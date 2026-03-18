I responsabili delle risorse umane possono espandere l'uso dell'AI senza perdere la fiducia?

Il 94% delle richieste comuni relative alle risorse umane è risolto da un agente AI. I ticket di assistenza sono diminuiti del 75%. Il budget operativo si è ridotto del 40% in quattro anni. Queste cifre non sono proiezioni, bensì i dati reali di IBM.
Ma dietro ogni metrica si nasconde una domanda più complessa: come si fa a estendere l'uso dell'AI senza perdere la fiducia della forza lavoro a cui è destinata?
Man mano che l'AI influenza le decisioni relative alle assunzioni, allo sviluppo e alle prestazioni, i dipendenti non si limitano a sperimentare una nuova tecnologia, ma cambiamenti nel modo in cui funziona il lavoro. Se si espande l'AI in modo sconsiderato, i numeri migliorano mentre la cultura aziendale si erode silenziosamente.
In questo articolo, esploreremo questa tensione e discuteremo di cosa serve per progettare e implementare l'AI all'interno dei sistemi delle risorse umane in modo responsabile, e di come i leader stanno affrontando i cambiamenti culturali e della forza lavoro che ne conseguono. Ecco cinque domande che ogni responsabile delle risorse umane dovrebbe porsi.
Il dibattito si è spostato da ciò che l'AI può fare a come le organizzazioni convivono e operano con essa. Questo cambiamento modifica radicalmente il ruolo della tecnologia per le risorse umane. L'automazione dei processi è stata il punto di partenza, e ora stiamo parlando di come viene svolto il lavoro in tutta l'azienda.
Il concetto di “responsabilità” deve essere integrato nell'architettura del sistema sin dall'inizio. Ciò significa avere una chiara visibilità sull'origine dei dati, su come vengono convalidati e su come vengono affrontati i pregiudizi prima che raggiungano qualsiasi modello. Significa definire i punti in cui un essere umano interviene nelle decisioni di grande importanza, come le assunzioni, le promozioni o le valutazioni delle prestazioni.
L'AI dovrebbe fornire informazioni utili a tali decisioni, non prenderle; se un dipendente mette in discussione una raccomandazione relativa al percorso di carriera o allo sviluppo delle competenze, il sistema dovrebbe essere in grado di ricondurla a dati trasparenti e verificabili.
Se i leader non sono in grado di spiegare chiaramente come funzionano i loro sistemi di AI e come formulano le raccomandazioni, tali sistemi non sono pronti per essere implementati su scala aziendale.
I dirigenti devono essere disposti a semplificare i modelli operativi e dare priorità alla collaborazione tra le diverse funzioni. L'adozione dell'AI richiede un cambiamento di mentalità. Richiede investimenti non solo nelle competenze tecniche, ma anche in capacità quali l'empatia, il pensiero critico e la curiosità. Queste competenze umane diventano più importanti, non meno, in un'organizzazione basata sull'AI.
L'utilizzo dell'AI per gestire attività di base quali il ripristino delle password, le domande relative alle politiche delle risorse umane, le installazioni di software e altre operazioni di routine consente ai team di assistenza di concentrarsi sulla risoluzione di problemi più complessi, su interazioni empatiche con i clienti e sull'analisi tecnica. Prendiamo ad esempio il ruolo dell'help desk. Cambiare la natura del ruolo dell'help desk offre al personale significative opportunità di sviluppare nuove competenze, passando dal semplice ruolo di risolutori di ticket a quello di “orchestratori dell'esperienza” o “responsabili dell'AI”, favorendo ulteriormente la crescita professionale.
Il comportamento della leadership deve allinearsi al cambiamento che le organizzazioni si aspettano di vedere. Se i leader non riescono a dare l'esempio in materia di collaborazione, trasparenza e apprendimento continuo, le iniziative di AI incontreranno difficoltà indipendentemente dall'investimento tecnologico.
La maggior parte delle organizzazioni sta dando priorità alla velocità, affrettandosi a implementare funzionalità di AI prima di aver riflettuto a fondo sull'esperienza dei dipendenti. Questo divario tende a manifestarsi in due modi prevedibili: gli strumenti di AI vengono implementati in parallelo senza essere integrati in modo significativo, costringendo i dipendenti a destreggiarsi tra un mosaico di sistemi scollegati che aggiungono attrito invece di eliminarlo.
Allo stesso tempo, molte iniziative sono progettate principalmente per soddisfare le esigenze di reporting del management piuttosto che per favorire la crescita e lo sviluppo dei dipendenti. Quando la tecnologia dà l'impressione di monitorare le prestazioni più che di favorire il progresso, la fiducia si erode e gli stessi risultati che i leader sperano di accelerare diventano più difficili da raggiungere.
L'AI ha il potenziale per rendere la leadership più informata e più umana. Anziché affidarsi esclusivamente all'intuizione o a indicatori in ritardo, i manager possono individuare i modelli relativi allo stato di salute del team non appena emergono. I segnali ricavati dalle tendenze del sentiment e dai modelli di lavoro possono evidenziare dove i workload sono sbilanciati o la collaborazione sta venendo meno, offrendo ai leader la possibilità di intervenire tempestivamente anziché dopo che il burnout si è già manifestato.
L'AI può anche occuparsi di parte del carico amministrativo e ottimizzare gli orari, in modo che i manager possano dedicare meno tempo alle pratiche burocratiche e più tempo alla formazione, allo sviluppo e al sostegno dei propri team.
Per i dipendenti, l'impatto si manifesta sia nell'esperienza lavorativa quotidiana che nella crescita professionale a lungo termine. L'AI può ridurre gli attriti riassumendo le riunioni, mettendo in evidenza le politiche rilevanti e snellendo le attività amministrative di routine che spesso rallentano il lavoro delle persone.
Nel tempo, può anche creare maggiore trasparenza riguardo alle opportunità. Abbinando i dipendenti a progetti o ruoli in base alle competenze dimostrate, e non solo all'anzianità di servizio o alla visibilità, l'AI può contribuire a rendere più chiari i percorsi di carriera e a far percepire la progressione come più equa.
Le risorse umane hanno l'opportunità di evolversi da una funzione di servizio a un ruolo di progettista strategico della forza lavoro. Ciò richiede un ripensamento dei modelli tradizionali di erogazione dei servizi, il che significa andare oltre l'automazione delle attività esistenti e utilizzare sistemi intelligenti per rispondere in modo proattivo alle esigenze comuni dei dipendenti, come l'inserimento in azienda o le richieste relative ai benefit.
Da lì, l'attenzione si sposta sul reinvestimento delle risorse liberate. Il tempo risparmiato grazie all'automazione dovrebbe essere reindirizzato verso la pianificazione della forza lavoro, le iniziative di riqualificazione e la progettazione del lavoro.
Il successo non dovrebbe essere misurato esclusivamente in termini di riduzione dei costi, bensì in base alla capacità dell'organizzazione di adattarsi, riqualificare e impiegare i talenti in modo più efficace.
Costruire la fiducia su larga scala richiede che le risorse umane svolgano un ruolo attivo nel definire le modalità di gestione dell'AI all'interno dell'organizzazione. Ciò inizia con la trasparenza, creando un'architettura delle competenze chiara e aggiornata, in modo che i dipendenti comprendano come vengono valutate le loro capacità e come vengono determinate le opportunità di sviluppo.
Significa anche trovare il giusto equilibrio tra personalizzazione e protezione, assicurandosi che, mentre l'AI offre esperienze su misura, solide misure di governance dei dati e controlli sull'identità salvaguardino le informazioni dei dipendenti. E soprattutto, la fiducia non può essere statica. Le organizzazioni hanno bisogno di cicli di feedback integrati nei workflow quotidiani, in modo che il contributo dei dipendenti influenzi continuamente l'evoluzione degli strumenti e delle politiche relative all'AI nel tempo.
La fiducia si costruisce attraverso una progettazione coerente dei sistemi, una governance e una comunicazione efficaci. Si consolida quando i dipendenti percepiscono equità, trasparenza e benefici tangibili nel loro lavoro quotidiano.
L'AI sta diventando parte integrante dell'infrastruttura lavorativa, influenzando il modo in cui i talenti vengono identificati, sviluppati e impiegati. Per i responsabili delle risorse umane ciò comporta sia opportunità che responsabilità.
L'obiettivo non è semplicemente implementare nuovi strumenti. È garantire che tali strumenti riflettano i valori dell'organizzazione e sostengano una forza lavoro che si senta informata, supportata e trattata in modo equo.
Se gestita correttamente, l'AI può rafforzare le modalità di lavoro e la crescita delle persone al suo interno. Questo risultato dipende dalle scelte che le risorse umane compiono ora.
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