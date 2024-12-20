Per molti anni, i sistemi managed file transfer (MFT) hanno costituito la spina dorsale del processo di scambio di dati sensibili come registri finanziari, informazioni sui clienti e informazioni sulla supply chain, aiutando a garantire che le informazioni si spostassero in modo sicuro tra le organizzazioni. Via via che le minacce informatiche diventano più avanzate, anche i sistemi MFT tradizionali devono fare un passo avanti.
È qui che entra in scena l'intelligenza artificiale. Grazie alla sua capacità di analizzare enormi volumi di dati, riconoscere schemi e adattarsi rapidamente, l'AI sta cambiando il modo in cui le aziende affrontano la sicurezza MFT. Ecco un approfondimento sui 5 modi in cui l'AI sta innalzando il livello e perché è importante per le aziende.
Gli hacker possono usare l'AI per mostrare le vulnerabilità di diversi prodotti MFT e far scrivere all'AI il codice per utilizzare questi hack. Una delle maggiori debolezze dei vecchi sistemi MFT è che si basano su regole predefinite per identificare i rischi. Se un hacker trova un modo per aggirare queste regole, il sistema potrebbe non accorgersene fino a quando non è troppo tardi.
L'AI adotta un approccio diverso: può analizzare gli eventi in tempo reale e apprendere il comportamento "normale" nei trasferimenti di file e segnalare tutto ciò che non torna. Può anche rilevare codici eventi segnalati per l'hacking, come un indirizzo da una lista di blocco che tenta di accedere, un certificato revocato o un attacco Denial-of-Service (DoS). L'AI può inoltre rilevare i caricamenti di file senza restrizioni, come è accaduto di recente a un certo software di trasferimento di file.
Per fare un altro esempio, supponiamo che il tuo sistema normalmente effettui trasferimenti di file durante l'orario lavorativo, ma improvvisamente una quantità enorme di dati viene trasferita in un luogo sconosciuto nel cuore della notte. Un sistema MFT potenziato dall'AI non aspetta che tu te ne accorga. Interrompe il trasferimento, indaga sull'anomalia e chiama il team IT per evitare una possibile violazione dei dati. Questo tipo di difesa proattiva è un punto di svolta, perché le aziende possono rispondere alle minacce immediatamente, anziché dopo che il danno è già stato fatto.
La crittografia è fondamentale per la sicurezza dei dati in transito, tuttavia la sua efficacia dipende solo dal sistema che la supporta. Chiavi gestite male o metodi di crittografia obsoleti possono esporre i tuoi file ad attacchi. L'AI migliora questo aspetto con la gestione delle chiavi.
Quando le chiavi di crittografia vengono monitorate in tempo reale e una di loro viene compromessa, l'AI può rilevare il problema e cambiare automaticamente la chiave, rendendo inutile quella compromessa. Analizza inoltre la solidità dei protocolli di crittografia, assicurandosi che siano sempre aggiornati e pronti a difendersi dalle più recenti tecniche di hacking.
Mentre ci avviciniamo a un futuro in cui il quantum computing potrebbe sfidare gli standard di crittografia, l'AI svolge un ruolo essenziale nello sviluppo e nel mantenimento della crittografia post-quantistica.
La maggior parte delle violazioni dei dati si verifica a causa di un uso improprio dell'accesso da parte di qualcuno che dispone di credenziali valide, sia esso un dipendente o un estraneo. I metodi statici di controllo degli accessi, come password o permessi preimpostati, non sono sufficienti. L'AI offre un modo più intelligente per gestire l'accesso imparando come gli utenti interagiscono con il sistema.
Supponiamo che un dipendente che normalmente trasferisce file di piccole dimensioni tenti improvvisamente di scaricare una grande quantità di dati sensibili di cui non ha bisogno. L'AI riconosce questa anomalia e passa all'azione, ad esempio attivando ulteriori passaggi di autenticazione, segnalando l'attività per la revisione o addirittura bloccando del tutto l'accesso.
L'AI può anche identificare i rischi a lungo termine. Se il comportamento di qualcuno cambia drasticamente nel tempo (ad esempio accedendo ripetutamente a file con cui di solito non lavora), questo potrebbe indicare una minaccia interna. Prima si affrontano queste bandiere rosse, meglio è, per evitare alle aziende problemi più gravi.
Tendiamo a concentrarci sulla minaccia degli hacker, ma un sistema sicuro deve essere anche affidabile. Se il tuo sistema MFT si blocca per un problema tecnico, si crea un'opportunità per i malintenzionati. L'AI interviene anche in questo caso, prevedendo e prevenendo i guasti ancor prima che si verifichino.
L'AI può monitorare le prestazioni del tuo sistema MFT, notare pattern che indicano possibili problemi (come una tendenza a un aumento dei tassi di errore o velocità di trasferimento più lente) e poi avvisare il team affinché adotti azioni correttive proattive ed eviti i tempi di inattività.
Puoi immaginarla come la spia di controllo del motore per il tuo sistema MFT, ma molto più intelligente. L'AI cerca i problemi prima che compaiano e mantiene le tue operazioni in esecuzione senza alcun ostacolo.
Che si tratti del settore sanitario, finanziario o retail, la maggior parte delle aziende è a conoscenza delle normative sul trattamento e sulla conservazione delle informazioni, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) o il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). La mancanza di conformità non è solo illegale, bensì compromette anche la fiducia dei clienti nella tua azienda. Tuttavia, tenere traccia di un bersaglio in costante movimento è estenuante.
L'AI e la prevenzione delle perdite digitali (DLP) semplificano la conformità monitorando automaticamente tutti i trasferimenti di dati per individuare eventuali violazioni normative. Identifica se dati personali sensibili vengono inviati a una posizione non autorizzata. Aiuta inoltre a garantire che i file siano correttamente criptati prima del trasferimento. Inoltre, crea dei log dettagliati di ogni trasferimento, facilitando la dimostrazione della conformità durante gli audit.
L'AI non si limita a reagire ai problemi di conformità, ma aiuta a superarli. Analizzando le tendenze dei cambiamenti normativi, potrebbe suggerire di adeguare i processi prima di perdere la conformità.
I trasferimenti sicuri di file non riguardano solo la tecnologia, ma anche la fiducia. I tuoi partner e clienti devono sapere che i loro dati sono al sicuro con te. Integrare l'AI nei tuoi sistemi MFT ti mantiene aggiornato sulle minacce attuali e ti prepara a quelle che arriveranno domani.
L'AI non aggiunge solo un altro livello di protezione, bensì rende l'intero sistema più intelligente, veloce e resistente. Fermando le minacce in tempo reale, fino a garantire la conformità con le normative in continua evoluzione, l'AI sta aiutando le aziende a costruire il tipo di sistemi robusti e sicuri di cui necessitano per prosperare in un mondo connesso.
Se non hai ancora iniziato a esplorare il MFT basato sull'AI, il momento è arrivato. Con gli strumenti e le strategie giuste, puoi trasformare il tuo sistema di trasferimento di file in un vantaggio competitivo.
Maggiori informazioni sull'MFT basato su AI
