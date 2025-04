Come migliorare l'esperienza del cliente nelle telecomunicazioni

Sebbene il prezzo e il servizio effettivo siano fattori chiave nel determinare la volontà di un cliente di continuare ad affidarsi a un fornitore di servizi di telecomunicazione, offrire un'esperienza eccellente al cliente è un altro modo per fidelizzarlo. Pertanto, è probabile che i fornitori di servizi di telecomunicazione incentrati sul cliente siano in vantaggio rispetto alla concorrenza.

Uno studio di ICD ha rilevato che il 54% dei responsabili delle decisioni nell'ambito delle telecomunicazioni1 afferma che il miglioramento dell'esperienza cliente (CX) è stata una delle principali iniziative di trasformazione. Gli operatori di telecomunicazioni stanno lanciando sempre più iniziative nell'ambito della trasformazione digitale per migliorare tutti gli aspetti della loro attività, compresa l'esperienza del cliente.

Ogni interazione con i clienti nel settore delle telecomunicazioni offre alle aziende l'opportunità di soddisfare e superare le aspettative dei clienti. Dal coinvolgimento del cliente al supporto clienti, gli operatori di telecomunicazioni che investono nel servizio clienti hanno l'opportunità di migliorare la redditività.

Tuttavia, le aziende di telecomunicazioni che pianificano in modo proattivo il proprio futuro non sono numerose. Uno studio dell'IBM Institute for Business Value che analizza i piani per il 2030 ha rilevato che solo il 26% delle organizzazioni di telecomunicazioni sta adottando nuove tecnologie per stimolare la crescita".

I dirigenti del settore delle telecomunicazioni si aspettano cambiamenti radicali a livello mondiale entro il 2030, ma molti CSP sembrano non essere intenzionati a riflettere questa visione nella propria pianificazione strategica. Una ricerca dell'IBM Institute for Business Value suggerisce che molti CSP prevedono di concentrarsi sull'adattamento delle capacità alle esigenze future anziché perseguire proattivamente la crescita. Questo approccio potrebbe renderli vulnerabili ai rischi della concorrenza e ignari di fronte alle opportunità di nuovi servizi.

È particolarmente importante tenere conto delle situazioni in cui i clienti necessitano di assistenza specificamente perché hanno problemi di connettività. Un'esperienza cliente eccezionale è un ottimo modo per mantenere i clienti soddisfatti e ridurre al minimo il tasso di abbandono.

I clienti vogliono che il loro rapporto con le aziende del settore delle telecomunicazioni sia semplice e appagante. Migliorare l'esperienza del cliente può essere un fattore di differenziazione che può aiutare a migliorare la soddisfazione dei clienti, ridurre al minimo il tasso di abbandono e migliorare la loro fidelizzazione.

Le ottimizzazioni dell'esperienza cliente possono migliorare diverse importanti metriche aziendali come il customer lifetime value (CLV) e i ricavi mensili ricorrenti.