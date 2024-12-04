La stagione delle festività invernali è il periodo più bello dell'anno per le vendite al dettaglio, rappresentando spesso un quinto delle vendite al dettaglio totali. Quest'anno, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti potrebbero raggiungere un record di 75 miliardi di dollari dal Black Friday al Cyber Monday. Un record di 183,4 milioni di persone prevede di fare acquisti in negozio e online durante il lungo weekend del Ringraziamento.
Durante le festività, i clienti hanno grandi aspettative in termini di consegna gratuita e rapidissima e di un'esperienza impeccabile e affidabile. Soddisfare queste aspettative è essenziale per mantenere la fedeltà e la soddisfazione dei clienti.
In che modo la tua azienda può assicurarsi di essere attrezzata per gestire questo improvviso aumento della domanda e, allo stesso tempo, offrire un'esperienza di acquisto fluida che ispiri la fedeltà dei clienti?
La vendita al dettaglio durante la stagione delle festività presenta diverse sfide, soprattutto a causa dell'elevato volume di ordini, delle tempistiche strette e delle maggiori aspettative dei clienti. Un rivenditore impreparato potrebbe perdere denaro a causa di 3 rischi principali:
Oggi i clienti hanno aspettative più elevate per quanto riguarda la loro esperienza di acquisto, in particolare per quanto riguarda i regali e gli acquisti porta a porta per le feste. Infatti, in un sondaggio online condotto su adulti statunitensi che celebravano le festività invernali, l'86% ha affermato che la consegna puntuale dei regali era una priorità assoluta.
Soddisfare queste aspettative non è un'impresa facile, soprattutto quando i corrieri devono affrontare difficoltà di capacità, con conseguenti ritardi e mancato rispetto delle scadenze. Con più acquirenti che si contendono le stesse offerte a tempo limitato, anche un piccolo ritardo o un'esperienza non ottimale può portare a frustrazione e delusione.
Quando un rivenditore non riesce a soddisfare le aspettative elevate, ciò comporta non solo un duro colpo alla soddisfazione del cliente, ma anche alla reputazione del brand, alle vendite e alla fedeltà a lungo termine dei clienti. Nello stesso sondaggio, l'85% dei rispondenti ha dichiarato che non farà più acquisti presso un rivenditore dopo una pessima esperienza di consegna. Nell'attuale ambiente retail, dove i clienti hanno molte scelte, i rivenditori non possono permettersi questo rischio.
I clienti si aspettano una visibilità dell'inventario e livelli di scorte accurati. Se la tua azienda promette troppo e successivamente annulla gli ordini a causa della carenza di scorte, crei un significativo divario di fiducia. Quando un articolo non è più disponibile, i clienti si sentono frustrati a causa dei lunghi ritardi negli ordini arretrati o degli ordini non evasi, con conseguente scarsa soddisfazione e potenziali vendite perse. I rivenditori negli Stati Uniti e in Canada hanno perso 349 miliardi di dollari di vendite nel 2022 a causa dell'eccesso di scorte e dei prodotti esauriti.
Dopo la frenesia delle festività, l'ondata di resi può sopraffare i rivenditori. Infatti, il 31% degli acquirenti pianifica in anticipo l'inevitabilità dei resi con il bracketing, ovvero effettuando più acquisti regalo con la certezza di poterli restituire in seguito. I rivenditori dovrebbero puntare a ridurre i resi promettendo un inventario più accurato. Assicurandoti che i livelli delle scorte siano rispecchiati accuratamente, puoi creare le giuste aspettative per gli acquirenti, riducendo le possibilità di annullamento degli ordini e dei resi.
Durante il periodo delle festività, i rivenditori si trovano spesso ad affrontare una serie di sfide che ostacolano l'efficienza dell'evasione degli ordini. I sistemi legacy di acquisizione ordini potrebbero avere difficoltà a scalare, causando rallentamenti ed errori. Questi sistemi obsoleti spesso mancano della flessibilità e dell'automazione necessarie per gestire grandi volumi di ordini. Ciò rende difficile per i rivenditori soddisfare le aspettative di un'evasione rapida e accurata, con un impatto negativo sulle vendite e sulla fidelizzazione dei clienti durante il picco delle festività natalizie. Oggi i consumatori esigono transazioni fluide, efficienti e trasparenti, con una comunicazione chiara che i loro ordini sono stati accettati e arriveranno nei tempi previsti. I crash del sito web durante eventi ad alto traffico o la mancata ricezione della conferma d'ordine in tempo utile possono lasciare i clienti incerti circa l'evasione dell'acquisto.
Con le aspettative dei clienti in crescita e un aumento imprevedibile degli ordini, un sistema di order management solido e moderno è fondamentale per il successo della tua azienda durante le festività natalizie. L'OMS giusto può semplificare l'elaborazione degli ordini, ottimizzare la gestione dell'inventario e migliorare la comunicazione con i clienti, il tutto minimizzando errori e ritardi durante il periodo di acquisto intenso.
È fondamentale che i volumi degli ordini vengano elaborati in tempo e trasferiti al magazzino per evitare ritardi che compromettano l'esperienza di acquisto. I rivenditori fanno affidamento su chiamate API precise per visualizzare la disponibilità delle scorte in tempo reale, in modo che gli acquirenti abbiano un quadro preciso di ciò che possono acquistare, aumentando la fiducia nel rivenditore.
Un OMS moderno visualizzerà i principali KPI per aiutarti a monitorare i volumi degli ordini, soprattutto durante il picco successivo al Ringraziamento, quando gli acquirenti accorrono per approfittare delle offerte del Black Friday. Esso raccoglierà questi dati in tempo reale e fornirà insight immediati su vari KPI, come:
Vediamo come IBM Sterling OMS sta supportando i rivenditori in questa stagione di shopping con dati in tempo reale sul volume degli ordini provenienti dai nostri sistemi, con insight sulle prestazioni delle applicazioni e sullo stato dell'infrastruttura basati sulla piattaforma di observability Instana.
Nella schermata, si nota un enorme picco nei volumi degli ordini per il Black Friday, con un volume di ordini pari a 4,5 volte quello normale al giorno.
L'OMS si adatta perfettamente per supportare picchi di ordini, gestendo oltre 42 milioni di linee e un carico di 6 miliardi di chiamate API in 7 giorni (dal 27 novembre al 3 dicembre) e registrando velocità di 180 ordini/sec.
La portata delle chiamate API dimostra come IBM Sterling OMS possa essere scalabile per garantire che i rivenditori forniscano ai clienti le informazioni precise e in tempo reale di cui hanno bisogno per effettuare gli acquisti durante le festività.
Per quanto riguarda l'inventario, i nostri microservizi hanno generato 16 miliardi di transazioni negli ultimi 7 giorni (dal 26 novembre al 3 dicembre), a una velocità massima di 62.000 transazioni al secondo (TPS). Inoltre, l'impatto dell'AI è dimostrato da 25 milioni di righe d'ordine che vengono ottimizzate con il nostro motore di AI, il che significa che questi ordini porteranno probabilmente a una maggiore redditività per i rivenditori.
Come puoi vedere, il giusto OMS riesce a gestire senza problemi i picchi stagionali, garantendo al contempo la redditività che è fondamentale per il successo del rivenditore. Esso aiuta a mantenere i margini ottimizzando l'inventario, riducendo gli errori e migliorando la velocità di esecuzione. Mettere una piattaforma flessibile, componibile e scalabile al centro della tua architettura permette alla tua azienda di rimanere agile e reattiva, stimolando la crescita e adattandosi rapidamente alle esigenze di mercato in evoluzione e ai cambiamenti stagionali.
Scopri come IBM Sterling OMS può aiutare la tua azienda durante le festività natalizie
