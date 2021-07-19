Come scegliere il modello di consumo IT giusto per il tuo storage

L'evoluzione dei modelli di business e delle strategie IT sta cambiando rapidamente il modo in cui le aziende consumano e pagano per lo storage dei dati. L'adozione del cloud ibrido ha stimolato una crescente domanda di IT basata sul consumo come alternativa agli acquisti e leasing tradizionali in contanti.

In risposta, molti fornitori stanno offrendo modelli di prezzi flessibili basati sul consumo, o "pay-per-use", e abbonamenti che introducono economie simili a quelle del cloud nei data center e nel cloud ibrido. "Entro il 2024, Gartner prevede che più della metà della capacità di storage aziendale distribuita sarà venduta come servizio o in abbonamento, rispetto a meno del 15% nel 20201."

Con così tanti tipi di deployment e modelli di consumo IT improvvisamente disponibili, può essere difficile capire quale sia il più adatto alla tua strategia di storage. In questo post sul blog, descriveremo le tipologie principali, in modo che tu possa prendere una decisione di investimento informata.

Ecco cosa tratteremo: