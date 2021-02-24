4 sfide che influenzano la supply chain sanitaria

Sono stati messi a fuoco diversi fattori di rischio principali o sfide di fondo per le supply chain sanitarie:

Mancanza di resilienza – Il COVID-19 ha messo in luce la necessità di una maggiore resilienza nella supply chain. IDC sottolinea l'importanza per le organizzazioni sanitarie di avere una maggiore adattabilità alle mutevoli condizioni della pandemia, preparandosi al contempo alla "nuova normalità" che ne seguirà. Naturalmente, mitigare le interruzioni della supply chain nel settore sanitario ha conseguenze significative sui profitti e sull'assistenza ai pazienti. Forse è per questo che un recente sondaggio ha mostrato che le interruzioni della supply chain sono ora la seconda priorità per i CEO sanitari dopo la sicurezza dei pazienti.

– La mancanza di resilienza tra le organizzazioni sanitarie spesso deriva da una scarsa visibilità, in particolare dalla mancanza di accesso rapido a dati centralizzati, fruibili e aggiornati in tempo reale provenienti da fonti di dati e sistemi isolati. Questo rende difficile determinare ciò che è necessario, ciò che è in magazzino e la portata della domanda futura. In definitiva, non puoi gestire ciò che non puoi vedere e misurare. Gestione dei costi — Durante la pandemia, con l'aumento della domanda di dispositivi di protezione individuale (DPI) e forniture mediche, i costi sono aumentati vertiginosamente. Ora si prevede che le spese per le forniture supereranno i costi del personale come spesa maggiore nell'assistenza sanitaria . Gli studi dimostrano che la maggior parte delle decisioni sull'inventario prese per adattarsi a un'interruzione sono tutt'altro che ottimali e quasi la metà sono inutili. Questo non sorprende, dato che i sistemi sanitari ordinano tipicamente le forniture basandosi su modelli storici e preferenza dei medici, piuttosto che su utilizzo effettivo e domanda prevista. Questo porta a sprechi, procedure ritardate ed elevati costi di inventario e trasporto.

Le sfide di integrazione sono ulteriormente aggravate dalle fusioni e acquisizioni, e si prevede che le conseguenze del COVID-19 le accelerino all'interno del settore sanitario. Le fusioni e le acquisizioni offrono un significativo potenziale di crescita e risparmio sui costi, ma portano anche i sistemi ospedalieri a gestire team, tecnologie e processi frammentati. L'integrazione e l'interoperabilità migliorano il processo decisionale e consentono all'organizzazione di collaborare meglio e di anticipare le interruzioni.

Nonostante queste sfide, le soluzioni tecnologiche avanzate offrono un percorso accelerato verso la trasformazione e la resilienza. I leader sanitari e della supply chain stanno già agendo per affrontare queste sfide e migliorare le loro organizzazioni nel processo. Secondo l'IDC, il 62% degli ospedali ha aumentato la spesa per le applicazioni della supply chain e il 64% dei dirigenti ha definito le proprie applicazioni di gestione della supply chain basate su cloud "business critical".

Le torri di controllo della supply chain che utilizzano l'AI stanno suscitando particolare interesse. Infatti, l'88% dei dirigenti sanitari ha identificato l'AI come una tecnologia fondamentale per le proprie supply chain nei prossimi tre anni. Le torri di controllo che impiegano l'AI possono aiutare un'organizzazione a ottenere visibilità dinamica su tutta la rete, migliorare la capacità di rilevare cambiamenti e interruzioni della domanda e supportare la gestione dell'inventario e il processo decisionale per migliorare l'assistenza ai pazienti.

Le torri di controllo della supply chain basate sull'AI possono aiutare ad affrontare le sfide poste dalla pandemia sfruttando cinque funzionalità chiave:

Visibilità end-to-end

Forecasting intelligente e rilevamento della domanda

Pianificazione senza contatto e produttività migliorata

Pianificazione e automazione elevate

Creazione di un ecosistema collaborativo

L'implementazione delle torri di controllo non significa solo affrontare le sfide poste dalla pandemia, si tratta anche di una componente chiave nella transizione verso un ambiente più digitale e basato sui dati, e nell'affrontare le sfide e le opportunità del futuro. Combinando visibilità, automazione e integrazione attraverso la supply chain con una torre di controllo costituisce un passo verso il futuro: un ecosistema in cui la connettività e la collaborazione della supply chain rendono possibile gestire meglio e persino anticipare future crisi e sfide sanitarie.