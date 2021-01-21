Come l'automazione basata su AI sta conferendo alle persone abilità sovrumane

R: IBM offre quattro punti di forza che ritengo imprescindibili.

Uno: abbracciamo i dati non strutturati. Senza AI avanzata, l'automazione è tipicamente limitata a processi strutturati e dati strutturati. Ma le aziende dispongono di molti dati non strutturati, rumorosi e disordinati. Utilizzando l'AI e tecnologie come l'embedding delle reti neurali, possiamo rilevare schemi per dare senso a quei dati non strutturati. IBM ha brevetti nel nostro portfolio specificamente per questo e siamo maestri nel mescolare dati strutturati e dati non strutturati. Ciò significa che possiamo automatizzare molti più processi nella tua azienda rispetto ai fornitori che non dispongono di queste funzionalità avanzate.

In secondo luogo, offriamo un'unica piattaforma per l'automazione aziendale e IT, mentre gran parte del mercato divide queste due aree. Per essere efficaci, è necessario automatizzare entrambe le cose. La nostra piattaforma utilizza Watson Machine Learning condiviso e un framework di elaborazione del linguaggio naturale, distribuito in tutta l'azienda con tecnologia hybrid cloud all'avanguardia. In breve, ciò consente una forte collaborazione e condivisione di insight tra persone e reti per migliorare continuamente l'automazione.

In terzo luogo, i nostri sistemi estraggono i dati da un ecosistema eccezionalmente ampio e diversificato, che consente alle aziende di passare all'automazione intelligente che è predittiva e può prevenire i problemi. Estraiamo i record degli incidenti, i registri storici delle modifiche e i modelli di machine learning da fonti come Red Hat, ServiceNow, PagerDuty, GitHub e molte altre. Ciò cambia la gestione del rischio. Non è possibile ottenere questa capacità proattiva senza un ecosistema di dati così diversificato.

Infine, non ti costringeremo a cambiare piattaforma cloud. Molte organizzazioni usano cinque o sei cloud diversi e non vogliono cambiare. In tutto o in parte, utilizzeremo le nostre tecnologie di AI e automazione ovunque i nostri clienti abbiano i loro dati, sia su IBM Cloud o Google Cloud o Amazon. Questo è un grande elemento distintivo per IBM.