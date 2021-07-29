La pratica del design e della ricerca sulle persone è fondamentale per migliorare le esperienze. Prendere decisioni mirate e centrate sull'uomo è il prerequisito per costruire una TX coerente. Utilizziamo IBM® Design and Enterprise Design Thinking in CX, UX ed EX per migliorare le esperienze di clienti, dipendenti, utenti e business partner.

Durante il suo mandato come presidente e CEO di IBM, Thomas J. Watson, Jr. ha affermato: "Un buon design è un buon affare", ed è per questo che il nostro team di progettazione contribuisce a molto più che alla progettazione del prodotto. Durante il nostro rigoroso processo di revisione, un'area in cui ci concentriamo particolarmente è l'esperienza digitale di Discovery, Learn, Try and Byuy. I nostri team hanno lavorato a stretto contatto con i colleghi del marketing, della gestione dei prodotti, delle vendite e dello sviluppo per identificare le funzioni di blocco e intervenire.

Quando il team di IBM Documentation ha cercato di rinnovare l'esperienza di documentazione dei clienti, ha iniziato con un workshop di Enterprise Design Thinking (EDT). Hanno continuato a utilizzare varie attività EDT durante il processo iterativo. Il sito documentazione IBM reinventato è stato costruito su una base di empatia e ha portato a un processo snello per fornire i contenuti giusti agli utenti il prima possibile.