Come le aziende moderne utilizzano i dati IoT per favorire l'innovazione

Le soluzioni edge offrono un'alternativa convincente ai tradizionali modelli di data center per dispositivi IoT. A differenza dei metodi tradizionali di trattamento dei dati, uno dei benefici dell'edge computing è che i dati possono essere trattati e analizzati non appena vengono ricevuti. Sono persino vicini al punto in cui vengono generati, anziché essere inviati al cloud o a un database tradizionale.

Con una soluzione edge, i dati generati da un dispositivo IoT possono essere elaborati e analizzati in tempo reale da un'applicazione di database non relazionale (NoSQL), situata all'edge della rete. Ad esempio, nel caso delle auto senza conducente, l'edge computing è critico nel fornire funzionalità di reazione in tempo reale per evitare una collisione.

Questo approccio viene utilizzato, con lievi differenze di progettazione a seconda del dispositivo, in molte applicazioni IoT, contribuendo a ridurre la congestione della rete e ad abilitare funzionalità di risposta in tempo reale. Tuttavia, anche con queste soluzioni edge avanzate, i dispositivi IoT raccolgono ancora più dati di quanti ne abbiano bisogno per funzionare.

Poiché i dispositivi IoT utilizzano solo una piccola frazione della quantità di dati che generano, alcune aziende decidono di scartare tutti i dati aggiuntivi. In superficie, questa potrebbe sembrare una soluzione relativamente semplice, ma i dati IoT non sono come spazzatura che può essere insaccata e portata via. I dispositivi IoT sono presenti nelle case, nelle automobili e in altri spazi privati e spesso contengono informazioni altamente personali e regolamentate.

Oltre a rilevare la velocità del vento o il colore di un semaforo, ad esempio, un dispositivo IoT può generare volumi di informazioni di identificazione personale (PII). Alcuni esempi sono: la posizione di un individuo, la storia finanziaria, l'utilizzo di Internet e molto altro. Questi dati devono essere raccolti, memorizzati e analizzati in conformità con rigorose leggi sulla sovranità dei dati, le cui violazioni sono molto costose.

Quindi, se i dati raccolti dai dispositivi IoT devono essere memorizzati in modo sicuro, come possono le aziende utilizzarli per generare insight e servire scopi aziendali più ampi?