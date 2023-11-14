Come accelerare la tua strategia di monetizzazione dei dati con prodotti di dati e AI

La monetizzazione dei dati è una funzionalità aziendale in cui un'organizzazione può creare e ottenere valore dai dati e dagli asset di AI Un sistema di scambio di valore basato su prodotti di dati può favorire la crescita aziendale della tua organizzazione e l'ottenimento di un vantaggio competitivo. Questa crescita potrebbe essere rappresentata dall'efficacia dei costi interni, da una maggiore conformità ai rischi, dall'aumento del valore economico di un ecosistema di partner o da nuovi flussi di entrate. Il software avanzato di gestione dei dati e l'AI generativa possono accelerare la creazione di una piattaforma per la fornitura scalabile di dati e prodotti di AI pronti per l'azienda.
Secondo l'Harvard Business Review di McKinsey (link esterno a ibm.com), un singolo prodotto di dati di una banca nazionale statunitense è alla base di 60 casi d'uso nelle applicazioni aziendali, che hanno eliminato 40 milioni di dollari di perdite e generano 60 milioni di dollari di entrate incrementali all'anno. Nel settore pubblico, Transport for London (link è esterno a ibm.com) fornisce dati gratuiti e aperti attraverso 80 feed di dati che alimentano oltre 600 app e contribuiscono all'economia londinese per un valore di 130 milioni di sterline.
La monetizzazione dei dati non consiste semplicemente nel "vendere set di dati"(link esterno a ibm.com), ma nel migliorare il lavoro e potenziare le prestazioni aziendali attraverso un utilizzo migliore dei dati. Le iniziative interne di monetizzazione dei dati misurano il miglioramento nella progettazione dei processi, nell'orientamento delle attività e nell'ottimizzazione dei dati utilizzati nelle offerte di prodotti o servizi dell'organizzazione. Le opportunità di monetizzazione esterna consentono a diversi tipi di dati in diversi formati di diventare asset che possono essere venduti o il cui valore viene registrato al momento dell'utilizzo.
Creare valore dai dati implica di agire sui dati stessi. La realizzazione del valore è l'attività che garantisce un beneficio economico dal valore creato e contribuisce al risultato finale dell'organizzazione. (link esterno a ibm.com).
Ogni organizzazione ha l'opportunità di monetizzare i propri dati e per molte organizzazioni si tratta di una risorsa inesplorata per ottenere nuove funzionalità. Data-as-a-Service e marketplace di dati sono ormai soluzioni consolidate (link esterno a ibm.com) per creare valore dai dati a partire da iniziative basate su data analytics, big data e business intelligence. Ma poche organizzazioni hanno adottato la strategia di gestione dei "dati come prodotto". Questa gestione dei dati prevede l'applicazione di pratiche di sviluppo del prodotto ai dati. Le organizzazioni ad alte prestazioni e basate sui dati hanno creato nuovi modelli di business, partnership di utility e migliorato le offerte esistenti grazie alla monetizzazione dei dati che contribuisce a oltre il 20% alla redditività dell'azienda (link esterno a ibm.com).
La strategia chiave consiste nel trattare i dati come un asset con un approccio al prodotto incentrato sull'utente, dove questo nuovo prodotto può essere utilizzato da una serie di applicazioni diverse. Le organizzazioni rafforzano la fiducia nei loro dati e nell'AI dimostrando trasparenza ed eticità, riconoscendo la privacy dei dati, rispettando le normative e mantenendo i dati sicuri e protetti.
I prodotti di dati sono dati raccolti da fonti che possono soddisfare una serie di esigenze funzionali e che possono essere raggruppati in un'unità fruibile. Ogni prodotto di dati ha il proprio ambiente di ciclo di vita in cui i suoi dati e asset AI vengono gestiti nel data lakehouse specifico del prodotto. La flessibilità nella raccolta dei dati è resa possibile quando i lakehouse di prodotto si connettono e acquisiscono dati da molte fonti, utilizzando diversi protocolli tecnologici. Inoltre, gestendo il prodotto di dati come un'unità isolata, può avere flessibilità di localizzazione e portabilità (cloud pubblico o privato) a seconda dei controlli di riservatezza e privacy stabiliti per i dati. IBM watsonx.data offre flessibilità di connettività e hosting di lakehouse di prodotti di dati basati su Red Hat OpenShift per una distribuzione hybrid cloud aperta.
Le architetture di data mesh sono ora emerse come il modo conveniente per fornire prodotti di dati a una varietà di tipi di endpoint, con un monitoraggio dettagliato e affidabile dell'utilizzo, misurazioni di rischio e conformità, e sicurezza. Uno o più prodotti di dati vengono forniti attraverso la rete e utilizzati da un'applicazione dell'utente finale come una transazione verificabile.
Ad esempio, un'azienda di mercati finanziari potrebbe offrire un prodotto che fornisce un feed di dati di mercato in tempo reale e un altro che offre notizie legate alla finanza. Un consumatore potrebbe creare un processo decisionale che sfrutti entrambi i prodotti e offra opzioni di trading basate sul prezzo e sulle notizie politiche o ambientali.
Lo sviluppo di una funzionalità dipende dalla capacità di "collegare i puntini" per i propri stakeholder. Si tratta di una supply chain che parte dalle vostre fonti di dati non elaborati fino allo scambio trasparente e tracciabile di valore quando un asset viene impiegato in un'esperienza.
Puoi farlo sviluppando un framework di soluzioni per la monetizzazione dei dati che incorpori:
I dati non elaborati che alimentano la monetizzazione dei dati proverranno da tre categorie: sistemi aziendali, dati esterni e dati personali. I prodotti di dati sono assemblati da visioni operative e analitiche dei dati aziendali e dei clienti, che possono essere combinate con set di dati pubblici (non necessariamente gratuiti). I dati personali sono una visione importante dei dati aziendali e pubblici che devono essere gestiti correttamente da un'organizzazione. Quando viene invocata una richiesta di "diritto all'oblio" (link esterno a ibm.com), si estende dai dati non elaborati al prodotto di dati di destinazione.
I prodotti di dati si presentano in molte forme, tra cui set di dati, programmi e modelli AI. Sono preparati e implementati per essere utilizzati come servizio e per ogni prodotto possono esistere più tipi di servizio. I tipi di consumo di servizi più diffusi sono il download, l'API e lo streaming.
Prendiamo l'esempio di un cliente che ha integrato un insieme di dati ESG eterogenei in un nuovo set di dati. I loro servizi di dati prevedevano il download completo del set di dati più un'API che raggruppava i dati, che poteva essere richiesta per i dati ESG in base al simbolo ticker aziendale.
La monetizzazione dei dati consiste nel ricavare valore dai dati. Il consumatore di servizi di prodotti di dati deve avere la possibilità di trovare e valutare un prodotto, pagarlo e quindi richiamare uno o più endpoint del servizio per utilizzarlo. A seconda del modello di business dell'utente, questi possono utilizzare quel servizio per il proprio uso nelle proprie funzionalità, oppure secondo i termini di licenza appropriati per creare un prodotto a valle o un'esperienza del cliente utilizzando il prodotto di dati per il proprio flusso di entrate.
Le opzioni di utilizzo disponibili per un utente variano. L'approccio tradizionale prevedeva che il fornitore di prodotti dati distribuisse i suoi grandi set di dati universali direttamente ai clienti o in più marketplace. Per quanto riguarda le API, poteva integrarle negli ecosistemi di catalogo di ciascun catalogo cloud hyperscaler. Per i modelli AI e i set di dati associati, poteva cercare di utilizzare un marketplace come Hugging Face (link esterno a ibm.com). Queste disposizioni in materia di consumo si stanno ora trasformando in un modo complesso, federato e meno conveniente per massimizzare i profitti derivanti dalle transazioni e dagli abbonamenti.
Con il framework della soluzione di monetizzazione dei dati, il massimo ritorno sul valore può derivare dal fatto che un fornitore di prodotti di dati diventi un'azienda SaaS di dati. Il framework definisce un'architettura di riferimento che integra un insieme di tecnologie e prodotti, inclusi IBM Data e prodotti AI.
L'implementazione su tutto il ciclo di vita comprende:
Un'ulteriore estensione di questa funzionalità SaaS è quella in cui il fornitore di prodotti di dati offre anche un ambiente creatore multitenant e multiutente. Diverse parti collaborano nei propri spazi di sviluppo, utilizzando i prodotti e i servizi di dati sulla piattaforma nelle loro offerte e poi ospitandoli per l'utilizzo da parte dei propri clienti.
Molte organizzazioni hanno creato sistemi software maturi con funzioni di machine learning e deep learning per potenziare i propri processi aziendali e le offerte ai clienti. L'AI generativa ha solo contribuito ad accelerare le opzioni per la progettazione dei prodotti di dati, la consegna del ciclo di vita e la gestione operativa.
I costruttori e gli operatori di piattaforme possono utilizzare modelli AI per costruire strumenti. I creatori possono utilizzare questi strumenti per scoprire o conoscere i dati nei sistemi aziendali e nel dominio pubblico. Gli strumenti "copilota" per la generazione di codice (ad esempio, watsonx Code Assistant) realizzano e mantengono automazioni e creano esperienze basate sul linguaggio naturale per le operazioni o il servizio clienti. Questi si aggiungono alle pratiche consolidate di utilizzo di AIOps e analytics relative alle funzioni finanziarie e di rischio.
I proprietari di prodotti di dati e di servizi possono innovare con gli strumenti di AI generativa. Possono arricchire l'assemblaggio di set di dati con dati sintetici generati e creare nuove analisi delle fonti di dati, che a loro volta possono eliminare outlier e anomalie. In questo modo è possibile aumentare la qualità dei dati integrati nei prodotti di dati. Può essere utilizzato per sviluppare classificazioni specifiche dei prodotti dati e basi di conoscenza di set di dati, nonché per creare modelli AI specifici per organizzazioni e domini da offrire come prodotti.
L'AI generativa aziendale sta iniziando a orientarsi su quali siano i modelli e approcci di addestramento giusti. Ma soprattutto, sta valutando la fiducia e la trasparenza dei set di dati su cui vengono addestrati questi modelli, oltre alla posizione di responsabilità legale quando li si utilizza.
I proprietari di prodotti di dati che creano o integrano tali modelli devono tenere in considerazione la fiducia e la trasparenza quando progettano lo scambio di valore. Utilizzando watsonx.ai, la roadmap per la monetizzazione dei dati di un'organizzazione può utilizzare al meglio modelli come IBM Granite per garantirne trasparenza e indennizzo.
I prodotti fondamentali che possono essere utilizzati per creare la piattaforma sono IBM Cloud Pak for Data e IBM Cloud Pak for Integration. I loro componenti consentono lo sviluppo di prodotti e servizi di dati per l'utilizzo da parte degli utenti finali su scala industriale. watsonx.data aggiunge funzionalità di prodotti di dati lakehouse e watsonx.ai aggiunge lo sviluppo di modelli di AI generativa avanzata.
Con questi prodotti e con workflow di automazione predefiniti può essere creata un'esperienza di servizio di monetizzazione dei dati coesa. Progettata per funzionare su Red Hat OpenShift, offre il vantaggio di una piattaforma scalabile che può essere creata una sola volta, implementata su più infrastrutture private on-premise e su cloud pubblico, e gestita come un unico servizio coerente.
Utilizzando questo framework di soluzioni IBM, le organizzazioni possono passare a utilizzare i dati come asset strategico e apportare innovazioni nel modello di business attraverso la tecnologia AI.
