Tag
Storage

Come scegliere il modello di consumo IT giusto per il tuo storage

Illustrazione astratta della gen AI con linee e forme che rappresentano un rack di storage

L'evoluzione dei modelli di business e delle strategie IT sta cambiando rapidamente il modo in cui le aziende consumano e pagano per lo storage dei dati. L'adozione del cloud ibrido ha stimolato una crescente domanda di IT basata sul consumo come alternativa agli acquisti e leasing tradizionali in contanti.

In risposta, molti fornitori stanno offrendo modelli di prezzi flessibili basati sul consumo, o "pay-per-use", e abbonamenti che introducono economie simili a quelle del cloud nei data center e nel cloud ibrido. "Entro il 2024, Gartner prevede che più della metà della capacità di storage aziendale distribuita sarà venduta come servizio o in abbonamento, rispetto a meno del 15% nel 20201."

Con così tanti tipi di deployment e modelli di consumo IT improvvisamente disponibili, può essere difficile capire quale sia il più adatto alla tua strategia di storage. In questo post sul blog, descriveremo le tipologie principali, in modo che tu possa prendere una decisione di investimento informata.

Ecco cosa tratteremo:

Che cosa sono i prezzi basati sul consumo?

I prezzi basati sul consumo si riferiscono a prodotti e servizi con fatturazione basata sull'uso, il che significa che paghi solo per la capacità di cui ha bisogno nel momento in cui la consumi. Questi modelli possono aiutarti a risparmiare denaro sostituendo le elevate spese in conto capitale iniziali con addebiti trimestrali prevedibili, allineati direttamente alle mutevoli esigenze della tua attività. L'idea è quella di poter scalare rapidamente, consumando istantaneamente la capacità di storage, e di accantonare le risorse in aumento o in diminuzione a seconda delle necessità. Esistono numerose varianti e la maggior parte dei programmi prevede un termine minimo e/o un requisito di capacità.

Tipi di distribuzione e modelli di consumo IT

Molti fornitori oggi offrono opzioni di modelli di consumo e finanziamenti per il storage. Questa flessibilità di scelta ti aiuterà a modernizzare e adattare i tuoi workload alle future esigenze aziendali. I modelli comuni di distribuzione e consumo IT per lo storage includono:

  • Modello di acquisto tradizionale. La maggior parte delle Organizzazioni continua a mantenere workload selezionati on-premise per soddisfare i requisiti di sicurezza, conformità e prestazioni. L'infrastruttura on-premise, come lo storage, è tradizionalmente una spesa di capitale iniziale o in leasing, in cui si acquista l'infrastruttura che viene distribuita nel data center e che soddisferà i requisiti di capacità massima. Ma il budget per l'infrastruttura on-premise può essere complicato: le necessità possono essere difficili da prevedere e, poiché i cicli di procurement per i nuovi sistemi di storage possono essere lunghi, la maggior parte delle organizzazioni sovraccarica il storage on-premise.
  • Modello basato sul consumo ("pay-per-use") per lo storage on-premise. In questi modelli il fornitore ti fornisce sistemi di storage definiti in base alle tue esigenze, con una capacità di "crescita" dal 25% al 200% (il livello varia notevolmente a seconda del fornitore) in più rispetto alle tue esigenze immediate. Si acquista, si prende in leasing o si affitta un livello fisso di "capacità di base" che corrisponde alle proprie esigenze immediate, e poi si paga per ciò che si utilizza, quando lo si utilizza, al di sopra di tale livello. Questi modelli le consentono di scalare l'uso della capacità in base alle esigenze aziendali. Di solito hanno una durata che va dai 3 ai 5 anni.
  • Basato su abbonamento o Storage as a Service. Come il modello basato sul consumo di cui sopra, questi modelli hanno impegni di base e pay-per-use superiori al livello di impegno di base. La grande differenza è che Storage as a Service (STaaS) è un'offerta di servizio molto simile ai servizi basati su cloud. STaaS fornisce capacità rapida e on-demand nel tuo data center. Paghi solo per ciò che usi, e il fornitore si occupa della gestione del ciclo di vita (deployment, manutenzione, crescita, refresh e smalttimento). L'offerta si baserà su un insieme di descrizioni dei livelli di servizio che indicano elementi come i livelli di prestazioni e disponibilità, senza alcun collegamento diretto con modelli di tecnologia specifici o dettagli di configurazione. L'infrastruttura risiede ancora fisicamente nel tuo data center, o in un co-location center, ma non la possiedi, non la installi o la manteni. Inoltre, non dovrai preoccuparti dei cicli di procurement per aggiungere capacità o aggiornare la tecnologia. Ottieni i vantaggi economici del cloud con un modello di prezzi OPEX, abbinato alla sicurezza dello storage on-premise e a minori costi di gestione.
  • Approccio solo cloud. I servizi cloud sono facilmente scalabili e possono essere facilmente adattati per soddisfare le mutevoli esigenze dei workload. Implementare nel cloud pubblico può ridurre le spese per hardware e infrastrutture on-premise perché è anche un modello pay-per-use. Nel modello perfetto basato sulle utenze, pagheresti solo per ciò che usi, con livelli di servizio garantiti, prezzi fissi e costi trimestrali prevedibili allineati direttamente alle esigenze della tua azienda. Naturalmente, molti dei cloud di oggi non soddisfano questo standard. Oltre a fatturare la quantità di capacità consumata, alcuni provider di cloud storage addebitano anche costi per il numero di accessi e per la quantità di dati trasferiti fuori dal cloud, denominati "egress".
  • Approccio ibrido. Un approccio ibrido allo storage integrerebbe una combinazione di servizi provenienti dal cloud pubblico, cloud privato e infrastruttura on-premises, con orchestrazione, gestione e portabilità delle applicazioni fornite in tutti e tre tramite una gestione definita dal software. Può anche includere prezzi basati sul consumo e servizi in abbonamento per lo storage on-premise.

Vanraggi di un modello di consumo flessibile per storage

Ora che conosci i tipi comuni di modelli di implementazione e consumo IT, esploriamo alcune ragioni per cui i modelli basati sul consumo sono sempre più popolari. I benefici dei prezzi basati sul consumo per storage includono:

  • Economia del cloud – passare da CAPEX a OPEX. In un periodo di contrazione dei budget IT, il prezzo basato sul consumo le consente di ridurre le spese di capitale con addebiti OPEX mensili prevedibili, e di pagare solo per ciò che utilizza.
  • Allineare le risorse IT e il loro utilizzo. Con il monitoraggio incluso, potrai comprendere e prevedere con maggiore precisione il tuo utilizzo di capacità per operazioni più efficienti in termini di costi. Ciò significa che non ci saranno più sovraccarichi o esaurimenti di capacità e che sarà possibile allineare la spesa in modo più mirato alle esigenze aziendali.
  • Acquisisci agilità. Con l'IT basato sui consumi, si dispone di una capacità extra di approvvigionamento quasi istantaneo per soddisfare le mutevoli esigenze aziendali. Niente più ritardi dovuti a lunghi cicli di procurement e negoziazione dei prezzi con i fornitori. Hai un'esperienza simile a quella del cloud.
  • Ridurre la complessità IT. Il fornitore si assume le responsabilità di gestione del ciclo di vita dello storage, il che significa che il personale amministrativo può concentrarsi su attività di maggior valore. E con servizi dati coerenti on-premise e nel cloud, puoi migliorare la disponibilità ed evitare tempi di inattività costosi, riducendo al contempo i costi generali.
  • Accesso alle ultime innovazioni tecnologiche. I modelli as-a-service offrono alle organizzazioni l'accesso alla tecnologia di storage leader con funzionalità di livello enterprise per prestazioni superiori, elevata disponibilità e scalabilità.

Cosa offre IBM

Ecco alcuni esempi di modelli di prezzi basati sul consumo di IBM Storage, oltre a offerte per distribuzione tradizionale e modelli ibridi:

Prezzi basati sul consumo con IBM Storage as a Service e IBM Storage Utility

  • IBM storage as a service: un modello di consumo flessibile che fornisce servizi dati coerenti abilitati sia per le tue esigenze di infrastruttura on-premise che per quella cloud ibrida. IBM Storage as a Service è alimentato dalle funzionalità di livello enterprise di IBM FlashSystem e offre un livello base di capacità per soddisfare le tue esigenze attuali, oltre al 50% di capacità aggiuntiva preinstallata e un'opzione per garantire il 100% di disponibilità. Pianifica le tue esigenze di storage fin dal primo giorno e paga solo ciò che utilizzi a una tariffa unica con prezzi trasparenti, senza penali nascoste e una fatturazione pensata per il trattamento OPEX*. A differenza della maggior parte degli altri venditori che applicano un sovrapprezzo per l'utilizzo della capacità on-demand o di crescita, IBM fa pagare la capacità di base e di crescita allo stesso prezzo. Inoltre, mentre la maggior parte degli altri fornitori applica un sovrapprezzo per i dati che non si comprimono bene, IBM addebita in modo unico sulla capacità utilizzabile (fisica), quindi si ottengono eventuali benefici della compressione dei dati senza penalità per i dati non comprimibili. Questa offerta include la gestione completa del ciclo di vita da parte di IBM (installazione, manutenzione, crescita fisica, aggiornamento tecnologico, dismissione e riciclo delle vecchie attrezzature).
  • IBM Storage Utility: questo abbonamento flessibile di storage offre una scelta di procurement con fatturazione basata sull'uso, in modo da pagare solo per la capacità consumata sullo storage scelto. IBM calcola e implementa la capacità necessaria per la crescita fin dal primo giorno (fino al 200% in più rispetto alle esigenze di base), evitando la necessità di aggiornamenti incrementali. Puoi selezionare lo storage più adatto alle tue esigenze e scalare rapidamente, acquisendo/consumando capacità aggiuntiva quasi istantaneamente. L'utilizzo può aumentare o diminuire in base ai requisiti. IBM Storage Insights offre un monitoraggio basato su cloud e guidato dall'IA per aiutare a prevedere con precisione e controllare le esigenze di capacità senza interrompere l'azienda. Come IBM STaaS, non vengono applicati costi aggiuntivi per la capacità di crescita o per i dati che non si comprimono bene.

Prezzi flessibili per lo storage tradizionale on-premise con IBM Global Financing: semplifica il tuo storage sul cloud ibrido con un piano finanziario flessibile che si allinea alla tua strategia IT e aziendale. Troverai opzioni di finanziamento flessibili per ridurre i pagamenti anticipati e ottimizzare il flusso di cassa con opzioni di pagamento per server e soluzioni di storage IBM.

Approccio ibrido: estendi IBM Storage as a Service al cloud con IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud: IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud rende possibile lavorare con software on-premise per replicare o migrare dati da oltre 500 sistemi di storage supportati, così da aggiungere capacità ibrida cloud senza grandi nuovi investimenti. Paghi solo la capacità di storage che gestisci sul cloud pubblico, con prezzi mensili flessibili per il software.

* Soggetto alle pratiche contabili del cliente

Prossimi passi

Se vuoi saperne di più sui modelli di consumo flessibili per storage e su come questo modello potrebbe beneficiare le tue operazioni, ecco alcuni passaggi che puoi seguire:

  • Registrati al nostro webcast on-demand. Scopri come IBM Storage può aiutarti a potenziare il tuo ambiente di storage con sicurezza e flessibilità. Tra i relatori figurano Scott Baker, vicepresidente IBM di Storage Product Marketing, e Sam Werner, vicepresidente IBM di Storage Offering Management.
  • Fai la valutazione del consumo IT di IBM. La nostra valutazione di 10 domande può aiutarti a capire se sei un candidato ideale per un prezzo basato sul consumo per storage on-premise.
  • Parla con un esperto. Compila questo modulo per programmare una consulenza con i nostri esperti storage o chiama il reparto vendite al numero +1 877-426-4264 (codice prioritario: storage).
 

Risorse

Padroneggiare la sicurezza dei dati: proteggere le informazioni critiche

Esplora gli elementi essenziali della sicurezza dei dati e scopri come proteggere l'asset più prezioso dell'organizzazione: i dati. Scopri i diversi tipi, gli strumenti e le strategie che aiutano a salvaguardare le informazioni sensibili dalle minacce informatiche emergenti.
Rafforza la protezione dei dati con IBM Storage Defender e FlashSystem

Questo webinar on demand ti guiderà attraverso le best practice per aumentare la sicurezza, migliorare l'efficienza e garantire il ripristino dei dati con una soluzione integrata progettata per ridurre al minimo il tempo di inattività. Non perderti gli insight degli esperti del settore.
Ottimizza i dati e i workload basati sull'AI con le soluzioni IBM Storage

Scopri come superare le sfide legate ai dati attraverso lo storage di file e oggetti ad alte prestazioni, progettato per migliorare l'AI, il machine learning e i processi di analytics, garantendo al contempo a sicurezza e la scalabilità dei dati.
Aumenta al massimo le prestazioni con la tecnologia flash storage

Scopri i tipi di memoria flash e storage ed esplora come le aziende utilizzano la tecnologia flash per migliorare l'efficienza, ridurre la latenza e rendere l'infrastruttura di data storage a prova di futuro.
Migliora la cyber resilience con IBM FlashSystem

Scopri come IBM FlashSystem aumenta la sicurezza dei dati e la resilienza, proteggendo da ransomware e attacchi informatici con strategie di ripristino e prestazioni ottimizzate.
Fai il passo successivo

Dalla gestione degli ambienti hybrid cloud alla garanzia di resilienza dei dati, le soluzioni IBM Storage ti consentono di sbloccare insight dai tuoi dati mantenendo al contempo una solida protezione dalle minacce.

 Esplora le soluzioni di data storage Fai un tour del prodotto