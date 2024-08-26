Negli ultimi 18 mesi, le autorità di regolamentazione hanno intensificato la loro attenzione, emanando linee guida dettagliate e diversi ordini di consenso sulla gestione dei rischi di terze parti.

Nel giugno 2023, l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), la Federal Reserve Board e la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) hanno pubblicato linee guida interagenzia sulla gestione del rischio di terze parti per gli istituti finanziari. Questa guida deve essere utilizzata quale roadmap che pone le basi delle aspettative dal punto di vista normativo. L'obiettivo è quello di gestire in modo efficace i rischi associati ai rapporti con le terze parti e alle best practice.

Meno di un anno dopo, l'OCC ha emesso un provvedimento di consenso contro una banca regionale dell'Atlantico meridionale dopo avere individuato dei punti deboli nel suo programma di gestione del rischio di terze parti.

La FDIC ha scoperto che una fintech del nord-est era coinvolta in pratiche bancarie pericolose e poco affidabili. Ha emesso un provvedimento di consenso relativo, tra le altre cose, alla mancanza di controlli interni e di sistemi informativi adeguati alle dimensioni della banca. Il provvedimento riguardava anche la natura, la portata, la complessità e il rischio delle relazioni della banca con terze parti.

La FDIC ha inoltre emesso un provvedimento di consenso che impone a una banca regionale del Midwest di sviluppare policy e procedure appropriate per la gestione del rischio di terze parti. Ha inoltre chiesto di migliorare la due diligence e il monitoraggio delle terze parti che assolvono alle responsabilità in materia di antiriciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT).