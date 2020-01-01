Se hai a disposizione in anticipo i dati meteorologici, puoi ridurre al minimo i rischi che le condizioni del tempo potrebbero avere sulla tua attività.

Conoscere una previsione, e capire come prepararsi in base ad essa, può aiutarti a evitare problemi comuni come:

Ritardi nella spedizione

Eccessi di scorte

Scorte non sufficienti

Nel settore retail, la soddisfazione del cliente è di fondamentale importanza. Le esperienze negative del cliente avranno un impatto negativo sul brand, quindi evitare che ciò accada dovrebbe essere una priorità. Sforzarsi di offrire un'esperienza del cliente positiva e soddisfacente non solo migliorerà la tua attività, ma farà sì che i clienti tornino ad acquistare.

Introdurre i dati meteorologici per creare un piano per i potenziali ostacoli nel processo è un ottimo modo per ottenere la soddisfazione del cliente. Ridurre al minimo i rischi associati alle condizioni meteorologiche è sempre una sfida, a causa delle variabili sconosciute che potresti dover affrontare, ma è fondamentale avere un piano per ogni possibile scenario.