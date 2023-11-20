Nel 2023, con l'ascesa dell'AI generativa, le organizzazioni dovranno gestire una pressione senza precedenti per portare avanti la trasformazione digitale e soddisfare al contempo i requisiti di sostenibilità, produttività della forza lavoro e sicurezza. Il "Cloud Transformation Report", un nuovo sondaggio globale dell'IBM Institute for Business Value (IBV), ha rilevato che molte aziende leader condividono una base comune per la trasformazione digitale: una chiara strategia di hybrid cloud.¹ Queste aziende citano diversi vantaggi fondamentali nell'utilizzare un approccio hybrid cloud per alimentare la business transformation, tra cui modernizzazione, agilità, sicurezza, sostenibilità e la capacità di sbloccare il potere dell'AI generativa.
Ecco uno sguardo ai fattori principali che hanno influenzato la trasformazione verso il cloud nell'ultimo anno e cosa significano per le aziende nel loro percorso di modernizzazione nel cloud:
Quest'anno, l'AI generativa ha attirato l'attenzione dei leader aziendali, ma ha anche sollevato domande, tra cui quale sia la base giusta per accelerare e scalare l'impatto? Per molte organizzazioni, la risposta è un approccio hybrid cloud. Il nuovo studio ha rilevato che il 68% degli adottanti di hybrid cloud ha già stabilito politiche formali a livello di organizzazione per indirizzare il proprio approccio all'AI generativa.
Con l'ascesa dell'AI generativa arriva un afflusso di dati. Sebbene ciò possa alimentare enormi innovazioni aziendali, richiede anche considerazioni strategiche. Quando si implementa una strategia di AI, le aziende devono considerare la loro capacità di calcolo attuale, dove risiedono i dati (on-premise, nel cloud, all'edge) come vengono consultati i dati, i controlli di sicurezza necessari e come utilizzare efficacemente gli investimenti di tecnologia esistenti. Oltre a garantire maggiore affidabilità e prestazioni, un approccio hybrid cloud può consentire una maggiore agilità con la possibilità di collegare ambienti cloud e on-premise, eliminando le barriere ai workflow flessibili dell'AI.
Quando si parla di AI generativa, le aziende sono preoccupate anche per la potenziale esposizione di dati sensibili. Ad esempio, il 45% dei leader cloud ha citato preoccupazioni riguardo alla cybersecurity o alla privacy e alla riservatezza di dati e informazioni come principale ostacolo nella spinta a implementare l'AI generativa. I risultati indicano che i settori altamente regolamentati stanno valutando sempre di più i rischi, come la sicurezza, quando prendono in considerazione la tecnologia. Queste organizzazioni sono meno propense ad adottare un approccio formale all'AI rispetto ad altri settori, ma stanno mostrando progressi: il 57% delle banche e delle organizzazioni dei mercati finanziari, il 54% delle compagnie assicurative e il 54% delle istituzioni delle scienze biologiche/farmaceutiche hanno adottato finora un approccio formale alla tecnologia.
Per i settori altamente regolamentati che hanno il compito di salvaguardare i dati critici, c'è molto in gioco. Per evitare i punti ciechi, una strategia di sicurezza olistica che offra visibilità su tutta l'infrastruttura hybrid cloud è fondamentale per mitigare i rischi.
Il rapporto mostra anche ostacoli persistenti a un'adozione più diffusa del cloud, forse nessuno così grande quanto il persistente divario di competenze. Ad esempio, il 58% dei decisori globali afferma che le competenze cloud continuano a rappresentare una sfida considerevole e il 72% delle organizzazioni ha creato nuove posizioni per soddisfare la necessità di competenze cloud. All'interno dei singoli settori, questa carenza è ancora maggiore: 79% nei settori altamente regolamentati come quello bancario e dei mercati finanziari, 81% nei trasporti e nei viaggi e 79% nei prodotti chimici e petroliferi.
Recentemente, la sostenibilità è stata legata a obiettivi aziendali più ampi ed è diventata una priorità più importante per gli investimenti tecnologici per organizzazioni di diversi settori. Eppure, con la crescita dell'AI generativa, aumenta anche il trattamento dei dati necessario per il workload dell'AI. Questo può presentare nuove sfide per le organizzazioni che cercano di ridurre le proprie emissioni di gas serra (GHG).
Con gli strumenti giusti, il cloud può aiutare le aziende a monitorare, gestire e riportare gli obiettivi di sostenibilità, anche per partner e terze parti. Infatti, i nostri risultati hanno stabilito che il 42% dei decisori globali conferma di utilizzare già il cloud per aiutare a implementare, tracciare e gestire internamente gli obiettivi di sostenibilità.
Con sempre più organizzazioni che intraprendono il loro percorso verso l'AI, diventerà critico per queste organizzazioni assicurarsi di disporre dell'infrastruttura e dei talenti giusti per supportare queste iniziative. Le organizzazioni che adotteranno una struttura dati agile e sicura con un'architettura hybrid cloud saranno probabilmente le vincitrici di domani, armate di una solida base su cui competere nel futuro landscape basato su AI.
[1] Questo studio è stato condotto in collaborazione con Harris Poll, una società di ricerca indipendente.
