutare l'efficacia del processo e determinare dove si possono apportare miglioramenti.

Offrire l'opportunità di esercitarsi nelle sandbox

Offri ai tuoi dipendenti un modo di esplorare senza rischi. La familiarità e il livello di comfort risultanti faciliteranno l'implementazione e determineranno anche dove è necessaria la formazione o dove potrebbero sorgere problemi.

Casi d'uso dell'iperautomazione

L'iperautomazione può essere utilizzata da qualsiasi settore e, in alcuni casi, la tecnologia è personalizzabile o già personalizzata per le esigenze di una particolare azienda o settore.

In effetti, secondo lo studio citato di Gartner, "Entro il 2024, l'80% delle offerte di iperautomazione avrà una profondità specifica del settore limitata", rendendo più facile la distribuzione e aumentando subito l'efficienza. In altre parole, entro il 2024, dovremmo aspettarci di vedere soluzioni di iperautomazione per settori specifici, come l'industria manifatturiera automobilistica, con ganci e funzionalità specifici del settore progettati per facilitare il processo.

Ecco alcuni esempi specifici per settore che dimostrano i benefici dell'iperautomazione.

  • Sanità: il settore sanitario, con così tanti processi ripetitivi, obblighi contrattuali e regolamenti da rispettare, è in una posizione ideale per utilizzare l'iperautomazione con tecnologie come l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per fornire servizi automatizzati, velocizzare i processi, ridurre i costi e garantire una qualità superiore.
  • Industriale: l'iperautomazione è come una seconda rivoluzione industriale. Le strutture di produzione possono utilizzare tecnologie di iperautomazione insieme al business process management (BPM) per produrre prodotti di qualità superiore su larga scala. Molti ambienti industriali utilizzano anche sistemi legacy e processi che potrebbero avere un beneficio dall'ottimizzazione.
  • Servizi finanziari: il settore dei servizi finanziari prevede molti calcoli, transazioni e comunicazioni con clienti, acquirenti, gestori di fondi e altre entità. L'iperautomazione, insieme a tecnologie come il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), può ridurre l'intervento manuale garantendo al contempo risultati di alta qualità nei processi di front-end e back-end. L'iperautomazione può anche aiutare la ripresa economica dalla pandemia.

L'uso dell'iperautomazione sta diventando una priorità per molte aziende colpite dal COVID-19. I settori di tutto il mondo hanno affrontato problemi di produttività dovuti alla riduzione della forza lavoro, alle limitazioni di capacità imposte e alle fluttuazioni impreviste della domanda. L'iperautomazione viene adottata per affrontare molte delle sfide che ne derivano, automatizzando e accelerando i processi ripetitivi. Le aziende utilizzano anche l'automazione intelligente per aumentare la coerenza e la qualità, riducendo spesso i costi.

Iperautomazione e IBM

Se sei pronto a utilizzare l'iperautomazione nella tua azienda, ti consigliamo di iniziare con IBM® Cloud Pak for Business Automation. Si tratta di set di software integrato, leader di mercato progettato per aiutarti a risolvere le sfide operative più difficili.

IBM Cloud Pak for Business Automation fornisce raccomandazioni generate dall'AI, analytics per misurare l'impatto e strumenti di uso limitato di codice per aiutarti a ridurre il tempo speso in processi manuali e a diminuire i tempi di attesa dei clienti. Con IBM Cloud Pak for Business Automation puoi rispettare meglio le normative per ridurre i rischi e riallocare il tuo tempo verso attività di maggior valore.

Nota a piè di pagina

[1] Le previsioni di Gartner per il 2021: accelerare i risultati dall'RPA all'iperautomazione, 30 novembre 2020
