Il cambio di stagione può avere grandi ripercussioni sul mercato retail. Quando le temperature aumentano o diminuiscono, i consumatori cambiano le loro abitudini di acquisto ed è fondamentale preparare la tua attività a qualsiasi evenienza. Uno dei modi migliori per farlo è comprendere le previsioni stagionali e il modo in cui possono influenzare il retail.
Una volta acquisita una buona conoscenza delle previsioni stagionali, potrai imparare a sfruttarle a tuo vantaggio. Di seguito, analizziamo più da vicino come il meteo influenzi il settore retail e come l'uso delle previsioni stagionali possa ridurre i rischi che il meteo comporta, stimolando al contempo le vendite.
Le condizioni meteorologiche possono avere ripercussioni sulla tua attività in modi che potresti non avere preso in considerazione, e la preparazione è fondamentale. Un cambiamento nelle previsioni, improvviso o previsto, potrebbe avere come conseguenza un calo delle vendite.
Ad esempio, se le temperature aumentano, le vendite dei prodotti potrebbero risentirne, oppure ci si potrebbe aspettare un aumento della domanda di bottiglie d'acqua, creme solari o spray anti-insetti. Prevedere le condizioni meteorologiche ti metterà in una posizione migliore per rifornire gli scaffali con i prodotti giusti, ridurre i prezzi quando necessario e avvisare i clienti.
Per quanto tu possa essere disposto ad affrontare il trimestre, non tutto andrà come previsto. Una previsione di caldo o freddo fuori stagione potrebbe mettere in crisi i piani che ha già in mente.
È anche importante notare gli effetti che il meteo potrebbe avere sul processo di spedizione. Pioggia, ghiaccio o neve potrebbero causare ritardi nei tempi di consegna, quindi fai attenzione.
Se hai a disposizione in anticipo i dati meteorologici, puoi ridurre al minimo i rischi che le condizioni del tempo potrebbero avere sulla tua attività.
Conoscere una previsione, e capire come prepararsi in base ad essa, può aiutarti a evitare problemi comuni come:
Nel settore retail, la soddisfazione del cliente è di fondamentale importanza. Le esperienze negative del cliente avranno un impatto negativo sul brand, quindi evitare che ciò accada dovrebbe essere una priorità. Sforzarsi di offrire un'esperienza del cliente positiva e soddisfacente non solo migliorerà la tua attività, ma farà sì che i clienti tornino ad acquistare.
Introdurre i dati meteorologici per creare un piano per i potenziali ostacoli nel processo è un ottimo modo per ottenere la soddisfazione del cliente. Ridurre al minimo i rischi associati alle condizioni meteorologiche è sempre una sfida, a causa delle variabili sconosciute che potresti dover affrontare, ma è fondamentale avere un piano per ogni possibile scenario.
Lavorare in base a una previsione settimanale non è l'ideale, ma ci sono opzioni più avanzate da considerare. Prendiamo ad esempio la previsione stagionale. Utilizzare le previsioni stagionali può fornirti insight su come prepararti per le prossime settimane o mesi.
Previsioni stagionali e substagionali (link esterno a ibm.com) da The Weather Company può aiutarti a pianificare i cambiamenti di mercato che potrebbero influire sulla tua redditività nei periodi di 3-5 settimane, 1-4 mesi e 5-7 mesi. Conoscere queste informazioni può aiutarti a incrementare le vendite invece di vederle calare.
La soluzione di previsioni stagionali può generare previsioni basate sulle condizioni meteorologiche previste per i successivi tre mesi, mentre la soluzione di previsioni subseasonal può essere aggiornata settimanalmente. Entrambe le soluzioni possono essere utilizzate nel settore retail.
Esaminare e comprendere le previsioni stagionali ti consentirà di mettere sugli scaffali i prodotti più adatti, in base a tali previsioni. Ciò significa anche che potresti togliere i prodotti dagli scaffali o abbassare i prezzi per sbarazzarti del vecchio inventario.
Se lasci che la natura faccia il suo corso, le condizioni meteorologiche possono avere un impatto negativo sulle vendite. Tuttavia, quando puoi prevedere i rischi, puoi contare su un risultato positivo. Riflettere sulle previsioni ti darà un vantaggio competitivo e farà crescere le vendite, indipendentemente dalla stagione.
Se desideri saperne di più su come le previsioni stagionali e substagionali possono apportare beneficio alla tua attività retail, contattaci oggi stesso (link esterno a ibm.com).
