Come rendere la tua organizzazione digitalmente resiliente per trasformare la crisi in opportunità

Il 62% delle aziende ha una visibilità limitata sulla supply chain e il 15% ha visibilità solo sulla produzione. I silo tra sistemi e team possono rappresentare il punto di rottura di una supply chain e sono stati esposti durante il COVID-19. Per creare resilienza nelle supply chain, è necessario andare oltre la visibilità per poter prevedere e quindi agire rapidamente sui dati. Ciò richiede una piattaforma che consenta la condivisione delle informazioni oltre i confini organizzativi per creare supply chain dinamiche, reattive e interconnesse.
I sistemi basati su tecnologie esponenziali possono aiutare le organizzazioni a costruire supply chain più intelligenti e ad aumentare la resilienza. Supply chain più intelligenti che utilizzano la potenza dell'IA e di altre tecnologie emergenti possono aiutare le aziende a mantenere la continuità aziendale in mezzo a disagi e incertezze.
Le organizzazioni che si sono dimostrate resilienti, con supply chain in grado di flettersi e adattarsi, sono quelle che hanno superato la crisi COVID-19 con maggior successo. Mentre alcuni settori ne hanno tratto beneficio e altri hanno dovuto affrontare enormi difficoltà, ogni settore dell'economia ha aziende che hanno trasformato la crisi in opportunità. I retailer che si sono rapidamente concentrati sull'online, sia per la consegna a domicilio che per il click and collect, hanno conquistato ulteriori quote di mercato. I produttori che sono riusciti ad adattare la propria base di fornitura per continuare a reperire materiali quando alcune aree del mondo erano in lockdown sono stati quelli che hanno acquisito nuovi clienti. Ci sono state molte storie di retailer che ne sono usciti rafforzati, molte delle quali possono essere ricondotte a coloro che hanno investito nelle loro supply chain per renderle resilienti dal punto di vista digitale, fisico e organizzativo.
Grazie ai vaccini e ai programmi di sperimentazione, gli scienziati stanno aiutando il mondo a iniziare a pensare al ritorno a un ambiente più normale. È fondamentale che impariamo le lezioni dalla pandemia, in particolare l'opportunità unica di esaminare la visibilità, la resilienza e il rischio delle supply chain per ripensare le nostre supply chain per il futuro. In particolare, il modo in cui abbiamo improvvisato frettolosamente e spesso con successo con le nuove tecnologie deve ora essere incorporato nel nostro modo di pensare. Non dovremmo nemmeno perdere questa opportunità una volta in una generazione per cogliere l'opportunità di costruire una maggiore sostenibilità nelle nostre supply chain. Questo avrà il duplice vantaggio di rendere le supply chain a prova di futuro e di rispondere all'attenzione della società e dei consumatori nei confronti della sostenibilità.
Ripensando i processi della supply chain in workflow intelligenti, le organizzazioni possono raggiungere nuovi livelli di reattività e resilienza. I workflow intelligenti sfidano i processi e i modi di lavorare isolati per scoprire le efficienze in una rete di processi e partner.
Potenziati dall'AI e integrati con tecnologie emergenti (automazione, Blockchain, IoT, 5G e edge computing), i nuovi workflow intelligenti della supply chain supportati da piattaforme aziendali possono offrire risultati eccezionali su larga scala. Possiamo guardare a qualsiasi fase della catena del valore per trovare opportunità di trasformazione dalla pianificazione della domanda, all'esecuzione della produzione o all'orchestrazione e esecuzione degli ordini. Reinventare questi processi significa anche trasformare il modo in cui le organizzazioni sono progettate e i team sono allineati. I workflow intelligenti reinventano questa intersezione tra persone, processi e tecnologia. Questi processi abilitati dalla tecnologia permettono ai professionisti della supply chain di essere pronti a eseguire e distribuire in modo più efficace ed efficiente, contro strategie e ambienti in continuo cambiamento. Questi professionisti possono essere dotati del giusto flusso di informazioni e dei giusti diritti decisionali per ottenere output ottimali.
Per sviluppare resilienza, agilità e prevedibilità, i leader devono trasformare i workflow della supply chain su tre livelli. La creazione di una supply chain più intelligente che possa vedere, prevedere e agire per affrontare con successo le interruzioni globali e locali consentirà loro di fornire la resilienza richiesta per il futuro.
Utilizzare l'AI per utilizzare i dati non strutturati in tempo reale può fornire visibilità e insight a breve termine. Mettere in atto uno strumento globale, come la Sterling Control Tower, offre una visibilità end-to-end dei flussi della supply chain per una soluzione a lungo termine. Combinando la potenza di una torre di controllo con la soluzione blockchain IBM® Hyper Insights che utilizza IoT e AI, è ora possibile vedere dove si trovano i tuoi prodotti, in tempo reale, in tutto il mondo. E si raggiungeranno anche vittorie rapide. Ad esempio, la maggior parte delle compagnie di spedizione dispone di gran parte dei dati necessari sui tuoi prodotti durante il transito. Inserirli direttamente in una torre di controllo, invece di lasciarle lì inutilizzate, può fare un'enorme differenza in termini di trasparenza. Addirittura, il tuo team potrebbe già migliorare manualmente la visibilità di vari flussi di dati in risposta alla situazione COVID-19. Quando sarà il momento giusto, puoi iniziare automatizzando questi processi, replicandoli e scalandoli in tutta l'azienda, prendendoti anche il tempo di personalizzare gli output per ciascun utente, in modo che i dati forniscano davvero insight utili su cui agire.
Tuttavia, affinché i dati aggiungano davvero valore, devono essere lungimiranti, in modo da poter prevedere cosa accadrà dopo e non limitarsi a riprodurre ciò che è accaduto in precedenza. Gran parte della pianificazione della supply chain si basa su dati storici e modelli stagionali, spesso con dati scarsi o incompleti. Ora è il momento di modernizzare il tuo approccio adottando una pianificazione intelligente continua con collaborazione in tempo reale, sia all'interno dell'organizzazione che lungo tutta la supply chain. Mai come ora è stato così importante poter contare su dati in tempo reale per anticipare e rispondere al comportamento dei consumatori/clienti o a fattori esterni come le condizioni meteorologiche o altri potenziali eventi dirompenti. Questo significa utilizzare il rilevamento della domanda per sfruttare dati strutturati, non strutturati e oscuri (cioè quei dati attualmente nascosti ai sistemi, o forse ancora nella testa di qualcuno!). Le aziende che hanno raggiunto questo obiettivo durante la pandemia hanno reagito molto più rapidamente e sono state in grado di mobilitare le risorse dove erano necessarie. Ciò significa anche un'integrazione automatizzata, end-to-end, nelle funzioni di pianificazione dei clienti e dei fornitori.
Ad esempio, la capacità di individuare con settimane di anticipo una carenza di materie prime e di adottare subito misure evasive, che si tratti di identificare un altro fornitore o di adottare altre misure di emergenza. Utilizzare sensori all'interno di prodotti o imballaggi per tracciare il loro percorso con aggiornamenti in tempo reale diventerà sempre più importante per determinare se sono stati maneggiati correttamente o mantenuti alla temperatura corretta per tutto il tempo. Ciò consentirà un controllo di qualità molto più intelligente rispetto al semplice campionamento, migliorando ulteriormente la qualità dei prodotti consegnati al consumatore.
