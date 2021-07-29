Questa attenzione costante alle persone ha prodotto una trasformazione organizzativa che va ben oltre il nostro team di design. Utilizziamo il design thinking aziendale come strumento per costruire allineamento su ciò che deve essere realizzato. Adottiamo il mantra iterativo "osservare, riflettere e creare". La nostra collaborazione tra le aree funzionali e la progettazione "people-first" si allineano direttamente con l'esperienza totale.
Cos'è l'esperienza totale (TX)? Nel suo ebook “Top Strategic Technology Trends for 2021,” [1] il vicepresidente di Gartner Research Brian Burke sottolinea l’importanza della TX. "L'esperienza totale combina discipline tradizionalmente isolate come la multiesperienza (MX), l'esperienza del cliente (CX), l'esperienza del dipendente (EX) e l'esperienza dell’utente (UX), e le collega per creare un’esperienza complessiva migliore per tutte le parti. Questo non solo semplifica l'esperienza per tutti, poiché le organizzazioni ottimizzano su tutte le esperienze, ma offre anche un'ottima opportunità per differenziare un'organizzazione dai concorrenti. Con l'obiettivo generale di trasformare l'intera esperienza, l'esperienza totale consente alle organizzazioni di affrontare le sfide create dal COVID-19 e di individuare nuove attività su cui integrare e sviluppare."
Nell'esaminare il framework dal punto di vista delle soluzioni software aziendali, vale la pena chiarire alcuni termini e concetti.
Quando un'azienda vende direttamente a un consumatore (ad esempio, un soggiorno in hotel) il cliente e l'utente solitamente sono la stessa persona. Questa persona sperimenta l'intero percorso con l'azienda. In ogni punto di contatto valuta se completare l'acquisto iniziale o effettuarlo nuovamente in futuro. Un sottoinsieme di quest'ultima tipologia sono i sostenitori del cliente che promuovono la tua organizzazione presso le loro reti. L'obiettivo principale dell'esperienza del cliente (esperienza cliente, CX) è quello di aumentare i sostenitori dei nostri prodotti.
Al contrario, l'acquirente di soluzioni software aziendali spesso non è l'utente finale. Gli utenti finali potrebbero influenzare la decisione d'acquisto, ma l'acquirente potrebbe avere altre considerazioni da soppesare durante il processo di procurement. Durante il percorso end-to-end, persone diverse con esigenze diverse interagiscono in momenti differenti con dipendenti fornitori differenti.
Adottiamo un approccio di progettazione accurato utilizzando nove esperienze universali, il nostro unico linguaggio condiviso per offrire esperienze eccellenti:
I team multifunzionali lavorano insieme per rivedere, fornire feedback e migliorare le azioni, tutto per offrire un'esperienza IBM coesa ai nostri clienti, utenti e potenziali clienti.
La multiesperienza (MX) e, più nello specifico, una piattaforma di sviluppo multiexperience (MXDP) sono essenziali per garantire interoperabilità e interconnettività tra i punti di contatto digitali, la varietà di tipi di dispositivi e le modalità di interazione. Tuttavia, dobbiamo iniziare con miglioramenti incentrati sulle persone.
Un designer ha in mente una persona specifica quando elabora miglioramenti all'esperienza del cliente (esperienza cliente (CX)), all'esperienza dell'utente (esperienza utente (UX)) o all'esperienza del dipendente (esperienza dipendente (EX)). La multiesperienza riguarda le tecnologie sottostanti che funzionano in modo fluido e costante per clienti, utenti e dipendenti. Il design multiesperienza integra le opzioni tecnologiche più rilevanti che migliorano le esperienze esperienza cliente (CX), UX o EX. Pertanto, la decisione di aggiungere la realtà virtuale (VR), uno smartwatch o interazioni gestuali dovrebbe essere presa solo se giustificata da un miglioramento deliberato di esperienza cliente (CX), UX o EX. In caso contrario, rischiamo di creare un'esperienza ancora più frammentata e confusa, aggiungendo un altro touchpoint non allineato alla strategia TX.
La pratica del design e della ricerca sulle persone è fondamentale per migliorare le esperienze. Prendere decisioni mirate e centrate sull'uomo è il prerequisito per costruire una TX coerente. Utilizziamo IBM® Design and Enterprise Design Thinking in CX, UX ed EX per migliorare le esperienze di clienti, dipendenti, utenti e business partner.
Durante il suo mandato come presidente e CEO di IBM, Thomas J. Watson, Jr. ha affermato: "Un buon design è un buon affare", ed è per questo che il nostro team di progettazione contribuisce a molto più che alla progettazione del prodotto. Durante il nostro rigoroso processo di revisione, un'area in cui ci concentriamo particolarmente è l'esperienza digitale di Discovery, Learn, Try and Byuy. I nostri team hanno lavorato a stretto contatto con i colleghi del marketing, della gestione dei prodotti, delle vendite e dello sviluppo per identificare le funzioni di blocco e intervenire.
Quando il team di IBM Documentation ha cercato di rinnovare l'esperienza di documentazione dei clienti, ha iniziato con un workshop di Enterprise Design Thinking (EDT). Hanno continuato a utilizzare varie attività EDT durante il processo iterativo. Il sito documentazione IBM reinventato è stato costruito su una base di empatia e ha portato a un processo snello per fornire i contenuti giusti agli utenti il prima possibile.
Un'esperienza totale a livello aziendale e incentrata sull'uomo è un vantaggio competitivo chiave per le organizzazioni, indipendentemente dal settore. Man mano che le aziende intraprendono questo viaggio di trasformazione, spetta ai team mettere in pratica i principi dell'Enterprise Design Thinking, vale a dire "concentrarsi sui risultati degli utenti", "restless reinvention" e "team eterogenei potenziati". Scarica la Guida sul campo di IBM Enterprise Design Thinking per iniziare il tuo percorso verso il successo dell'esperienza totale.
[1] Smarter with Gartner, Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021, Burke, Brian., 19 ottobre 2020 (link esterno a ibm.com)
GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale ed è usato qui con l'autorizzazione. Tutti i diritti riservati.
