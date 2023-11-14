Come accelerare la tua strategia di monetizzazione dei dati con prodotti di dati e AI

Secondo l'Harvard Business Review di McKinsey (link esterno a ibm.com), un singolo prodotto di dati di una banca nazionale statunitense è alla base di 60 casi d'uso nelle applicazioni aziendali, che hanno eliminato 40 milioni di dollari di perdite e generano 60 milioni di dollari di entrate incrementali all'anno. Nel settore pubblico, Transport for London (link è esterno a ibm.com) fornisce dati gratuiti e aperti attraverso 80 feed di dati che alimentano oltre 600 app e contribuiscono all'economia londinese per un valore di 130 milioni di sterline.

La monetizzazione dei dati non consiste semplicemente nel "vendere set di dati"(link esterno a ibm.com), ma nel migliorare il lavoro e potenziare le prestazioni aziendali attraverso un utilizzo migliore dei dati. Le iniziative interne di monetizzazione dei dati misurano il miglioramento nella progettazione dei processi, nell'orientamento delle attività e nell'ottimizzazione dei dati utilizzati nelle offerte di prodotti o servizi dell'organizzazione. Le opportunità di monetizzazione esterna consentono a diversi tipi di dati in diversi formati di diventare asset che possono essere venduti o il cui valore viene registrato al momento dell'utilizzo.

Creare valore dai dati implica di agire sui dati stessi. La realizzazione del valore è l'attività che garantisce un beneficio economico dal valore creato e contribuisce al risultato finale dell'organizzazione. (link esterno a ibm.com).