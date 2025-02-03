Il processo decisionale può essere difficile, soprattutto quando la posta in gioco è alta o quando si sta affrontando un problema da molto tempo. A volte potresti avere la sensazione di annegare tra opinioni, dati e input degli stakeholder. Se perdi di vista il quadro generale a causa dei dettagli, ti sarà utile fare un passo indietro e valutare metodicamente le tue opzioni. Uno strumento semplice ma potente che puoi usare è il metodo dei quattro quadranti, ispirato al piano cartesiano. Tutto ciò di cui ha bisogno è un pezzo di carta (o una nota digitale) e una visione chiara per esaminare sistematicamente i pro e i contro dell'agire o del non agire.

Ecco una guida dettagliata per aiutarti a utilizzare questo metodo, insieme a un esempio pratico incentrato sul miglioramento dell'esperienza "Getting started” di un prodotto software. Usa queste istruzioni per qualsiasi decisione ti stia tormentando.