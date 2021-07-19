Come scegliere il modello di consumo IT giusto per il tuo storage

L'evoluzione dei modelli di business e delle strategie IT sta cambiando rapidamente il modo in cui le aziende consumano e pagano per lo storage dei dati. L'adozione del cloud ibrido ha stimolato una crescente domanda di IT basata sul consumo come alternativa agli acquisti e leasing tradizionali in contanti.
In risposta, molti fornitori stanno offrendo modelli di prezzi flessibili basati sul consumo, o "pay-per-use", e abbonamenti che introducono economie simili a quelle del cloud nei data center e nel cloud ibrido. "Entro il 2024, Gartner prevede che più della metà della capacità di storage aziendale distribuita sarà venduta come servizio o in abbonamento, rispetto a meno del 15% nel 20201."
Con così tanti tipi di deployment e modelli di consumo IT improvvisamente disponibili, può essere difficile capire quale sia il più adatto alla tua strategia di storage. In questo post sul blog, descriveremo le tipologie principali, in modo che tu possa prendere una decisione di investimento informata.
Ecco cosa tratteremo:
I prezzi basati sul consumo si riferiscono a prodotti e servizi con fatturazione basata sull'uso, il che significa che paghi solo per la capacità di cui ha bisogno nel momento in cui la consumi. Questi modelli possono aiutarti a risparmiare denaro sostituendo le elevate spese in conto capitale iniziali con addebiti trimestrali prevedibili, allineati direttamente alle mutevoli esigenze della tua attività. L'idea è quella di poter scalare rapidamente, consumando istantaneamente la capacità di storage, e di accantonare le risorse in aumento o in diminuzione a seconda delle necessità. Esistono numerose varianti e la maggior parte dei programmi prevede un termine minimo e/o un requisito di capacità.
Molti fornitori oggi offrono opzioni di modelli di consumo e finanziamenti per il storage. Questa flessibilità di scelta ti aiuterà a modernizzare e adattare i tuoi workload alle future esigenze aziendali. I modelli comuni di distribuzione e consumo IT per lo storage includono:
Ora che conosci i tipi comuni di modelli di implementazione e consumo IT, esploriamo alcune ragioni per cui i modelli basati sul consumo sono sempre più popolari. I benefici dei prezzi basati sul consumo per storage includono:
Ecco alcuni esempi di modelli di prezzi basati sul consumo di IBM Storage, oltre a offerte per distribuzione tradizionale e modelli ibridi:
Prezzi basati sul consumo con IBM Storage as a Service e IBM Storage Utility
Prezzi flessibili per lo storage tradizionale on-premise con IBM Global Financing: semplifica il tuo storage sul cloud ibrido con un piano finanziario flessibile che si allinea alla tua strategia IT e aziendale. Troverai opzioni di finanziamento flessibili per ridurre i pagamenti anticipati e ottimizzare il flusso di cassa con opzioni di pagamento per server e soluzioni di storage IBM.
Approccio ibrido: estendi IBM Storage as a Service al cloud con IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud: IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud rende possibile lavorare con software on-premise per replicare o migrare dati da oltre 500 sistemi di storage supportati, così da aggiungere capacità ibrida cloud senza grandi nuovi investimenti. Paghi solo la capacità di storage che gestisci sul cloud pubblico, con prezzi mensili flessibili per il software.
* Soggetto alle pratiche contabili del cliente
Se vuoi saperne di più sui modelli di consumo flessibili per storage e su come questo modello potrebbe beneficiare le tue operazioni, ecco alcuni passaggi che puoi seguire:
