Come la blockchain sta migliorando il gaming digitale

Il settore del gaming si è evoluto partendo da umili origini. Chi di noi è abbastanza attempato da ricordare di aver giocato a Super Mario su una console a 16 bit sa come questo settore dei videogiochi si sia evoluto in un ammasso di giochi di realtà virtuale coinvolgenti e ricchi di emozioni, che premiano la precisione e la pianificazione.
Giochi come PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) sono giochi online multyplayer (MMO) in cui i personaggi sono personalizzati dai giocatori in base alla propria personalità e quindi è necessario che si muovano in un mondo verosimile. Qualsiasi ingiustizia nei confronti del personaggio si riflette sul giocatore stesso. I personaggi non possono morire come Mario, non inseguono un obiettivo lontano come una principessa in un castello. Questi giochi hanno una forte componente emotiva e sono molto vicini alle dinamiche della vita reale.
La maggior parte di questi giochi viene trasmessa in streaming online (link esterno a ibm.com) e i giocatori utilizzano asset virtuali come risorse del mondo reale per raggiungere obiettivi specifici e stabilire la propria superiorità. Il gaming sta rapidamente diventando uno sport mondiale che nel 2019 ha raggiunto un valore di 138 miliardi di USD (link esterno a ibm.com).
Con la crescita del settore sono emersi nuovi problemi. Questi problemi non esistevano dieci anni fa poiché i giochi non erano vicini alla vita reale (link esterno a ibm.com). Con i visori per la realtà virtuale (VR) e le funzionalità di data streaming 5G, questi problemi devono essere affrontati prima che ostacolino la crescita di questo gigantesco settore.
La maggior parte di questi ostacoli è rappresentata dalla mancanza di trasparenza e di fiducia tra gli sviluppatori di giochi e i giocatori. I giochi hanno spesso un sistema economico al loro interno. Questo sistema è completamente controllato dagli sviluppatori. Gli utenti desiderano anche correttezza e trasparenza quando si tratta di transazioni e proprietà di asset.
La blockchain ha rappresentato un vantaggio per molti settori che mancavano di responsabilità. Al centro di questa tecnologia c'è la capacità di creare un ambiente privo di fiducia che faciliti transazioni immutabili tra due sconosciuti su Internet.
La blockchain fornisce essenzialmente un registro decentralizzato e trasparente, memorizzato crittograficamente su vari nodi sparsi in tutto il mondo. Nessuna singola entità controlla la rete, nessun singolo database da attaccare o hackerare e nessuna possibilità di annullare le transazioni una volta effettuate. Il basso costo delle transazioni rende più facile trasferire denaro o qualsiasi altro asset tokenizzato in tutto il mondo. Queste transazioni non passano attraverso alcun intermediario e quindi sono quasi in tempo reale.
La blockchain risolve alcuni dei principali problemi del settore dei videogiochi odierno. Esaminiamo alcuni dei problemi e come la blockchain può risolverli:
Uno degli sviluppi dei giochi moderni è l'utilizzo di asset per completare le missioni. Servono armi, oggetti di scena, ambientazioni, auto, aerei, personaggi e opere d'arte. I giochi moderni dipendono da questi asset che sono limitati e possono essere acquistati con denaro reale tramite acquisti in-game o guadagnati man mano che il giocatore avanza nel gioco.
I giochi devono essere neutrali affinché un giocatore possa lavorare sodo o spendere i propri soldi per acquisire questi asset. Tuttavia, attualmente non esiste alcuna responsabilità o trasparenza. Poiché questi asset sono virtuali, gli sviluppatori di giochi potrebbero semplicemente produrne una quantità illimitata o manipolare il mercato fornendoli a determinati giocatori. È necessaria trasparenza e verificabilità.
La blockchain consente la tokenizzazione di questi asset e la creazione di mercati decentralizzati di asset di gaming. Poiché il registro è aperto a tutti e può essere consultato e verificato, il fattore di fiducia aumenta. Inoltre, i giocatori possono visitare i mercati decentralizzati per acquistare asset virtuali a un prezzo equo basandosi su un libretto degli ordini aperto.
Una delle caratteristiche di questi asset che li rende preziosi è la scarsità. Tuttavia, con la configurazione attuale, è impossibile per un giocatore sapere quanto sia rara una particolare piastra di armatura in Kevlar. Se questi asset vengono emessi su una blockchain, i giocatori possono facilmente verificare la quantità totale sul registro dei blocchi. Ciò aumenta la fiducia e quindi il valore del marketplace stesso.
Le piattaforme di gioco sono ospitate su server centralizzati e le transazioni spesso vengono effettuate su mobile o desktop senza adeguate misure di sicurezza. Inoltre, gli asset detenuti in conti di gioco possono essere rubati. Non sono sicuri come i nostri conti bancari, per quanto prezioso possa essere un conto di gioco.
La blockchain è nota per essere il modo più sicuro per conservare valore. È progettata per essere inviolabile. La memorizzazione degli asset di gioco digitali sulla blockchain aumenterebbe la sicurezza per un giocatore che ha lavorato duramente per accumularli.
Le blockchain possono anche memorizzare valore sotto forma di token non fungibili (link esterno a ibm.com) o NFT. Sono token che rappresentano un valore unico. I giochi contengono asset unici e collezionabili. Questi assets sono di grande valore. Gli NFT potrebbero essere utilizzati per rappresentare questi oggetti e renderli facili da conservare in un portafoglio, meno costosi da vendere e scambiare su un mercato aperto.
Attualmente, gli asset digitali vengono scambiati all'interno del gioco o su piattaforme di scambio come Wax, OpenSea e RareBits. Questi scambi potrebbero essere più trasparenti su una piattaforma decentralizzata in forma di token. Pagare per tale scambio comporta sempre rischi come l'esposizione a truffatori o l'acquisto di asset falsi. Gli scambi decentralizzati sulla blockchain risolvono questo problema.
Il mondo del gaming è globale. Giocatori di diversi Paesi giocano abitualmente tra loro a giochi come Counter-Strike. Come potrebbero trasferire i loro asset senza impiegare giorni per elaborare i pagamenti e senza dover superare ostacoli legali?
La blockchain consentirebbe pagamenti istantanei in tutto il mondo. Ciò significa che non ci sarebbero restrizioni.
L'intersezione tra blockchain e gaming è un mondo interessante in cui è possibile creare una realtà verosimile in un mondo virtuale. Grazie ai progressi della realtà virtuale, è più probabile che questo mondo sia ancora più integrato con la nostra esperienza del mondo reale di quanto possiamo immaginare al momento.
Stiamo assistendo a una rivoluzione nel gaming e nella blockchain. Insieme, creeranno un ecosistema che funziona in modo impeccabile, rendendo la blockchain un attore invisibile che agisce dietro le quinte.
