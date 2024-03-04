Tag
Come diventare un'azienda AI+

Dirigente aziendale che utilizza un tablet in una fabbrica

Abbiamo tutti assistito al potere trasformativo dell'AI generativa, che promette di rimodellare tutti gli aspetti della società umana e del commercio, mentre le aziende si confrontano con urgenti esigenze aziendali. Nel 2024, le aziende si trovano ad affrontare cambiamenti significativi, che richiedono loro di ridefinire la produttività del lavoro per prevenire ricavi non realizzati, salvaguardare la supply chain del software dagli attacchi e integrare la sostenibilità nelle operazioni per mantenere la competitività.

L'AI si trova a un punto di svolta e sta promuovendo progressi esponenziali nella prosperità e nella crescita di un'organizzazione. L'AI generativa (gen AI) introduce l'innovazione trasformativa in tutti gli aspetti di un'azienda; dal front office al back office, attraverso la modernizzazione tecnologica, fino allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Sebbene molte organizzazioni abbiano implementato l'AI, la necessità di mantenere un vantaggio competitivo e favorire la crescita aziendale richiede nuovi approcci: evolvere simultaneamente le strategie di intelligenza artificiale, evidenziarne il valore, migliorare le posizioni di rischio e adottare nuove capacità ingegneristiche. Ciò richiede una trasformazione aziendale olistica. Ci riferiamo a questa trasformazione come al diventare un'azienda AI+.

Rendi la tua azienda AI+

Un'azienda AI+ innova con l'AI come obiettivo principale, comprende che l'AI è fondamentale per l'intera azienda e riconosce che l'AI ha un impatto su tutti gli aspetti dell'azienda: innovazione dei prodotti, operazioni aziendali, operazioni tecniche, nonché persone e cultura.

Diagramma AI+ Figura 1: la trasformazione in un'azienda AI+ è al centro di ciò che fa il nostro team di IBM

Un'azienda AI+ integra l'AI come una funzione di prima classe in tutta l'azienda. Comprende che se un'area dell'azienda adotta l'AI mentre altre sono in ritardo o resistono (a causa di valide preoccupazioni), questo esacerba problemi come la shadow AI, rendendo difficile l'implementazione di una strategia.
I benefici di essere un'azienda AI+

La vasta opportunità di business offerta dall'AI, che secondo le previsioni di Gartner apporterà all'economia globale benefici economici per 3-4.000 miliardi di dollari in tutti i settori, spinge le aziende a riconoscere l'investimento necessario per utilizzare l'AI in modo efficace e a richiedere un ritorno sull'investimento (ROI) significativo prima di investire in un caso d'uso dell'AI.

Diventando un'impresa AI+, i clienti possono realizzare il ROI non solo per il caso d'uso dell'AI, ma anche per migliorare le relative funzionalità necessarie per portare i casi d'uso dell'AI in produzione su larga scala.>

Diagramma del ROI Figura 2: ROI potenziale derivante dalla trasformazione in un'azienda AI+

Le organizzazioni con un'elevata maturità dei dati che integrano un modello di trasformazione AI+ nella struttura e nella cultura aziendale possono generare un ROI fino a 2,6 volte superiore.

IBM ha sviluppato AI+ Enterprise Transformation per fornire ai clienti la strategia aziendale e tecnica, le architetture, le roadmap e l'esperienza pratica necessarie per diventare un'azienda AI+.

AI+ Enterprise Transformation

Grazie alla profonda conoscenza di IBM nell'ambito dell'AI e dell'hybrid cloud, abbiamo scoperto che diventare un'azienda AI+ porta a una realizzazione più rapida dei risultati aziendali. L'aspetto entusiasmante è che molti clienti con cui lavoriamo stanno già eccellendo nell'AI e, adottando l'AI+ Enterprise Transformation, scoprono attività che accelerano la crescita del loro business attraverso l'esecuzione dell'AI in produzione su larga scala.

Panoramica del dominio aziendale AI+ Figura 3: panoramica del dominio aziendale AI+

La Figura 3 riassume l'AI+ Enterprise Transformation, evidenziando i molteplici domini dell'organizzazione che un'azienda AI+ Enterprise deve affrontare per portare l'AI alla produzione su larga scala:

  • Casi d'uso chiave che migliorano le prestazioni aziendali
  • Tecnologia AI responsabile per implementare questi casi d'uso
  • Una base di dati ben progettata per alimentare iniziative di AI
  • Innovazione delle applicazioni per offrire esperienze di AI e modernizzazione delle applicazioni per gestire le richieste di AI
  • Piattaforma di cloud ibrido, comprese le Integrazioni, per eseguire AI, dati e applicazioni come richiesto
  • Creazione di pipeline per aggiornamenti continui, miglioramenti e correzioni di app, dati e AI, con protezione della distribuzione tramite scansione e guardrail
  • Le operazioni di routine utilizzano l'AI per prevedere (e riparare) i guasti prima che si verifichino, promuovendo una cultura in cui i dipendenti accolgono il valore dell'AI invece di temerne la sostituzione.
  • I meccanismi di sicurezza, governance, rischio e conformità sono essenziali non solo per governare l'AI, ma anche per gestire il patrimonio IT che esegue l'AI, fornendo prove della conformità normativa.

Inizia con i casi d'uso

Il passo più importante per un'azienda AI+ è identificare casi d'uso trasformativi. Dopo aver sperimentato varie opzioni, l'azienda seleziona casi d'uso di alto valore che mostrano un ROI più rapido. Successivamente li porta in produzione in tutto il landscape IT, gettando le basi per ulteriori casi d'uso e favorendo l'innovazione.

La Figura 4 illustra il funnel di casi d'uso dell'AI+ che un'azienda AI+ adotta per trasformare sistematicamente e rigorosamente i casi d'uso in soluzioni aziendali AI di vasta portata che offrono un ROI elevato, allineate tra consegna, operazioni, sicurezza e governance.

Funnel dei casi d'uso dell'AI+ Figura 4: Funnel dei casi d'uso dell'AI+ per fornire soluzioni AI alla produzione su larga scala

Sfruttare la giusta tecnologia AI

Dopo aver individuato i casi d'uso, il passo successivo per un'azienda AI+ è scegliere la tecnologia AI e l'architettura appropriate. Spesso questa decisione viene presa troppo in fretta. Dovrebbe essere affrontata con attenzione per garantire l'idoneità.

Considera quanto segue:

  • Hai bisogno di un foundation model?
  • Devi crearne uno tu stesso? In tal caso, dove verrà gestito?
  • Devi utilizzare un modello di retrieval-augmented generation (RAG) abbinando i tuoi dati a un foundation model?
  • Usi la gen AI fin da subito? Come puoi padroneggiare il prompt engineering? Quando è opportuno fare un prompt tune o un fine-tuning?
  • Quale approccio richiede GPU on-premise?
  • Dove sfrutti la gen AI, l'AI predittiva e l'orchestrazione dell'AI? Ad esempio, quando si automatizzano le richieste di cambio password, è necessario un foundation model pubblico da 175 miliardi di parametri, un modello più piccolo ottimizzato o un'orchestrazione AI per chiamare le API?

Man mano che individui la tua tecnologia AI, la tua decisione influenza gli altri ambiti dell'AI+ Enterprise Transformation. Per ulteriori approfondimenti, continua a leggere.

Fornire una solida base di dati

L'AI si basa fondamentalmente sui dati. Un'azienda AI+ garantisce che i dati utilizzati per l'AI siano affidabili, trasparenti e con una linea di produzione e un'efficacia chiare. Altrimenti i rischi diventano troppo significativi. Abbiamo tutti visto esempi di aziende che hanno implementato un'AI basata su basi di dati deboli, con conseguenti risultati indesiderati. Questi esiti rientrano tipicamente in una delle tre categorie, nessuna delle quali è desiderabile:

  • Non utile: i clienti non saranno impressionati dai risultati. Ad esempio, dati obsoleti, allucinazioni e altro ancora.
  • Imbarazzante: dai dati utilizzati nell'AI emergono risultati offensivi. Ad esempio, odio, insulti, parolacce e pregiudizi.
  • Finanziario/penale: violazioni delle normative esistenti ed emergenti in materia di dati e AI. Ad esempio, leggi sul copyright, la legge dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale , la legge sulla resilienza operativa digitale (DORA), le leggi sulla sovranità dei dati e altro ancora.

Un'azienda AI+ consente agli architetti di reperire, preparare, trasformare, proteggere e distribuire i dati con sicurezza nelle posizioni richieste per l'IA. 

Innovare e modernizzare le applicazioni

Innovare con nuove applicazioni basate sull'AI per offrire esperienze eccezionali è essenziale. È inoltre fondamentale modernizzare le applicazioni esistenti che interagiscono con l'AI. Se un assistente alle risorse umane basato su AI si offre di svolgere azioni per i dipendenti, è fondamentale assicurarsi che l'applicazione chiamata possa gestire un aumento del traffico. Spesso, queste azioni comportano la chiamata di API ad applicazioni legacy che girano su architetture inadatte a gestire le improvvise richieste dell'assistente AI. Questo porta spesso a un'esperienza deludente a causa dei tempi di risposta lenti.

Un'azienda AI+ eccelle nel fornire applicazioni AI innovative ai suoi clienti e nel modernizzare le applicazioni esistenti per soddisfare le nuove esigenze che dell'AI.

Piattaforma di cloud ibrido

Una volta compresi l'AI, i dati e le applicazioni, la discussione si sposta naturalmente su "Dove possiamo applicare questa soluzione?" Secondo la nostra esperienza, la risposta dipende da molti fattori, che possono cambiare nel tempo, richiedendo una piattaforma flessibile.

L'adozione di una piattaforma di cloud ibrido aperta basata su tecnologie consente a un'azienda AI+ di prendere decisioni informate senza limitare la propria attività.

Diagramma dell'architettura di cloud ibrido AI+ Figura 5: architettura di cloud ibrido di un'azienda AI+

Figura 5: architettura di cloud ibrido di un'azienda AI+

Come mostrato nella figura 5, un'architettura di cloud ibrido migliora l'intera azienda in vari modi:

  • Flessibilità nell'addestrare e adattare modelli di grandi dimensioni
  • Flessibilità nella scelta del luogo in cui addestrare e adattare i modelli più piccoli
  • Dove eseguire l'inferenza on-premise, nei cloud privati o anche sui dispositivi edge
  • Le applicazioni che utilizzano architetture RAG hanno una latenza minore quando vengono eseguite vicino ai modelli
  • Le leggi sulla sovranità dei dati limitano la ricollocazione dei dati, quindi è essenziale avere la possibilità di spostare l'AI e le applicazioni sui dati
  • Creazione di un tessuto AI+ che fornisca interconnettività tra il landscape IT e aziendale

Sviluppa e migliora continuamente app, dati e AI

Quando AI, dati e applicazioni vengono eseguiti su una piattaforma di cloud ibrido ben progettata, un'azienda AI+ crea pipeline e toolchain per migliorare e distribuire costantemente con la massima automazione. Ad esempio:

  • Le pipeline della piattaforma forniscono e aggiornano le infrastrutture e il software in esecuzione su di esse utilizzando Terraform e Ansible
  • Le pipeline di applicazione integrano e forniscono aggiornamenti del codice sia per le applicazioni innovative che offrono esperienze di AI, sia per le applicazioni modernizzate su cui agiscono i digital worker di AI
  • Le pipeline di dati elaborano i dati in entrata per garantire che le fonti di dati utilizzate dall'AI siano attuali e valide
  • Le pipeline AI raccolgono dati, li riqualificano e li ampliano secondo necessità in base a metriche quali deriva e precisione

Un'azienda AI+ sa come migliorare continuamente le applicazioni, i dati e i modelli AI durante il loro ciclo di vita, contribuendo a garantire che solo le funzioni AI approvate siano attive.

Operazioni

Gli incidenti si verificano, anche in un mondo AI-first. Tuttavia, un'azienda AI+ utilizza l'AI non solo per soddisfare i clienti, ma anche per risolvere problemi IT. Con gli strumenti giusti, un'azienda AI+ può aumentare significativamente la produttività dei dipendenti. Ecco alcuni esempi:

  • Rilevare e correggere quando un'applicazione è limitata e automatizzare gli aumenti di capacità
  • Fornire visibilità e insight in tutta l'azienda per consentire livelli più elevati di automazione e raggiungere una manutenzione predittiva
  • Ridurre le minacce alla sicurezza colmando le lacune di sicurezza prima che si manifestino. Ad esempio, utilizzando la scansione del controllo di conformità dei modelli Terraform per interrompere il provisioning se i controlli non vengono soddisfatti.

Un'azienda AI+ riconosce anche che, oltre agli strumenti necessari, è fondamentale promuovere una cultura che abbracci l'AI e addestri i talenti. Questa cultura incoraggia la sperimentazione e la crescita delle competenze. Richiede persone formate per sfruttare, valutare e accelerare l'AI, anziché temerla.

Proteggi e governa l'AI sulla piattaforma di cloud ibrido

Per implementare l'AI, in particolare la gen AI, su larga scala in produzione, le organizzazioni devono creare un ambiente sicuro e governato. L'ampiezza e l'impatto dell'AI di nuova generazione sottolineano l'importanza della governance e del controllo del rischio. Un'azienda AI+ mitiga i potenziali danni implementando misure solide per proteggere, monitorare e spiegare i modelli AI, oltre a monitorare i controlli di governance, rischio e conformità in tutto l'ambiente hybrid cloud.

È essenziale abbinare la governance del cloud esistente ai nuovi controlli di governance dell'AI, richiedendo un'attenzione continua per conformarsi alle modifiche normative emergenti, come il NIST AI Risk Management Framework, l'Artificial Intelligence Act dell'Unione Europea, la ISO/IEC 42001 AI Management e la ISO/IEC 23894 AI Risk Management.

Inizia oggi stesso

IBM desidera collaborare con te per farti diventare un'azienda AI+, fornendo casi d'uso, strategie, architetture ed esperienze pratiche di impatto per:

  • Comprendere la tua traiettoria attuale
  • Dare forma alla tua strategia aziendale AI con punti di vista e modelli
  • Creare insieme soluzioni e architetture di stato target
  • Specificare la posizione di governance e di rischio
  • Personalizzare un caso di valore aziendale
  • Sviluppare congiuntamente sprint di ingegneria chiave a breve termine per dimostrare il valore della tua strategia aziendale AI+

I prossimi articoli approfondiranno ogni dominio AI+, mostrando la prospettiva di IBM attraverso architetture, demo e strategie.

Autore

Greg Hintermeister

Distinguished Engineer; IBM Master Inventor

Jeremy Caine

Technology Strategy and Solution Leader

IBM

