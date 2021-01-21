Come l'automazione basata su AI sta conferendo alle persone abilità sovrumane

Jerry Cuomo è IBM Fellow e CTO of Automation presso IBM. È riconosciuto come un prolifico collaboratore del settore software di IBM, realizzando prodotti e tecnologie che hanno avuto un profondo impatto sul modo in cui il settore gestisce il commercio sul World Wide Web. Jerry detiene oltre 100 brevetti statunitensi in settori quali hybrid cloud, blockchain, elaborazione delle transazioni e intelligenza artificiale. Jerry è attualmente il conduttore di "The Art of Automation", un podcast che esplora l'applicazione dell'AI e dell'automazione nelle imprese.
R: Usare la tecnologia per migliorare la vita delle persone. Essere in grado di restituire qualcosa alla società è importante. La tecnologia fine a se stessa diventa noiosa, onestamente. Quando si può effettivamente cambiare la vita quotidiana di qualcuno, al lavoro e a casa, è questo che mi entusiasma.
R: L'automazione alimentata dall'intelligenza artificiale sta cambiando la nostra vita lavorativa, liberando sempre di più le persone che possono applicare il loro talento e il loro impegno a lavori di alto valore. Le aziende dedicano ancora miliardi di ore ogni anno a lavori banali e ripetitivi e l'AI può eliminare questo onere in modo che i loro dipendenti possano concentrarsi su cose che contano davvero. Lo chiamiamo "trovare il tempo per la genialità". Possiamo usare l'AI per trasformare le persone in superuomini o superdonne.
R: Diamo un'occhiata all'assistenza sanitaria. Ho un nuovo podcast, The Art of Automation, e ho appena intervistato il direttore del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Abbiamo discusso di quanto tempo medici e infermieri specializzati dedichino a compiti amministrativi invece che a questioni critiche come individuare diagnosi precise. L'AI moderna non solo può gestire i compiti amministrativi, ma può anche migliorare notevolmente le capacità diagnostiche, aiutando, ad esempio, a determinare se una macchia sfocata su una scansione sia un cancro o meno. Questa combinazione è estremamente potente. Conferisce loro letteralmente abilità sovrumane.
Lo stesso vale per la tecnologia dell'informazione. I responsabili IT vogliono dedicare meno tempo a problemi di basso livello e risolvere situazioni critiche più rapidamente. Vogliono anche prevedere l'impatto di un cambiamento prima che venga effettuato, per prevenire problemi a valle. L'AI può aiutarli a raggiungere tutti questi obiettivi.
Quindi, quando parlo di diventare sovrumani, mi riferisco a questa doppia strategia: aumentare l'efficienza affidando all'AI il lavoro routinario per liberare le persone, e poi dotarle di nuove capacità straordinarie grazie all'AI.
Dopo il 2020, le aziende sanno che devono fare il primo passo. La pandemia ha accelerato notevolmente la necessità di efficienza. Ma fermarsi qui significa perdere una grande opportunità. Quando fai quel secondo passo e dai ai tuoi dipendenti liberati il potere dell'AI per svolgere lavori di valore molto più elevato, ottieni un valore dall'automazione che è di un ordine di grandezza superiore.
R: Sì. Sia dal punto di vista IT che aziendale, il più grande malinteso è che l'automazione basata su AI sia solo per data scientist. Non lo è. Noi pensiamo che sia per tutti. L'AI rende l'automazione avanzata accessibile agli utenti business.
R: IBM offre quattro punti di forza che ritengo imprescindibili.
Uno: abbracciamo i dati non strutturati. Senza AI avanzata, l'automazione è tipicamente limitata a processi strutturati e dati strutturati. Ma le aziende dispongono di molti dati non strutturati, rumorosi e disordinati. Utilizzando l'AI e tecnologie come l'embedding delle reti neurali, possiamo rilevare schemi per dare senso a quei dati non strutturati. IBM ha brevetti nel nostro portfolio specificamente per questo e siamo maestri nel mescolare dati strutturati e dati non strutturati. Ciò significa che possiamo automatizzare molti più processi nella tua azienda rispetto ai fornitori che non dispongono di queste funzionalità avanzate.
In secondo luogo, offriamo un'unica piattaforma per l'automazione aziendale e IT, mentre gran parte del mercato divide queste due aree. Per essere efficaci, è necessario automatizzare entrambe le cose. La nostra piattaforma utilizza Watson Machine Learning condiviso e un framework di elaborazione del linguaggio naturale, distribuito in tutta l'azienda con tecnologia hybrid cloud all'avanguardia. In breve, ciò consente una forte collaborazione e condivisione di insight tra persone e reti per migliorare continuamente l'automazione.
In terzo luogo, i nostri sistemi estraggono i dati da un ecosistema eccezionalmente ampio e diversificato, che consente alle aziende di passare all'automazione intelligente che è predittiva e può prevenire i problemi. Estraiamo i record degli incidenti, i registri storici delle modifiche e i modelli di machine learning da fonti come Red Hat, ServiceNow, PagerDuty, GitHub e molte altre. Ciò cambia la gestione del rischio. Non è possibile ottenere questa capacità proattiva senza un ecosistema di dati così diversificato.
Infine, non ti costringeremo a cambiare piattaforma cloud. Molte organizzazioni usano cinque o sei cloud diversi e non vogliono cambiare. In tutto o in parte, utilizzeremo le nostre tecnologie di AI e automazione ovunque i nostri clienti abbiano i loro dati, sia su IBM Cloud o Google Cloud o Amazon. Questo è un grande elemento distintivo per IBM.
R: Spesso aiutiamo le organizzazioni a ridurre i tempi di elaborazione del 90%. Banco Popular è un buon esempio; stanno utilizzando IBM Robotic Process Automation per gestire più di 100 processi manuali, molti dei quali sono complessi. Le attività che prima richiedevano 10 minuti ora vengono completate in 10 secondi. E il personale della banca ha capito subito che non era necessario diventare esperti della tecnologia, ma solo imparare gli strumenti.
R: No. Questa è un'altra idea sbagliata che non si applica all'automazione intelligente. Il processo in due fasi (utilizzare l'AI per liberare i dipendenti da compiti di basso livello e riqualificarli per svolgere un lavoro di livello molto più elevato) consente alle aziende di trattenere le persone, aumentando al contempo l'efficacia e i profitti. È critico comunicare questo aspetto in modo chiaro e aperto ai dipendenti durante tutto il percorso di automazione.
IBM mantiene l'impatto umano dell'automazione al centro di ogni strategia. L'obiettivo è sempre quello di aiutare i lavoratori umani ad essere più efficaci e a trovare il tempo per la genialità, perché sono l'unica fonte di genialità. Da sola, l'AI di oggi può produrre buoni risultati. Ma la nostra esperienza ha dimostrato che si ottengono risultati eccezionali, quelli necessari per distinguersi dalla concorrenza, solo quando l'AI è affiancata da un essere umano. Non credo che questo cambierà.
R: Sì, sono stato io a inventare l'uso dei tre puntini nei messaggi di testo per indicare che la persona con cui stai scrivendo sta digitando. È successo molti anni fa e ancora ricevo lettere d'odio per questo.
Scopri in che modo la combinazione di APM e strumenti di ottimizzazione dei costi dell'hybrid cloud aiuta le organizzazioni a ridurre i costi e ad aumentare la produttività.
Scopri come riposizionare i tuoi team IT e integrare l'AI e l'automazione nella tua organizzazione per promuovere il successo aziendale.
Sfrutta la potenza dell'AI e dell'automazione per risolvere in modo proattivo i problemi in tutto lo stack di applicazioni.