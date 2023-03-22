In che modo la tecnologia può contribuire a salvare le nostre riserve idriche

Un rapporto delle Nazioni Unite del 2021 rileva che 2,3 miliardi di persone vivono in paesi con carenza idrica, situazione che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, si prevede aggraverà in alcune regioni a causa del cambiamento climatico e della crescita demografica.
Per sostenere la vita sulla Terra, dobbiamo proteggere lo stato di salute delle sue risorse idriche ed essere efficienti nel nostro consumo, anche riducendo al minimo gli sprechi nella distribuzione dell'acqua. Questi compiti coinvolgono una varietà di attrezzature, assets e persone e noi di IBM abbiamo una profonda esperienza nell'utilizzo della tecnologia per riunire dati e sistemi e fornire assistenza. Sappiamo come collegare e contestualizzare le informazioni provenienti da varie fonti e come utilizzare l'AI per tradurre tali dati in insight attuabili, che possono fare davvero la differenza nella risoluzione di sfide di sostenibilità come queste.
Le nostre soluzioni di sostenibilità consentono alle organizzazioni di coniugare i dati con le insight dell'AI, in modo da poter gestire meglio le operazioni e ottimizzarle. Con la tecnologia basata sui dati, possiamo aiutare le organizzazioni a ridurre gli sprechi e proteggere le nostre preziose risorse idriche per soddisfare le esigenze delle generazioni attuali e future.
Un tipo di spreco è l'acqua non contabilizzata o non fatturata (NRW), ovvero l'acqua che è stata prodotta ma che viene "persa" prima di raggiungere l'utente. La Banca Mondiale stima che ogni giorno vengano persi circa 45 milioni di metri cubi di acqua a causa di problemi come perdite e rotture di tubature, per un valore complessivo di oltre 3 miliardi di dollari all'anno. Ridurre semplicemente della metà la quantità di NRW nei paesi in via di sviluppo si tradurrebbe in acqua dolce sufficiente a servire circa 90 milioni di persone.
Il primo passo per ridurre la NRW è sapere dove si verifica ed è qui che le soluzioni di sostenibilità di IBM possono essere d'aiuto. Ad esempio, la IBM Maximo Application Suite incorpora varie fonti di informazioni provenienti da sensori dell'Internet of Things (IoT), sistemi di controllo supervisionale e acquisizione dati (SCADA), dati di ispezione visiva, e applica l'AI per rilevare anomalie in tubazioni o pompe. Se la pressione del sistema diminuisce e i livelli di flusso aumentano, gli operatori riceveranno un avviso in tempo reale che si è verificata una rottura di una tubazione. Maximo è anche efficace nel rilevare piccoli cambiamenti che indicano perdite o malfunzionamenti minori nell'attrezzatura di pompaggio.
Un altro modo per ridurre la NRW prevede una migliore gestione dello stato di salute dei sistemi di distribuzione dell'acqua. Molti comuni e aziende gestiscono infrastrutture con componenti obsoleti. Anche nei paesi sviluppati, le tubature dell'acqua e delle fognature possono rimanere in uso per oltre un secolo. Per mantenere questi sistemi, le organizzazioni spesso programmano interventi di manutenzione ordinaria in base all'età dei componenti. Eppure le tubazioni più vecchie di un sistema potrebbero non essere necessariamente quelle in condizioni peggiori.
Maximo e la IBM TRIRIGA Application Suite possono aiutare a monitorare e gestire le infrastrutture idriche e fornire insight predittivi che consentono di prendere decisioni più consapevoli. Maximo è dotato di strumenti pronti all'uso progettati specificamente per il settore idrico per prevedere dove potrebbero sorgere problemi sulla base dell'analisi dei KPI. Con una gamma di strumenti di analytics predittiva personalizzati, ingegneri e operatori possono avere una migliore visibilità dell'integrità della loro infrastruttura e ridurre gli eventi di NRW. Le aziende di servizi pubblici possono anche evitare le spese associate alla manutenzione non necessaria di infrastrutture che funzionano perfettamente.
Per contribuire a migliorare l'accesso all'acqua potabile sicura per tutti, IBM si impegna a continuare a offrire la propria tecnologia per supportare questa causa. Quest'anno, la nuova coorte del nostro IBM Sustainability Accelerator, il nostro programma globale di impatto sociale pro bono, applicherà le tecnologie e le competenze IBM per scalare soluzioni innovative di gestione dell'acqua. IBM cercherà di sostenere progetti che contribuiscano a migliorare l'accesso equo all'acqua potabile sicura per tutti, migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, aumentare l'efficienza nell'uso dell'acqua in tutti i settori, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, aumentare la gestione dei servizi igienico-sanitari e ridurre il numero di persone che soffrono di scarsità idrica, tra gli altri scopi.
Oltre a ridurre lo spreco idrico, dobbiamo anche proteggere la qualità delle risorse idriche. Ad esempio, negli ultimi 10 anni, IBM collabora con il Rensselaer Polytechnic Institute e la Lake George Association, un gruppo no-profit per la difesa dei laghi, a Lake George, nel nord dello stato di New York. Il nostro obiettivo comune è stato quello di monitorare i cambiamenti antropici del lago, ovvero quei cambiamenti ambientali influenzati direttamente o indirettamente dalle persone. Il progetto utilizza un sofisticato sistema di sensori IoT, AI, analytics e modelli predittivi per delineare un quadro dettagliato, in tempo reale e continuo della qualità e del movimento dell'acqua. Quando emerge un problema di stato di salute e sicurezza pubblica, come una fioritura algale nociva (HAB), che può rendere l'acqua non potabile per gli esseri umani e gli animali, questo progetto ci aiuta a capire la causa.
Presso il lago George, gli scienziati e gli ingegneri di IBM Research hanno sviluppato una piattaforma integrata per eseguire la visualizzazione e l'analisi di quasi tutti gli aspetti importanti del lago e del bacino idrografico circostante. Questa piattaforma ha acquisito dati meteorologici dettagliati da IBM con una risoluzione di 330 metri e intervalli di 10 minuti, tra cui: temperatura, precipitazioni, velocità del vento, pressione atmosferica e radiazione solare. I dati vengono poi inseriti in un modello idrologico con informazioni sulle precipitazioni e sullo scioglimento della neve, in modo che il team possa comprendere la velocità e la direzione dell'acqua che scorre nel lago. Questi dati combinati alimentano a loro volta un modello idrodinamico, che spiega come l'acqua si muove all'interno del lago stesso.
Il risultato di questo lavoro è un quadro di come la fisica, la chimica e la biologia del lago stiano cambiando, dall'aumento dei livelli di cloruro causato dal deflusso del sale antighiaccio utilizzato sulle strade circostanti, alla presenza di nutrienti provenienti da sistemi settici, impianti di trattamento delle acque reflue e fertilizzanti che potrebbero contribuire agli HAB. Il team esegue quindi modelli informatici per calcolare come queste alterazioni possano essere invertite attraverso controlli più efficaci e consiglia al comune locale le best practice per la loro correzione. In risposta ai modelli che dimostravano la resilienza del lago, ovvero la sua capacità di tornare a condizioni più incontaminate qualora si riducesse il deflusso salino, la Lake George Association ha lanciato la Lake George Road Salt Reduction Initiative.
Le basi di questa tecnologia open source sono già state applicate ad altri laghi in tutto il Paese, tra cui il lago Chautauqua nella parte occidentale di New York e il lago Skaneateles nel distretto di Finger Lakes a New York.
Esistono sfide significative per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di acqua e servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030, e per raggiungere questi obiettivi saranno necessarie tutte le buone idee e la collaborazione che riusciremo a raccogliere, con l'aiuto della tecnologia. Fortunatamente, raccogliere i dati di base necessari per valutare i nostri progressi rispetto agli obiettivi di sostenibilità è sempre più una priorità per aziende e governi, e la tecnologia ha consentito non solo di ottenere insight migliori, ma anche di ottenere una maggiore trasparenza dei dati. Questi insight e la nuova trasparenza hanno permesso alle aziende, ai governi e alle comunità locali di collaborare in modo nuovo, attraverso un processo decisionale più olistico che soddisfa le loro esigenze collettive.
Ad esempio, a Melbourne, in Australia, l'ente governativo che protegge e gestisce le principali risorse idriche della città, Melbourne Water, tratta circa il 90% delle acque reflue nei suoi impianti di trattamento Eastern e Western. Una delle principali spese di Melbourne Water è il consumo energetico, necessario per sostenere le attività di gestione dell'acqua. Il loro consumo energetico rappresenta circa la metà delle emissioni totali di carbonio del settore idrico dello Stato. Consapevole del legame acqua-energia, Melbourne Water utilizza la IBM Envizi ESG Suite per aiutare a gestire proattivamente il proprio portfolio di dati energetici transazionali ed eliminare le sfide di conservazione e reportistica dei dati che ostacolano i miglioramenti nell'efficienza operativa e i progressi rispetto agli obiettivi di sostenibilità.
Ora gli stakeholder di Melbourne Water hanno una visione diretta di un'unica fonte di dati per tutte le metriche energetiche e di emissioni dell'organizzazione. Utilizzando gli strumenti di reportistica di Envizi e sfruttando il valore dei dati per sostenere i suoi sforzi di sostenibilità, Melbourne Water è riuscita a concentrarsi sulla protezione dell'approvvigionamento idrico pubblico e sulla soddisfazione delle esigenze dei suoi clienti, riducendo al contempo il suo impatto operativo sul clima.
Sebbene le comunità di tutto il mondo debbano affrontare numerose questioni importanti, IBM è impegnata nella responsabilità ambientale da oltre 50 anni. Come indicato nel suo Rapporto ESG 2021, IBM considera la leadership ambientale un imperativo strategico a lungo termine, come dimostrato oggi dal fatto che continuiamo a fissare obiettivi ambiziosi e ad applicare le nostre tecnologie per accelerare le soluzioni alle sfide ambientali globali. Ad esempio, nell'ambito dei suoi 21 obiettivi per la sostenibilità ambientale, l'obiettivo di IBM per il risparmio idrico è quello di ottenere riduzioni annuali nei prelievi di acqua presso le sedi IBM più grandi nelle regioni sottoposte a stress idrico.
In occasione della Giornata mondiale dell'acqua di quest'anno, mettiamo in evidenza questi esempi per mostrare come l'applicazione della tecnologia per risolvere le sfide più urgenti, quali la crisi idrica globale, possa aiutarci a compiere progressi significativi e dimostrabili verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di sostenibilità.
