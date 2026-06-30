La maggior parte degli ingegneri del software entra nel settore per costruire, progettando sistemi, inviando applicazioni e risolvendo problemi significativi con i dati. L'aspettativa è di concentrarsi sull'innovazione, sull'impatto sull'utente e sulla consegna continua di nuove funzionalità.

In molte organizzazioni moderne, la realtà è ben diversa. Man mano che i sistemi dati in tempo reale diventano centrali nelle architetture digitali, gli sviluppatori sono sempre più responsabili non solo della costruzione delle applicazioni, ma anche della gestione dell'infrastruttura che le supporta. Compiti come l'attivazione delle prestazioni della JVM, la gestione dello stato di salute del cluster, il debug di problemi di replica e la gestione degli allarmi notturni non fanno più eccezione: stanno diventando parte dell'esperienza ingegneristica quotidiana.

In nessun luogo questa lacuna è più visibile che nei team che lavorano con Apache Kafka.