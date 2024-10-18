Come le partnership strategiche trasformano il modo in cui le aziende adottano e scalano l'AI

L'intelligenza artificiale (AI) è diventata uno strumento indispensabile per le aziende, ma la chiave per realizzarne il pieno potenziale risiede nella collaborazione. Secondo Deloitte, il 94% dei leader aziendali ritiene che l'AI sia fondamentale per il loro successo futuro. Tuttavia, molte organizzazioni incontrano ancora ostacoli nello scalare l'AI, tra cui la mancanza di competenze interne, la gestione dei rischi e la garanzia di pratiche etiche di AI.
Invece di affidarsi esclusivamente a soluzioni interne, le aziende collaborano sempre più con innovatori esterni dell'AI, provider di cloud e istituti di ricerca. Queste collaborazioni consentono alle organizzazioni di accedere a tecnologia all'avanguardia, riducendo al contempo costi e rischi.
Attraverso collaborazioni con fornitori cloud, leader del settore e innovatori dell'AI, le aziende possono implementare soluzioni di AI scalabili, etiche e specifiche per il settore. Ecco 5 modi in cui le partnership strategiche stanno aiutando le aziende a distribuire soluzioni di AI, raggiungere scalabilità e affrontare sfide specifiche del settore.
Tradizionalmente, solo le grandi aziende con un budget elevato potevano permettersi di costruire un'infrastruttura AI avanzata. Oggi le collaborazioni strategiche stanno democratizzando l'AI, rendendola accessibile alle aziende di tutte le dimensioni. Collaborando con fornitori di cloud e AI, le organizzazioni possono integrare l'AI nelle loro operazioni più facilmente senza dover costruire sistemi complessi da zero.
Ad esempio, le aziende di medie dimensioni si rivolgono sempre più alle partnership per scalare l'AI rapidamente. Una società di servizi finanziari di medie dimensioni, ad esempio, può collaborare con una piattaforma di analisi dati basata sull'AI per prendere decisioni di investimento in tempo reale basate su enormi set di dati. Utilizzando l'esperienza di un fornitore esterno, questa azienda può ottenere un'AI scalabile senza dover creare sistemi proprietari.
Queste partnership permettono alle aziende di implementare rapidamente soluzioni di AI, riducendo i costi di sviluppo infrastrutturale e accelerando il time to value.
Una delle sfide più grandi che le organizzazioni affrontano nell'adozione dell'AI è la gestione dei rischi etici associati al suo utilizzo, come bias, mancanza di trasparenza e preoccupazioni sulla privacy dei dati. Secondo McKinsey, le aziende che implementano solide pratiche etiche in materia di AI tendono a ottenere una maggiore fiducia da parte dei clienti e un successo a lungo termine. Tuttavia, molte aziende non dispongono delle funzionalità interne per garantire la governance dell'AI.
Le partnership strategiche con specialisti della governance dell'AI possono colmare questa lacuna. Attraverso la collaborazione, le aziende possono implementare sistemi di AI trasparenti, equi e conformi agli standard etici. Ad esempio, le istituzioni finanziarie che si affidano all'AI per le proprie decisioni di prestito possono collaborare con esperti di governance per garantire che i loro sistemi di AI riducano al minimo i bias e rispettino gli standard normativi, aumentando così la fiducia e riducendo i potenziali rischi.
Queste partnership aiutano le aziende a distribuire soluzioni AI in modo responsabile, proteggendole da rischi reputazionali e legali e promuovendo la fiducia dei consumatori.
Lo sviluppo interno di sistemi di AI può essere lento e costoso, il che limita l'innovazione. Le partnership strategiche, in particolare quelle che coinvolgono piattaforme di collaborazione aperte, consentono alle aziende di innovare più velocemente condividendo dati, ricerche e strumenti di AI con altre organizzazioni.
Ad esempio, un'azienda manifatturiera che vuole ottimizzare la propria supply chain potrebbe collaborare con un istituto di ricerca focalizzato sulla logistica basata su AI. Mettendo in comune risorse e dati, entrambe le parti possono creare un modello di apprendimento automatico che preveda con maggiore precisione le fluttuazioni della domanda. Questo tipo di collaborazione accelera il processo di sviluppo, permettendo al produttore di implementare soluzioni di AI più rapidamente di quanto possa fare da solo.
Le iniziative di collaborazione aperta permettono inoltre alle aziende di accedere a un ecosistema più ampio di innovazione nell'AI, riducendo le barriere all'adozione di tecnologie all'avanguardia.
La personalizzazione è al centro delle strategie di coinvolgimento del cliente, e l'AI è la forza trainante dietro di essa. Molte aziende faticano a implementare la personalizzazione basata sull'AI su larga scala a causa della complessità della tecnologia. Tuttavia, le partnership con fornitori di AI possono aiutare a risolvere questa sfida offrendo alle aziende l'accesso a potenti strumenti di analytics dei clienti.
Ad esempio, un rivenditore può collaborare con un'azienda di AI per sviluppare motori di raccomandazione che analizzino il comportamento e le preferenze dei clienti in tempo reale, abilitando un marketing personalizzato. Ciò migliora la soddisfazione del cliente, incrementa le vendite e crea fedeltà a lungo termine. Nel settore bancario, le partnership con le società di AI aiutano le istituzioni a implementare chatbot che offrono consulenza finanziaria personalizzata, migliorando l'esperienza del cliente.
Queste partnership con l'AI permettono alle aziende di costruire relazioni con il cliente più solide offrendo esperienze rilevanti e personalizzate su larga scala.
Uno dei principali vantaggi delle partnership strategiche con l'AI è la capacità di adattare le soluzioni a settori specifici. Che si tratti di sanità, produzione o logistica, ogni settori si trova ad affrontare sfide uniche che le soluzioni di AI standard potrebbero non essere in grado di indirizzo appieno. Collaborando con aziende focalizzate sull'AI, le aziende possono distribuire soluzioni personalizzate pensate per rispondere alle loro esigenze più urgenti.
Nel settore sanitario, ad esempio, i professionisti utilizzano l'AI per prevedere gli esiti dei pazienti e ottimizzare i piani di trattamento. Tuttavia, implementare queste soluzioni richiede conoscenze specialistiche sia dei dati medici che del machine learning. Attraverso partnership con sviluppatori di AI specializzati in ambito sanitario, gli ospedali possono implementare modelli predittivi che migliorano la diagnostica e la cura dei pazienti.
Allo stesso modo, nella logistica, le aziende collaborano con le aziende di AI per prevedere la domanda, ottimizzare i percorsi e migliorare l'efficienza della supply chain. Queste soluzioni personalizzate permettono alle aziende di aumentare l'efficienza operativa e ottenere un vantaggio competitivo nei loro settori.
Collaborando con innovatori dell'AI, provider di cloud ed esperti del settore, le organizzazioni non solo accelerano l'adozione dell'AI, ma garantiscono anche di farlo in modo etico, scalabile e specifico per il settore. Poiché le aziende devono affrontare una pressione crescente per innovare, queste partnership forniscono le competenze e gli strumenti necessari per sbloccare il pieno potenziale dell'AI.
L'approccio di IBM all'AI è incentrato sulla collaborazione. Dal retail al settore finanziario, fino alla sanità e alla logistica, le soluzioni di AI basate sulle partnership di IBM stanno già offrendo risultati concreti nel business, trasformando i settori e rimodellando il modo in cui le organizzazioni utilizzano l'AI.
Sei pronto a scalare l'AI all'interno della tua azienda attraverso partnership potenti? Scopri come le alleanze strategiche di IBM con i leader di tecnologia possono accelerare la tua trasformazione basata sull'AI. Esplora soluzioni su misura che integrano AI all'avanguardia e funzionalità di hybrid cloud, stimolando innovazione e crescita. Che tu stia ottimizzando i workflow attuali o sviluppando nuovi sistemi basati sull'AI, ora è il momento di agire. Immergiti in casi d'uso reali e inizia a sbloccare nuove possibilità per la tua azienda.