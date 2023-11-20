Quest'anno, l'AI generativa ha attirato l'attenzione dei leader aziendali, ma ha anche sollevato domande, tra cui quale sia la base giusta per accelerare e scalare l'impatto? Per molte organizzazioni, la risposta è un approccio hybrid cloud. Il nuovo studio ha rilevato che il 68% degli adottanti di hybrid cloud ha già stabilito politiche formali a livello di organizzazione per indirizzare il proprio approccio all'AI generativa.

Con l'ascesa dell'AI generativa arriva un afflusso di dati. Sebbene ciò possa alimentare enormi innovazioni aziendali, richiede anche considerazioni strategiche. Quando si implementa una strategia di AI, le aziende devono considerare la loro capacità di calcolo attuale, dove risiedono i dati (on-premise, nel cloud, all'edge) come vengono consultati i dati, i controlli di sicurezza necessari e come utilizzare efficacemente gli investimenti di tecnologia esistenti. Oltre a garantire maggiore affidabilità e prestazioni, un approccio hybrid cloud può consentire una maggiore agilità con la possibilità di collegare ambienti cloud e on-premise, eliminando le barriere ai workflow flessibili dell'AI.