Come rendere la tua organizzazione digitalmente resiliente per trasformare la crisi in opportunità

Le organizzazioni che si sono dimostrate resilienti, con supply chain in grado di flettersi e adattarsi, sono quelle che hanno superato la crisi COVID-19 con maggior successo. Mentre alcuni settori ne hanno tratto beneficio e altri hanno dovuto affrontare enormi difficoltà, ogni settore dell'economia ha aziende che hanno trasformato la crisi in opportunità. I retailer che si sono rapidamente concentrati sull'online, sia per la consegna a domicilio che per il click and collect, hanno conquistato ulteriori quote di mercato. I produttori che sono riusciti ad adattare la propria base di fornitura per continuare a reperire materiali quando alcune aree del mondo erano in lockdown sono stati quelli che hanno acquisito nuovi clienti. Ci sono state molte storie di retailer che ne sono usciti rafforzati, molte delle quali possono essere ricondotte a coloro che hanno investito nelle loro supply chain per renderle resilienti dal punto di vista digitale, fisico e organizzativo.

Grazie ai vaccini e ai programmi di sperimentazione, gli scienziati stanno aiutando il mondo a iniziare a pensare al ritorno a un ambiente più normale. È fondamentale che impariamo le lezioni dalla pandemia, in particolare l'opportunità unica di esaminare la visibilità, la resilienza e il rischio delle supply chain per ripensare le nostre supply chain per il futuro. In particolare, il modo in cui abbiamo improvvisato frettolosamente e spesso con successo con le nuove tecnologie deve ora essere incorporato nel nostro modo di pensare. Non dovremmo nemmeno perdere questa opportunità una volta in una generazione per cogliere l'opportunità di costruire una maggiore sostenibilità nelle nostre supply chain. Questo avrà il duplice vantaggio di rendere le supply chain a prova di futuro e di rispondere all'attenzione della società e dei consumatori nei confronti della sostenibilità.