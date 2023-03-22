In che modo la tecnologia può contribuire a salvare le nostre riserve idriche

Un rapporto delle Nazioni Unite del 2021 rileva che 2,3 miliardi di persone vivono in paesi con carenza idrica, situazione che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, si prevede aggraverà in alcune regioni a causa del cambiamento climatico e della crescita demografica.

Per sostenere la vita sulla Terra, dobbiamo proteggere lo stato di salute delle sue risorse idriche ed essere efficienti nel nostro consumo, anche riducendo al minimo gli sprechi nella distribuzione dell'acqua. Questi compiti coinvolgono una varietà di attrezzature, assets e persone e noi di IBM abbiamo una profonda esperienza nell'utilizzo della tecnologia per riunire dati e sistemi e fornire assistenza. Sappiamo come collegare e contestualizzare le informazioni provenienti da varie fonti e come utilizzare l'AI per tradurre tali dati in insight attuabili, che possono fare davvero la differenza nella risoluzione di sfide di sostenibilità come queste.

Le nostre soluzioni di sostenibilità consentono alle organizzazioni di coniugare i dati con le insight dell'AI, in modo da poter gestire meglio le operazioni e ottimizzarle. Con la tecnologia basata sui dati, possiamo aiutare le organizzazioni a ridurre gli sprechi e proteggere le nostre preziose risorse idriche per soddisfare le esigenze delle generazioni attuali e future.