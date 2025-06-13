Per iniziare, ecco la storia di uno dei miei clienti preferiti di tutti i tempi: un grande dipartimento di polizia. Questo cliente si distingueva dalla cultura di tutti gli altri incontrati in precedenza. Quando abbiamo iniziato il nostro rapporto con i membri del consiglio direttivo dell'AI del dipartimento di polizia, molti di loro non sapevano perché fossero lì.

Il motivo era che tutti quanti avevano una vasta competenza nel campo delle attività di polizia. Dicevano di non essere esperti in materia di AI o apprendimento automatico (ML). Chiedevano: "Perché avete bisogno di me in questo consiglio direttivo?".

Per questo motivo, il nostro impegno è iniziato spiegando perché erano lì e perché era importante poter contare sulla loro saggezza e competenza nell'argomento in questione. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo dovuto dimostrare perché erano necessari. Era importante che comprendessero che il loro contributo a queste soluzioni di AI era fondamentale per il suo corretto funzionamento. Affinché l'implementazione dell'AI abbia successo, è essenziale mettere le persone al primo posto.

Il modo in cui siamo entrati in contatto con loro è stato dimostrando loro attivamente che la parte difficile nel realizzare correttamente l'AI non era affatto strettamente tecnica. È fondamentale poter contare su esperti del settore, dei veri esperti nel campo delle forze dell'ordine. Queste persone comprendono i dati, il contesto in cui sono stati raccolti e le relazioni tra i punti dati, assicurando che l'AI corretta sia costruita, gestita e governata in modo responsabile.

Alcune delle tattiche che abbiamo usato erano esercizi di design thinking ideati dal gruppo di design thinking AI di IBM. Questi esercizi di design thinking affrontano domande come ad esempio:

Abbiamo le persone giuste in sala?

Qual è il problema fondamentale che stiamo cercando di risolvere?

Abbiamo i dati giusti e comprensione dei dati corretta secondo gli esperti del settore per dare vita a questa iniziativa AI?

Quali principi di AI tattica devono riflettersi nei nostri sistemi di AI per guadagnare la fiducia del pubblico? E come definiamo i requisiti funzionali e non funzionali necessari per dare vita a questi principi?

Quali sono gli effetti indesiderati di questi modelli di AI?

Come affronteresti la mitigazione del rischio in modo intenzionale?

Chi sono tutte le persone per cui dobbiamo costruire?

Cosa dobbiamo comunicare sull'uso previsto e non intenzionale di questa AI?

Questo lavoro introspettivo deve essere svolto in un ambiente che assegni priorità all'umiltà e all'inclusività, alla sicurezza psicologica e includa persone con diverse di vita diverse. Il risultato di questo lavoro è che i team hanno finalmente la lingua di cui hanno bisogno da tempo. Consente loro di comunicare in modo chiaro agli sviluppatori o agli acquirenti cosa deve essere sviluppato o acquisito per rendere accurate le soluzioni di AI.