Come diventare un'azienda AI+

Abbiamo tutti assistito al potere trasformativo dell'AI generativa, che promette di rimodellare tutti gli aspetti della società umana e del commercio, mentre le aziende si confrontano con urgenti esigenze aziendali. Nel 2024, le aziende si trovano ad affrontare cambiamenti significativi, che richiedono loro di ridefinire la produttività del lavoro per prevenire ricavi non realizzati, salvaguardare la supply chain del software dagli attacchi e integrare la sostenibilità nelle operazioni per mantenere la competitività.



L'AI si trova a un punto di svolta e sta promuovendo progressi esponenziali nella prosperità e nella crescita di un'organizzazione. L'AI generativa (gen AI) introduce l'innovazione trasformativa in tutti gli aspetti di un'azienda; dal front office al back office, attraverso la modernizzazione tecnologica, fino allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.



Sebbene molte organizzazioni abbiano implementato l'AI, la necessità di mantenere un vantaggio competitivo e favorire la crescita aziendale richiede nuovi approcci: evolvere simultaneamente le strategie di intelligenza artificiale, evidenziarne il valore, migliorare le posizioni di rischio e adottare nuove capacità ingegneristiche. Ciò richiede una trasformazione aziendale olistica. Ci riferiamo a questa trasformazione come al diventare un'azienda AI+.