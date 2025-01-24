Perché gli attacchi informatici ai supermercati rappresentano una minaccia per la sicurezza alimentare

Gli acquirenti di molte catene di alimentari hanno recentemente incontrato una sorpresa sgradita: scaffali vuoti e prescrizioni in ritardo. All'inizio di novembre, Ahold Delhaize USA è stata vittima di un attacco informatico che ha significativamente interrotto le operazioni in oltre 2.000 negozi, tra cui Hannaford, Food Lion e Stop and Shop. I dettagli specifici sulla natura dell'attacco non sono ancora stati resi pubblici.

Poiché l'attacco ha colpito molti sistemi digitali, alcuni negozi non sono riusciti ad accettare carte di credito/debito, mentre altri hanno dovuto chiudere gli ordini online. Inoltre, il sito di Hannaford è rimasto offline per diversi giorni. I problemi di approvvigionamento alimentare sono durati diverse settimane in alcuni casi, specialmente nell'area del New England, illustrando l'impatto che gli attacchi informatici hanno sulla vita quotidiana delle persone.