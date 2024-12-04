Oggi i clienti hanno aspettative più elevate per quanto riguarda la loro esperienza di acquisto, in particolare per quanto riguarda i regali e gli acquisti porta a porta per le feste. Infatti, in un sondaggio online condotto su adulti statunitensi che celebravano le festività invernali, l'86% ha affermato che la consegna puntuale dei regali era una priorità assoluta.

Soddisfare queste aspettative non è un'impresa facile, soprattutto quando i corrieri devono affrontare difficoltà di capacità, con conseguenti ritardi e mancato rispetto delle scadenze. Con più acquirenti che si contendono le stesse offerte a tempo limitato, anche un piccolo ritardo o un'esperienza non ottimale può portare a frustrazione e delusione.

Quando un rivenditore non riesce a soddisfare le aspettative elevate, ciò comporta non solo un duro colpo alla soddisfazione del cliente, ma anche alla reputazione del brand, alle vendite e alla fedeltà a lungo termine dei clienti. Nello stesso sondaggio, l'85% dei rispondenti ha dichiarato che non farà più acquisti presso un rivenditore dopo una pessima esperienza di consegna. Nell'attuale ambiente retail, dove i clienti hanno molte scelte, i rivenditori non possono permettersi questo rischio.