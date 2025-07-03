Le trasformazioni digitali strategiche delle risorse umane sono rapidamente diventate un imperativo per le aziende leader. Nel giro di pochi anni, le aspettative e le abitudini dei dipendenti sono cambiate. Nel mondo del lavoro globale post-Covid, che favorisce il lavoro da remoto, i professionisti delle risorse umane si trovano ad affrontare nuove sfide culturali. E per reclutare i migliori talenti, è più importante che mai offrire esperienze eccezionali ai dipendenti e incoraggiare continuamente lo sviluppo professionale.

Oggi, le aziende di tutto il mondo devono affrontare sfide significative in termini di competenze poiché le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale (AI) hanno un impatto sulla forza lavoro. Secondo l'IBM Institute for Business Value, solo il 6% della forza lavoro ha storicamente avuto bisogno di una riqualificazione. Nel 2024, tale numero è salito al 35% della forza lavoro, ovvero oltre 1 miliardo di dipendenti in tutto il mondo. Ma solo un dirigente su cinque afferma che le risorse umane sono responsabili della strategia del futuro del lavoro nella propria azienda.

Trasformando il modo in cui i team delle risorse umane operano quotidianamente e ponendoli al centro delle iniziative strategiche di gestione dei talenti, i leader aziendali possono prepararsi al futuro in modo più efficace.

Una trasformazione digitale implica la modernizzazione dei sistemi legacy, l'implementazione di piattaforme HR basate sui dati, l'utilizzo dell'AI e la creazione di esperienze digitali per l'uso dei dipendenti. Questo cambiamento consente ai professionisti delle risorse umane di spostare da compiti amministrativi a ruoli più strategici, incentrati sullo sviluppo dei talenti e sulla cultura organizzativa, e di creare aziende con un significativo vantaggio competitivo.