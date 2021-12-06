7 passaggi per collegare l'esperienza dell'utente al valore aziendale

La caratteristiche distintive dell'orchestrazione del valore è che il valore dell'utente e quello aziendale sono direttamente collegati. Il valore aziendale è una funzione del comportamento dell'utente e il valore dell'utente è un mezzo per cambiare quel comportamento. Come abbiamo dimostrato nel processo precedente, possiamo stimare, tradurre e misurare i comportamenti degli utenti, il che ci permette di calcolare e prevedere il valore aziendale.

Questo approccio si presta direttamente alla distribuzione agile, integrando la valutazione del valore nel ciclo di vita dello sviluppo del prodotto. Per iniziare è sufficiente un obiettivo espresso come un cambiamento nel comportamento dell'utente. Con un'analisi della causa principale del comportamento dell'utente, i team di prodotto possono inserire nuovi punti di attrito dell'utente nel backlog, lavorando sullo stesso obiettivo aziendale. Ciò consente un ciclo di feedback sui miglioramenti dell'esperienza legati ai vantaggi aziendali, accelerando il time to value.