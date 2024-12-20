Gli hacker possono usare l'AI per mostrare le vulnerabilità di diversi prodotti MFT e far scrivere all'AI il codice per utilizzare questi hack. Una delle maggiori debolezze dei vecchi sistemi MFT è che si basano su regole predefinite per identificare i rischi. Se un hacker trova un modo per aggirare queste regole, il sistema potrebbe non accorgersene fino a quando non è troppo tardi.

L'AI adotta un approccio diverso: può analizzare gli eventi in tempo reale e apprendere il comportamento "normale" nei trasferimenti di file e segnalare tutto ciò che non torna. Può anche rilevare codici eventi segnalati per l'hacking, come un indirizzo da una lista di blocco che tenta di accedere, un certificato revocato o un attacco Denial-of-Service (DoS). L'AI può inoltre rilevare i caricamenti di file senza restrizioni, come è accaduto di recente a un certo software di trasferimento di file.

Per fare un altro esempio, supponiamo che il tuo sistema normalmente effettui trasferimenti di file durante l'orario lavorativo, ma improvvisamente una quantità enorme di dati viene trasferita in un luogo sconosciuto nel cuore della notte. Un sistema MFT potenziato dall'AI non aspetta che tu te ne accorga. Interrompe il trasferimento, indaga sull'anomalia e chiama il team IT per evitare una possibile violazione dei dati. Questo tipo di difesa proattiva è un punto di svolta, perché le aziende possono rispondere alle minacce immediatamente, anziché dopo che il danno è già stato fatto.