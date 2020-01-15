È allettante credere che il 2025 sia un futuro lontano. Tra soli cinque anni, per alcune aziende quella data sarà motivo di urgenza. Questo perché il 2025 è il momento in cui SAP porrà fine alla manutenzione mainstream delle installazioni di SAP Business Suite avvenuta prima del lancio di SAP S/4HANA.
Questa scadenza di manutenzione finale impatta coloro che utilizzano la suite SAP Enterprise Resource Planning (ERP) e i suoi moduli e componenti correlati. Dopo il 2025, l'azienda supporterà solo applicazioni aziendali su SAP S/4HANA
IBM aiuta i propri clienti a prepararsi per questa scadenza offrendo tre soluzioni che semplificano e accelerano la transizione a SAP S/4HANA.
Questa valutazione approfondita e dettagliata fornisce insight oggettive su come la transizione possa influenzare i tuoi processi aziendali, i dati master e delle transazioni, la configurazione del sistema e le interfacce. L'IBM SAP S/4HANA Impact Assessment offre una roadmap basata sulle specifiche esigenze aziendali.
Questo strumento offre insight su cinque aree chiave.
Valutazione funzionale. In questa fase vengono identificati i processi attualmente in uso nel tuo SAP ECC e le innovazioni previste che deriveranno dal passaggio a S/4HANA. Imparerai quali sono le novità, cosa cambierà e cosa diventerà obsoleto.
Impatto tecnico. La valutazione dell'impatto tecnico fornisce un inventario personalizzato del codice del tuo attuale sistema SAP. La valutazione descrive se il codice viene utilizzato o non utilizzato e l'effetto che il nuovo codice del database HANA avrà sui sistemi attuali. Questa fase rivela ciò che deve essere rimediato e dettaglia anche l'impatto sulla sicurezza della migrazione.
Impatto della semplificazione. Questo passaggio utilizza il database di semplificazione per evidenziare i programmi e il codice influenzati dalla nuova struttura dati. Questo processo individua anche le aree maggiormente interessate dalla transizione. Con queste informazioni, la tua organizzazione può dare priorità all'allocazione delle risorse durante l'implementazione.
Riduzione dell'ambito del progetto. Questo processo analizza le versioni delle applicazioni e i requisiti dell'infrastruttura. Esamina anche le statistiche di utilizzo della produzione. Queste informazioni ti permettono di ridurre l'ambito del progetto a ciò che deve essere risolto e testato con maggiore urgenza. Ad esempio, puoi scegliere di effettuare test mirati solo sulle aree che sono cambiate.
Identificazione dei requisiti di formazione. IBM offre raccomandazioni di formazione come parte della valutazione. Con questi dati, un'organizzazione può sapere già quali competenze saranno necessarie in futuro e pianificare di conseguenza. L'azienda può colmare le lacune di competenze nella materia assicurando personale aggiuntivo o formando i team esistenti.
Al termine della valutazione, riceverai un riepilogo di tutti i risultati chiave e potrai accedere ai dati di benchmark di centinaia di altre valutazioni effettuate da IBM.
Nel 2016, IBM e SAP hanno collaborato per creare strumenti che accelerino i percorsi di modernizzazione digitale per i loro clienti congiunti. Da questa partnership nacque uno sforzo da parte di entrambe le aziende per accelerare specificamente le implementazioni di SAP S/4HANA. Questa partnership ora offre soluzioni in grado di aumentare la velocità di implementazione di S/4HANA dal 20 al 30 percento1.
SAP offre la SAP Model Company, una soluzione completa end-to-end per il settore che i clienti adottano come modello di riferimento di base. IBM è diventato il primo partner di SAP per ampliare il modello di azienda SAP, includendo contenuti per settori e contenuti specifici per settori, definiti come IBM Impact Industry Solutions. IBM® Impact Industry Solutions offre acceleratori specifici di settore che combinano e potenziano la forza dei servizi IBM e SAP esistenti. Queste soluzioni, unite a una valutazione d'impatto IBM, semplificano il processo di transizione e portano a un'adozione più rapida di SAP S/4HANA. IBM trae queste soluzioni dal lavoro svolto con oltre 200 clienti. Offrono documentazione di processo, script di test, materiali di formazione, applicazioni SAP Fiori e analitiche, asset per la migrazione dei dati e ruoli di sicurezza definiti.
IBM® Rapid spostare per SAP S/4HANA consente alle aziende di utilizzare i propri investimenti SAP esistenti per eseguire un passaggio a SAP S/4 HANA da qualsiasi fonte. La soluzione utilizza l'automazione per accelerare il processo di migrazione con rischi minimi. Questa automazione esegue la configurazione di S/4HANA, la correzione del codice e la riconciliazione dei dati per ridurre la complessità del processo di implementazione. IBM Rapid spostare mira strategicamente alla riprogettazione e standardizzazione dei processi solo dove necessario, così che le aziende possano trasformare gli investimenti SAP attuali senza dover riprogettare completamente i loro sistemi legacy.
IBM Rapid spostare per SAP S/4HANA viene fornito con un framework di distribuzione integrato da SAP, che include il programma SAP Value Assurance e il servizio SAP Model Company. IBM Rapid Move aiuta le organizzazioni ad accelerare le trasformazioni digitali e a utilizzare la nuova piattaforma molto più velocemente rispetto a un piano di implementazione tradizionale. Il risultato è un miglioramento delle prestazioni di funzioni aziendali complesse e critiche in termini di tempo, inclusa pianificazione in tempo reale, esecuzione, reporting, analytics e forecasting tratte da dati in tempo reale e un'esperienza utente personalizzata e semplificata.
IBM si basa su 40 anni di servizi e competenze SAP per servire i clienti. L'azienda ha completato più di 150 implementazioni SAP S/4HANA e ha consigliato più di 200 aziende nel percorso S/4HANA. La sua esperienza attraversa molteplici settori e risponde alle esigenze uniche di ogni organizzazione per offrire un approccio personalizzato che possa semplificare e accelerare l'implementazione di SAP S/4HANA.
