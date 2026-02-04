Come migliorare il servizio clienti del call center

Nonostante la proliferazione di chatbot, canali self-service e piattaforme social, i call center rimangono un frontline critico per l'interazione con i clienti. I più grandi possono gestire milioni di conversazioni al giorno, fungendo da linea di contatto diretta primaria che può creare o interrompere le relazioni con i clienti.

Oggi, le aspettative dei consumatori sono ai massimi storici e le organizzazioni di tutto il mondo stanno trasformando i loro processi aziendali grazie all'automazione e all'intelligenza artificiale. In questo contesto, un'attenzione pensata verso l'esperienza del cliente del call center è essenziale per la sopravvivenza e la crescita continue.

Secondo una recente ricerca di ZenDesk, l'83% dei consumatori ritiene che l'esperienza del cliente debba essere molto migliore di quella attuale. Si tratta di una cifra sbalorditiva, vista la rapida adozione di tecnologie chiave nel settore nell'ultimo decennio.

Ma i clienti che hanno esperienze positive sono più propensi a fare acquisti ripetuti e a raccomandare un'azienda ad altri. Al contrario, esperienze di call center scadenti possono erodere rapidamente anni di progressi, portando i clienti insoddisfatti ad abbandonare l'azienda o a condividere ampiamente le esperienze negative.