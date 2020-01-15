Questa valutazione approfondita e dettagliata fornisce insight oggettive su come la transizione possa influenzare i tuoi processi aziendali, i dati master e delle transazioni, la configurazione del sistema e le interfacce. L'IBM SAP S/4HANA Impact Assessment offre una roadmap basata sulle specifiche esigenze aziendali.

Questo strumento offre insight su cinque aree chiave.

Valutazione funzionale. In questa fase vengono identificati i processi attualmente in uso nel tuo SAP ECC e le innovazioni previste che deriveranno dal passaggio a S/4HANA. Imparerai quali sono le novità, cosa cambierà e cosa diventerà obsoleto.

Impatto tecnico. La valutazione dell'impatto tecnico fornisce un inventario personalizzato del codice del tuo attuale sistema SAP. La valutazione descrive se il codice viene utilizzato o non utilizzato e l'effetto che il nuovo codice del database HANA avrà sui sistemi attuali. Questa fase rivela ciò che deve essere rimediato e dettaglia anche l'impatto sulla sicurezza della migrazione.

Impatto della semplificazione. Questo passaggio utilizza il database di semplificazione per evidenziare i programmi e il codice influenzati dalla nuova struttura dati. Questo processo individua anche le aree maggiormente interessate dalla transizione. Con queste informazioni, la tua organizzazione può dare priorità all'allocazione delle risorse durante l'implementazione.

Riduzione dell'ambito del progetto. Questo processo analizza le versioni delle applicazioni e i requisiti dell'infrastruttura. Esamina anche le statistiche di utilizzo della produzione. Queste informazioni ti permettono di ridurre l'ambito del progetto a ciò che deve essere risolto e testato con maggiore urgenza. Ad esempio, puoi scegliere di effettuare test mirati solo sulle aree che sono cambiate.

Identificazione dei requisiti di formazione. IBM offre raccomandazioni di formazione come parte della valutazione. Con questi dati, un'organizzazione può sapere già quali competenze saranno necessarie in futuro e pianificare di conseguenza. L'azienda può colmare le lacune di competenze nella materia assicurando personale aggiuntivo o formando i team esistenti.

Al termine della valutazione, riceverai un riepilogo di tutti i risultati chiave e potrai accedere ai dati di benchmark di centinaia di altre valutazioni effettuate da IBM.