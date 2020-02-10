Come la blockchain sta migliorando il gaming digitale



Il settore del gaming si è evoluto partendo da umili origini. Chi di noi è abbastanza attempato da ricordare di aver giocato a Super Mario su una console a 16 bit sa come questo settore dei videogiochi si sia evoluto in un ammasso di giochi di realtà virtuale coinvolgenti e ricchi di emozioni, che premiano la precisione e la pianificazione.

Giochi come PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) sono giochi online multyplayer (MMO) in cui i personaggi sono personalizzati dai giocatori in base alla propria personalità e quindi è necessario che si muovano in un mondo verosimile. Qualsiasi ingiustizia nei confronti del personaggio si riflette sul giocatore stesso. I personaggi non possono morire come Mario, non inseguono un obiettivo lontano come una principessa in un castello. Questi giochi hanno una forte componente emotiva e sono molto vicini alle dinamiche della vita reale.

La maggior parte di questi giochi viene trasmessa in streaming online (link esterno a ibm.com) e i giocatori utilizzano asset virtuali come risorse del mondo reale per raggiungere obiettivi specifici e stabilire la propria superiorità. Il gaming sta rapidamente diventando uno sport mondiale che nel 2019 ha raggiunto un valore di 138 miliardi di USD (link esterno a ibm.com).