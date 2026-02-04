Come migliorare il servizio clienti del call center

Nonostante la proliferazione di chatbot, canali self-service e piattaforme social, i call center rimangono un frontline critico per l'interazione con i clienti. I più grandi possono gestire milioni di conversazioni al giorno, fungendo da linea di contatto diretta primaria che può creare o interrompere le relazioni con i clienti.
Oggi, le aspettative dei consumatori sono ai massimi storici e le organizzazioni di tutto il mondo stanno trasformando i loro processi aziendali grazie all'automazione e all'intelligenza artificiale. In questo contesto, un'attenzione pensata verso l'esperienza del cliente del call center è essenziale per la sopravvivenza e la crescita continue.
Secondo una recente ricerca di ZenDesk, l'83% dei consumatori ritiene che l'esperienza del cliente debba essere molto migliore di quella attuale. Si tratta di una cifra sbalorditiva, vista la rapida adozione di tecnologie chiave nel settore nell'ultimo decennio.
Ma i clienti che hanno esperienze positive sono più propensi a fare acquisti ripetuti e a raccomandare un'azienda ad altri. Al contrario, esperienze di call center scadenti possono erodere rapidamente anni di progressi, portando i clienti insoddisfatti ad abbandonare l'azienda o a condividere ampiamente le esperienze negative.
"Un buon servizio clienti può trasformare i clienti occasionali in campioni del marchio a lungo termine", afferma Manish Goyal, Senior Partner di IBM Consulting. "E il valore di vita di un promotore NPS può essere 10 volte superiore a quello di un detrattore NPS. Allo stesso tempo, circa l'80% dei consumatori afferma che preferirebbe fare affari con un concorrente dopo più di un'esperienza negativa con un marchio".
In generale, un eccellente servizio clienti del call center riduce i costi operativi, migliorando la risoluzione della prima chiamata e diminuendo il tasso di abbandono dei clienti. Al massimo del suo valore, identifica le tendenze emergenti che possono informare la strategia più ampia di un'azienda.
Come ha scoperto di recente McKinsey, fino all'80% della creazione di valore da parte delle aziende leader mondiali deriva dallo sblocco dei ricavi derivanti dai clienti esistenti. Grazie alla distribuzione intelligente di tecnologie chiave basate sull'AI e a un'efficace collaborazione uomo-macchina, i contact center possono spostare da costosi hub di risoluzione di problemi a innovativi motori di profitto.
I clienti possono utilizzare diverse piattaforme omnichannel, ma le telefonate rimangono la modalità di interazione preferita da tutte le generazioni, secondo Gartner. Un'esperienza positiva del cliente del call center si basa sull'accessibilità e sull'assenza di attrito: le chiamate dei clienti raggiungono il supporto attraverso i canali preferiti senza tempi di attesa eccessivi o menu gravosi. E quando entrano in contatto con un agente del call center, incontrano qualcuno che è competente e in grado di risolvere rapidamente i problemi.
Dal punto di vista dell'agente umano, questo processo offre ai dipendenti accesso immediato alle informazioni complete del cliente, eliminando la necessità che i clienti ripetano la loro richiesta o spieghino la cronologia della loro richiesta. Dotato dei dati più rilevanti, un agente può concentrarsi sull'ascolto attivo, la risoluzione dei problemi e una comunicazione chiara, adattando il proprio approccio alla situazione unica di ogni cliente.
Oltre alle prestazioni dei singoli agenti, un eccellente servizio di call center è coerente in tutti i punti di contatto e in tutti i periodi di tempo. Durante tutto il percorso del cliente, un chiamante dovrebbe ricevere la stessa qualità del servizio, indipendentemente dal momento in cui entra in contatto o da quanto sia occupato il centro.
Un servizio clienti del call center eccellente è caratterizzato da diverse variabili che creano collettivamente esperienze positive per i clienti. I call center di successo devono trovare un difficile equilibrio tra velocità e personalizzazione, costringendo le organizzazioni a fare affidamento su un insieme diversificato di metriche interne e rubriche di feedback dei clienti. Alcuni dei più comuni includono i tempi di risoluzione alla prima chiamata, i tempi medi di gestione, ipunteggi di soddisfazione del cliente (CSAT) e i punteggi del net promoter (NPS).
I call center moderni operano in un ambiente sempre più complesso che presenta sfide operative significative, come un alto turnover degli operatori e modelli di servizio clienti obsoleti. E costruire la fiducia dei clienti in un landscape sempre più automatizzato richiede una revisione della trasparenza. Alcune delle principali sfide che i call center affrontano oggi includono:
I call center devono affrontare una notevole pressione per bilanciare il controllo dei costi con la qualità del servizio. Le limitazioni di budget limitano le assunzioni e gli investimenti tecnologici oppure costringono le organizzazioni a fare scelte difficili. Per esempio, un'azienda dovrebbe investire in più canali di servizio o concentrarsi sulla qualità di alcuni?
I call center affrontano anche sfide complesse in termini di personale, poiché gli orari devono corrispondere al volume delle chiamate e soddisfare le competenze degli agenti. La necessità di conoscenze specialistiche su diverse linee di prodotti o segmenti di clienti aggiunge un livello di complessità alla gestione della forza lavoro. E, cosa fondamentale, la tecnologia può limitare ulteriormente la flessibilità operativa o la capacità di scalare rapidamente la capacità.
Le informazioni sui clienti sono spesso sparse su più sistemi che non comunicano efficacemente tra loro. Questa frammentazione costringe gli agenti a spostarsi tra le applicazioni e aumenta i tempi di gestione. Crea anche opportunità per errori o informazioni incoerenti.
I call center sperimentano regolarmente aumenti drastici del volume di chiamate a causa di schemi stagionali, lanci di prodotti, cicli di fatturazione o campagne di marketing. Questi picchi sovraccaricano le risorse disponibili, creando effetti a cascata. Prevedere questi picchi in modo accurato, per poter disporre di personale adeguato, rimane difficile. Quando il volume delle chiamate supera la capacità, i backlog possono richiedere ore per essere cancellati.
Come sa chiunque abbia mai effettuato una chiamata di assistenza, i tempi di attesa prolungati rappresentano uno dei principali driver di insoddisfazione del cliente. Ma questi lunghi tempi di attesa creano anche delle sfide operative. I clienti che abbandonano le chiamate potrebbero avere aspettative più elevate per la chiamata successiva e la pressione per ridurre i tempi di attesa può spingere gli agenti a velocizzare le chiamate, potenzialmente sacrificandone la qualità.
Le aspettative dei clienti sono aumentate notevolmente, plasmate dalle esperienze digitali fluide in altri ambiti della loro vita. Oggi, la maggior parte dei professionisti dell'assistenza, l'82%, afferma che le aspettative dei clienti sono più elevate rispetto a prima. La maggioranza si aspetta risposte immediate e servizi personalizzati in base alle proprie preferenze. Soddisfare queste aspettative richiede un'integrazione sofisticata tra i sistemi, che molti call center faticano a raggiungere.
Secondo una ricerca di Salesforce, il 77% degli operatori umani dei call center riferisce workload più numerosi o più complessi, mentre più della metà dichiara di aver sperimentato burnout. Questi agenti devono affrontare una pressione incessante a causa degli elevati volumi di chiamate che lasciano poco tempo per riprendersi tra le interazioni e potrebbero interagire regolarmente con clienti frustrati o in difficoltà. Quando i volumi aumentano inaspettatamente, gli agenti subiscono una forte pressione, che riduce la loro capacità di fornire un servizio attento e paziente.
Poiché i call center hanno adottato varie tecnologie per aumentare la velocità delle interazioni con i clienti, le informazioni critiche sono spesso archiviate in sistemi multipli, difficili da navigare. Le conoscenze possono essere sparse in archivi eterogenei o essere in ritardo rispetto alle modifiche ai prodotti. Quando i team di agenti del call center si affidano a informazioni di accesso lento, errate o obsolete, ciò mina la fiducia dei clienti, costringendo gli agenti a perdere tempo a tornare indietro o a correggere le informazioni.
Molti dei problemi precedenti che riguardano l'efficienza operativa e la customer retention possono essere mitigati con investimenti strategici e strumenti che permettano agli agenti di offrire un customer service eccezionale.
L'implementazione di selezionati strumenti di AI a supporto degli agenti umani durante le interazioni dal vivo può migliorare notevolmente le prestazioni. Se questi strumenti sono progettati con attenzione, tenendo conto dei risultati reali, i benefici saranno evidenti. Gli assistenti AI in tempo reale potrebbero suggerire risposte o far emergere articoli pertinenti basati sulla conoscenza.
In un caso di successo, un'importante banca ha distribuito l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per suggerire immediatamente una "domanda migliore possibile" a un agente. Questo processo ha ridotto i tempi di interazione con i clienti del 6% e ha ridotto significativamente i requisiti di formazione.
Altrove, Avid Solutions, azienda leader nella ricerca e sviluppo, ha ridotto con successo il tempo necessario per l'acquisizione di nuovi clienti del 25% con l'agentic AI. L'automazione intelligente può anche generare riassunti delle chiamate e attivare azioni di follow-up, riducendo il carico amministrativo sugli agenti umani e permettendo loro di concentrarsi su compiti più legati alle relazioni.
Ma soprattutto, queste tecnologie generano insight critici che trasformano i centri cellulari in assets strategici. "Con l'AI generativa, puoi esaminare le trascrizioni di ogni chiamata effettuata e raccogliere continuamente insight su come e perché gli agenti impiegano molto tempo per gestire determinati tipi di chiamate", afferma Manish Goyal di IBM Consulting. "Oppure comprendere le classificazioni granulari dei reclami su prodotti o servizi."
"Questa insight che un'applicazione di AI generativa fornisce permette ai leader delle operazioni di individuare più rapidamente la causa principale di un problema e risolverla se si trova nella funzione di servizio. Oppure avvisare i team di prodotto o di marketing se è necessario adottare misure correttive."
Le organizzazioni devono bilanciare attentamente il numero di agenti umani rispetto alla domanda prevista e garantire che gli agenti del servizio clienti abbiano il giusto mix di competenze specialistiche. Con l'espansione delle funzionalità di AI, le organizzazioni devono affrontare decisioni strategiche sul rapporto ottimale tra supporto automatizzato e umano. L'obiettivo non dovrebbe essere eliminare gli agenti umani, ma piuttosto ripensare i ruoli in cui creano più valore, ad esempio risolvere problemi complessi, clienti di alto valore o situazioni emotivamente sensibili.
"Quando parliamo del percorso del cliente, parliamo di scelta", ha recentemente dichiarato Jeanie Walters, relatrice per l'esperienza del cliente e la formazione, ad Albert Lawrence di IBM. "Se sono in macchina, potrei chiamare e parlare con una persona. Quindi, fornendo queste opzioni alle persone, anche se per noi potrebbe essere più efficiente utilizzare un agente virtuale, possiamo offrire queste scelte anche ai clienti".
Sebbene programmi di formazione completi siano necessari per i nuovi assunti, quella formazione non dovrebbe terminare dopo l'onboarding. Corsi di formazione regolari e iniziative di aggiornamento delle competenze dovrebbero indirizzo nuovi prodotti o cambiamenti nelle politiche e enfatizzare le "soft skills" come l'ascolto attivo e la comunicazione efficace.
Sempre più spesso, man mano che i dipendenti del call center si interfacciano con l'automazione e le tecnologie AI, la formazione dovrebbe includere un'efficace collaborazione uomo-macchina. Questo processo potrebbe includere quando fidarsi dei suggerimenti dell'AI o come sostituire senza problemi gli agenti AI quando è necessaria un'escalation.
Nel mondo frenetico del servizio clienti, la gestione centralizzata della conoscenza è fondamentale. Le organizzazioni dovrebbero consolidare le informazioni in un'unica base di conoscenza autorevole che funga da singola fonte affidabile, assicurandone che vengano mantenute attivamente.
Le informazioni dovrebbero essere organizzate in modo intuitivo e facili da ricercare: ad esempio, le solide funzioni di ricerca con NLP aiutano gli agenti a trovare rapidamente le informazioni rilevanti. Un software avanzato di call center può far emergere i dati pertinenti in base alle informazioni sull'account di un cliente o alle parole chiave rilevate durante una conversazione.
Gli agenti umani sono "ovviamente inondati di e-mail, e ci sono molte cose a cui gli assistenti virtuali possono rispondere automaticamente", ha recentemente dichiarato Morgan Carroll, ingegnere AI senior di IBM, al podcast Smart Talks.
"Ma se hanno qualcosa di molto difficile e ricevono molte di queste e-mail ogni giorno, l'AI generativa può davvero aiutare. Non risponderà per loro, anche se potrebbe. In questo caso stiamo pensando a come rendere più facile il lavoro degli operatori del servizio clienti. E l'AI generativa può aiutarli a redigere un'e-mail o a cercare informazioni".
I moderni sistemi di routing delle chiamate considerano idealmente diversi fattori, tra cui la complessità del problema, i dati storici sulle interazioni o l'abilità dell'agente. Collocare il cliente giusto con il membro giusto di un team di servizio clienti migliora la risoluzione alla prima chiamata e riduce i trasferimenti.
Inoltre, criteri e politiche di escalation chiari per i problemi dei clienti dovrebbero continuare a essere una priorità per i call center, indipendentemente dal fatto che il primo contatto del cliente avvenga con un operatore umano o tramite uno strumento self-service. Quando tali escalation sono necessarie, i trasferimenti devono conservare tutta la cronologia e il contesto delle interazioni per ridurre la frustrazione dei clienti.
Le piattaforme dati unificate dei clienti forniscono una spina dorsale fondamentale per le operazioni dei call center. L'integrazione delle informazioni sui clienti provenienti da tutti i sistemi pertinenti, inclusi il software di customer relationship management (CRM), la fatturazione, l'order management, la cronologia dell'assistenza e l'analytics web in un sistema unificato offre agli agenti del call center un contesto completo per ogni interazione.
I sistemi di successo includeranno la sincronizzazione dei dati in tempo reale e l'Integrazione con gli analytics. Collegando i dati operativi di un call center con piattaforme di business intelligenti più ampie, le organizzazioni ottengono un'analisi critica di come il servizio clienti influisce sulla fidelizzazione e sui ricavi.
I call center tradizionali si basavano principalmente su distributori automatici di chiamate, utilizzando informazioni del chiamante come un numero composto o un input IVR (sistema automatico di risposta vocale) per instradare le chiamate in arrivo. Le prime tecnologie di automazione, pur essendo diventate comuni nei call center, si concentravano ancora su applicazioni ristrette.
I sistemi di riconoscimento vocale potrebbero trascrivere le chiamate per il monitoraggio della qualità. I chatbot base gestivano interazioni semplici e scriptate come il reset della password o le risposte alle FAQ. Queste implementazioni hanno ridotto i costi per molte aziende, ma hanno portato a una risposta disomogenea dei clienti.
Secondo ZenDesk, la richiesta dei clienti di trasparenza nell'AI è aumentata del 63%, anche se l'AI gestisce sempre più le esigenze dei clienti. E come ha recentemente previsto Forrester, nel 2026 un terzo delle aziende dannoserà i propri brand con frustranti self-service di AI. I chatbot rigidi che seguivano alberi decisionali prestabiliti spesso portavano a interazioni frustranti, portando i chiamanti a insistere per superare l'automazione.
Oggi, l'agentic AI è pronta a sconvolgere le operazioni dei call center, trasformando interi processi aziendali invece di automatizzarli. Oltre a impegnarsi in conversazioni naturali e sfumate, questi sistemi possono accedere in modo proattivo a più fonti di dati e sintetizzare le informazioni. Possono anche conservare la memoria nel tempo, aumentando l'accuratezza dei suggerimenti e delle prestazioni.
Dato un insieme di obiettivi e parametri, questo rende l'agentic AI vantaggiosa sia per i clienti che per i lavoratori del call center: gli Agente AI possono sintetizzare rapidamente dati dei clienti, informazioni di terze parti e specifiche di prodotto per suggerire soluzioni a domande difficili.
Possono anche monitorare in modo proattivo le prestazioni dei lavoratori del call center, suggerendo potenziali opportunità di coaching o organizzare autonomamente attività di ricerca e immissione dati. Questa capacità di risolvere problemi più complessi e gestire le azioni tra i sistemi consente in ultima analisi un migliore self-service, meno escalation e un follow-up più personalizzato. In cambio, questi benefici aiutano i dipendenti del call center a concentrarsi sulle loro capacità empatiche uniche.
Gartner prevede che entro il 2029 l'agentic AI risolverà autonomamente fino all'80% dei problemi comuni di servizio clienti senza intervento umano. Ma per ottenere i benefici dell'agentic AI, soprattutto in ambienti complessi e ricchi di dati come i call center, addestrare e distribuire agenti isolati non basta.
Le piattaforme di orchestrazione degli agenti AI coordinano in modo intelligente più agenti AI specializzati. Ognuno è progettato per eccellere in compiti specifici o gestire particolari tipi di richieste dei clienti. Invece di affidarsi a un singolo sistema di AI, l'orchestrazione permette alle organizzazioni di implementare una collezione di agenti AI appositamente progettati per lavorare insieme senza soluzione di continuità.
Questa specializzazione produce agenti AI profondamente ottimizzati con una vasta conoscenza in un dominio specifico, che si tratti di raccomandazioni sui prodotti, richieste di fatturazione, risoluzione dei problemi o supporto di agenti umani. Quando un'interazione richiede competenze che vanno oltre la portata di un singolo agente, l'orchestrazione consente transizioni fluide tra questa rete di agenti; inoltre, consente a più agenti AI di collaborare simultaneamente su questioni complesse.
I dati sono al centro degli sforzi di automazione e orchestrazione dell'AI, fornendo il contesto per l'AI costruita ad hoc da addestrare e gli strumenti esterni per ogni agente da chiamare. Ciò potrebbe includere dati completi sui clienti per consentire un servizio personalizzato e dati di interazione in blocco per analisi su larga scala. Può anche includere dati operativi per guidare la gestione della forza lavoro o dati di analisi del sentiment per ottimizzare le operazioni del call center in generale.
Unificando dati affidabili, puliti e accurati, le organizzazioni creano un ciclo di feedback in cui più dati vengono convertiti in migliori prestazioni di AI e riducono gli attriti tra le operazioni del call center.
La valutazione del servizio clienti del call center richiede un equilibrio tra metriche di efficienza e rubriche più soft. Quando un'organizzazione automatizza in modo troppo aggressivo a scapito dell'assistenza empatica, ne risente. Al contrario, quando i tempi medi di gestione aumentano, i clienti si ritrovano in attesa per troppo tempo e le organizzazioni faticano a catturare il ritorno sull'investimento (ROI) previsto per il call center.
Qualsiasi trasformazione tecnologica della customer experience dovrebbe monitorare diverse metriche del call center, preferibilmente utilizzando dashboard e analytics in tempo reale. La ponderazione del feedback dei clienti e dei punteggi della voce del cliente (net promoter scores, punteggi di soddisfazione del cliente e punteggi di impegno del cliente) può avere un impatto significativo sui numeri a livello aziendale.
Ad esempio, quando un CEO delle telecomunicazioni ha affrontato direttamente i reclami dei clienti e il suo punteggio CSAT è balzato ai vertici del settore, ha visto il tasso di abbandono ridotto del 75%. In tre anni, il fatturato dell'azienda è quasi raddoppiato.
In particolare con le nuove implementazioni tecnologiche, i leader aziendali dovrebbero avere una visione olistica delle prestazioni del call center: gli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) a livello di servizio, come i tempi medi di gestione o il numero di chiamate risolte, stanno aumentando, ma le metriche di fidelizzazione dei clienti o il supporto post-chiamata ne risentono? Per semplificare i call center e garantire il successo a lungo termine, i workflow e le nuove iniziative dovrebbero essere analizzati continuamente su più assi.
