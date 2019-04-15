Come le piccole e medie imprese possono eseguire big data analytics

IBM ha progettato un mini dispositivo per alleviare le sfide delle PMI. Probabilmente conosci già la tecnologia Netezza di IBM, che è stata costantemente migliorata negli ultimi 20 anni. Potresti anche conoscere la linea di appliance IBM Integrated Analytics System (IAS) basata su Netezza che combina hardware ad alte prestazioni e un motore di query di database progettato per elaborazione massiccia parallela, data warehousing e analisi.

Ma ora esiste una versione mini di IAS che è un punto di partenza perfetto per far crescere le PMI in un'ampia gamma di settori, tra cui banche, servizi finanziari, trasporti e spedizioni. Come il resto della linea di appliance IAS, il mini è particolarmente adatto a eseguire una gamma di query – specialmente quelle medie e complesse – e a fornire risultati rapidamente. Invece di attendere informazioni da sistemi con prestazioni scarse, le PMI potranno sfruttare Spark integrato in IAS mini e agire sui nuovi insight quando hanno maggiori probabilità di avere un impatto.

La semplicità e i requisiti amministrativi minimi dell'IAS mini sono anche molto adatti alle PMI che necessitano di un analytics data warehouse (link esterno a ibm.com) che non dispongono di un grande staff dedicato all'amministrazione del loro ambiente IT. Esso integra un sistema di gestione del database, server, storage e funzionalità di analytics avanzate in un unico sistema. Inoltre, è pre-tarato e richiede una manutenzione continua minima, per cui le PMI possono iniziare subito a utilizzare le sue funzionalità completamente ottimizzate e non saranno eccessivamente gravate da aggiornamenti futuri. E lo IAS mini non utilizza indici, semplificando ulteriormente la configurazione e l'implementazione rispetto alla maggior parte dei data warehouse tradizionali.

Anche le PMI che desiderano risparmiare spazio saranno felici di sapere che IAS mini ha un fattore di forma montabile su rack. Se sei interessato a trasferire i workload nel cloud, tieni presente che l'appliance è pronta per il cloud grazie al comune motore SQL (CSE) IBM. Il CSE include servizi integrati di virtualizzazione dei dati che favoriscono una robusta compatibilità applicativa e integrazione dei dati, aiutando le tue applicazioni a lavorare sia su cloud che on-premises con repository transazionali, warehouse o data lake. Il CSE può anche fornire sicurezza, governance e gestione, oltre alle sue funzionalità di movimento dei dati.



Lo IAS mini offre velocità, semplicità e un valore eccezionale alle PMI che desiderano sfruttare i big data a proprio vantaggio in settori sempre più competitivi. Per maggiori informazioni e per vedere come un elettrodomestico potrebbe adattarsi alla tua architettura, prenota una conversazione individuale senza costi con uno dei nostri esperti di appliance per data warehouse.