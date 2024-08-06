I leader della sicurezza sono abituati a pensare alla difesa in modo approfondito e a garantire che il loro stack di sicurezza e l'architettura complessiva offrano resilienza e protezione. Sebbene questo paradigma sia ancora valido oggi, potrebbe essere il momento di pensare a un passaggio alla sicurezza che prioritizza i dati. Ciò significa una gestione dei dati che corrisponde ai casi d'uso, dove i dati sono l'asset centrale che necessita di protezione per tutto il ciclo di vita, l'uso e lo smaltimento. Un cambiamento di paradigma nella sicurezza dei dati è ben supportato dalle prove presentate nell'edizione 2024 del Report Cost of a Data Breach.

Il report presenta ricerche che studiano le cause, gli impatti sui costi e il recupero da violazioni effettive in 604 organizzazioni in tutto il mondo e in 17 settori. I risultati mostrano alcune tendenze interessanti che possono aiutare a risolvere il puzzle dei dati, tra cui gli impatti sulla sicurezza, la privacy, la governance e la regolamentazione. Tutti questi aspetti già vedono aumentare i rischi derivanti dalla corsa a fornire nuove iniziative di AI generativa (gen AI) e a portarle rapidamente sul mercato, tralasciando le considerazioni sulla sicurezza. Un dato preoccupante emerso da un recente sondaggio dirigenziale sulla sicurezza della gen AI è che solo il 24% delle nuove iniziative include una componente di sicurezza.