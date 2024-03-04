Come diventare un'azienda AI+

Abbiamo tutti assistito al potere trasformativo dell'AI generativa, che promette di rimodellare tutti gli aspetti della società umana e del commercio, mentre le aziende si confrontano con urgenti esigenze aziendali. Nel 2024, le aziende si trovano ad affrontare cambiamenti significativi, che richiedono loro di ridefinire la produttività del lavoro per prevenire ricavi non realizzati, salvaguardare la supply chain del software dagli attacchi e integrare la sostenibilità nelle operazioni per mantenere la competitività.
L'AI si trova a un punto di svolta e sta promuovendo progressi esponenziali nella prosperità e nella crescita di un'organizzazione. L'AI generativa (gen AI) introduce l'innovazione trasformativa in tutti gli aspetti di un'azienda; dal front office al back office, attraverso la modernizzazione tecnologica, fino allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
Sebbene molte organizzazioni abbiano implementato l'AI, la necessità di mantenere un vantaggio competitivo e favorire la crescita aziendale richiede nuovi approcci: evolvere simultaneamente le strategie di intelligenza artificiale, evidenziarne il valore, migliorare le posizioni di rischio e adottare nuove capacità ingegneristiche. Ciò richiede una trasformazione aziendale olistica. Ci riferiamo a questa trasformazione come al diventare un'azienda AI+.
Un'azienda AI+ innova con l'AI come obiettivo principale, comprende che l'AI è fondamentale per l'intera azienda e riconosce che l'AI ha un impatto su tutti gli aspetti dell'azienda: innovazione dei prodotti, operazioni aziendali, operazioni tecniche, nonché persone e cultura.
Un'azienda AI+ integra l'AI come una funzione di prima classe in tutta l'azienda. Comprende che se un'area dell'azienda adotta l'AI mentre altre sono in ritardo o resistono (a causa di valide preoccupazioni), questo esacerba problemi come la shadow AI, rendendo difficile l'implementazione di una strategia.
.
La vasta opportunità di business offerta dall'AI, che secondo le previsioni di Gartner apporterà all'economia globale benefici economici per 3-4.000 miliardi di dollari in tutti i settori, spinge le aziende a riconoscere l'investimento necessario per utilizzare l'AI in modo efficace e a richiedere un ritorno sull'investimento (ROI) significativo prima di investire in un caso d'uso dell'AI.
Diventando un'impresa AI+, i clienti possono realizzare il ROI non solo per il caso d'uso dell'AI, ma anche per migliorare le relative funzionalità necessarie per portare i casi d'uso dell'AI in produzione su larga scala.>
Le organizzazioni con un'elevata maturità dei dati che integrano un modello di trasformazione AI+ nella struttura e nella cultura aziendale possono generare un ROI fino a 2,6 volte superiore.
IBM ha sviluppato AI+ Enterprise Transformation per fornire ai clienti la strategia aziendale e tecnica, le architetture, le roadmap e l'esperienza pratica necessarie per diventare un'azienda AI+.
Grazie alla profonda conoscenza di IBM nell'ambito dell'AI e dell'hybrid cloud, abbiamo scoperto che diventare un'azienda AI+ porta a una realizzazione più rapida dei risultati aziendali. L'aspetto entusiasmante è che molti clienti con cui lavoriamo stanno già eccellendo nell'AI e, adottando l'AI+ Enterprise Transformation, scoprono attività che accelerano la crescita del loro business attraverso l'esecuzione dell'AI in produzione su larga scala.
La Figura 3 riassume l'AI+ Enterprise Transformation, evidenziando i molteplici domini dell'organizzazione che un'azienda AI+ Enterprise deve affrontare per portare l'AI alla produzione su larga scala:
Il passo più importante per un'azienda AI+ è identificare casi d'uso trasformativi. Dopo aver sperimentato varie opzioni, l'azienda seleziona casi d'uso di alto valore che mostrano un ROI più rapido. Successivamente li porta in produzione in tutto il landscape IT, gettando le basi per ulteriori casi d'uso e favorendo l'innovazione.
La Figura 4 illustra il funnel di casi d'uso dell'AI+ che un'azienda AI+ adotta per trasformare sistematicamente e rigorosamente i casi d'uso in soluzioni aziendali AI di vasta portata che offrono un ROI elevato, allineate tra consegna, operazioni, sicurezza e governance.
Dopo aver individuato i casi d'uso, il passo successivo per un'azienda AI+ è scegliere la tecnologia AI e l'architettura appropriate. Spesso questa decisione viene presa troppo in fretta. Dovrebbe essere affrontata con attenzione per garantire l'idoneità.
Considera quanto segue:
Man mano che individui la tua tecnologia AI, la tua decisione influenza gli altri ambiti dell'AI+ Enterprise Transformation. Per ulteriori approfondimenti, continua a leggere.
L'AI si basa fondamentalmente sui dati. Un'azienda AI+ garantisce che i dati utilizzati per l'AI siano affidabili, trasparenti e con una linea di produzione e un'efficacia chiare. Altrimenti i rischi diventano troppo significativi. Abbiamo tutti visto esempi di aziende che hanno implementato un'AI basata su basi di dati deboli, con conseguenti risultati indesiderati. Questi esiti rientrano tipicamente in una delle tre categorie, nessuna delle quali è desiderabile:
Un'azienda AI+ consente agli architetti di reperire, preparare, trasformare, proteggere e distribuire i dati con sicurezza nelle posizioni richieste per l'IA.
Innovare con nuove applicazioni basate sull'AI per offrire esperienze eccezionali è essenziale. È inoltre fondamentale modernizzare le applicazioni esistenti che interagiscono con l'AI. Se un assistente alle risorse umane basato su AI si offre di svolgere azioni per i dipendenti, è fondamentale assicurarsi che l'applicazione chiamata possa gestire un aumento del traffico. Spesso, queste azioni comportano la chiamata di API ad applicazioni legacy che girano su architetture inadatte a gestire le improvvise richieste dell'assistente AI. Questo porta spesso a un'esperienza deludente a causa dei tempi di risposta lenti.
Un'azienda AI+ eccelle nel fornire applicazioni AI innovative ai suoi clienti e nel modernizzare le applicazioni esistenti per soddisfare le nuove esigenze che dell'AI.
Una volta compresi l'AI, i dati e le applicazioni, la discussione si sposta naturalmente su "Dove possiamo applicare questa soluzione?" Secondo la nostra esperienza, la risposta dipende da molti fattori, che possono cambiare nel tempo, richiedendo una piattaforma flessibile.
L'adozione di una piattaforma di cloud ibrido aperta basata su tecnologie consente a un'azienda AI+ di prendere decisioni informate senza limitare la propria attività.
Figura 5: architettura di cloud ibrido di un'azienda AI+
Come mostrato nella figura 5, un'architettura di cloud ibrido migliora l'intera azienda in vari modi:
Quando AI, dati e applicazioni vengono eseguiti su una piattaforma di cloud ibrido ben progettata, un'azienda AI+ crea pipeline e toolchain per migliorare e distribuire costantemente con la massima automazione. Ad esempio:
Un'azienda AI+ sa come migliorare continuamente le applicazioni, i dati e i modelli AI durante il loro ciclo di vita, contribuendo a garantire che solo le funzioni AI approvate siano attive.
Gli incidenti si verificano, anche in un mondo AI-first. Tuttavia, un'azienda AI+ utilizza l'AI non solo per soddisfare i clienti, ma anche per risolvere problemi IT. Con gli strumenti giusti, un'azienda AI+ può aumentare significativamente la produttività dei dipendenti. Ecco alcuni esempi:
Un'azienda AI+ riconosce anche che, oltre agli strumenti necessari, è fondamentale promuovere una cultura che abbracci l'AI e addestri i talenti. Questa cultura incoraggia la sperimentazione e la crescita delle competenze. Richiede persone formate per sfruttare, valutare e accelerare l'AI, anziché temerla.
Per implementare l'AI, in particolare la gen AI, su larga scala in produzione, le organizzazioni devono creare un ambiente sicuro e governato. L'ampiezza e l'impatto dell'AI di nuova generazione sottolineano l'importanza della governance e del controllo del rischio. Un'azienda AI+ mitiga i potenziali danni implementando misure solide per proteggere, monitorare e spiegare i modelli AI, oltre a monitorare i controlli di governance, rischio e conformità in tutto l'ambiente hybrid cloud.
È essenziale abbinare la governance del cloud esistente ai nuovi controlli di governance dell'AI, richiedendo un'attenzione continua per conformarsi alle modifiche normative emergenti, come il NIST AI Risk Management Framework, l'Artificial Intelligence Act dell'Unione Europea, la ISO/IEC 42001 AI Management e la ISO/IEC 23894 AI Risk Management.
IBM desidera collaborare con te per farti diventare un'azienda AI+, fornendo casi d'uso, strategie, architetture ed esperienze pratiche di impatto per:
I prossimi articoli approfondiranno ogni dominio AI+, mostrando la prospettiva di IBM attraverso architetture, demo e strategie.
