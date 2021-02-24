4 sfide che influenzano la supply chain sanitaria

Il COVID-19 ha messo in luce le debolezze strutturali del sistema sanitario e, soprattutto, un problema persistente nella capacità e nella resilienza delle supply chain. Dall'inizio della pandemia, tra il 59 e l'83% delle organizzazioni ha riportato ritardi o tempi di consegna più lunghi nell'acquisizione dei materiali. In risposta, l'81 percento di queste organizzazioni ha adeguato i propri inventari, la maggior parte aumentando i livelli delle scorte, per affrontare le fluttuazioni e le interruzioni della domanda.
Sono stati messi a fuoco diversi fattori di rischio principali o sfide di fondo per le supply chain sanitarie:
Le sfide di integrazione sono ulteriormente aggravate dalle fusioni e acquisizioni, e si prevede che le conseguenze del COVID-19 le accelerino all'interno del settore sanitario. Le fusioni e le acquisizioni offrono un significativo potenziale di crescita e risparmio sui costi, ma portano anche i sistemi ospedalieri a gestire team, tecnologie e processi frammentati. L'integrazione e l'interoperabilità migliorano il processo decisionale e consentono all'organizzazione di collaborare meglio e di anticipare le interruzioni.
Nonostante queste sfide, le soluzioni tecnologiche avanzate offrono un percorso accelerato verso la trasformazione e la resilienza. I leader sanitari e della supply chain stanno già agendo per affrontare queste sfide e migliorare le loro organizzazioni nel processo. Secondo l'IDC, il 62% degli ospedali ha aumentato la spesa per le applicazioni della supply chain e il 64% dei dirigenti ha definito le proprie applicazioni di gestione della supply chain basate su cloud "business critical".
Le torri di controllo della supply chain che utilizzano l'AI stanno suscitando particolare interesse. Infatti, l'88% dei dirigenti sanitari ha identificato l'AI come una tecnologia fondamentale per le proprie supply chain nei prossimi tre anni. Le torri di controllo che impiegano l'AI possono aiutare un'organizzazione a ottenere visibilità dinamica su tutta la rete, migliorare la capacità di rilevare cambiamenti e interruzioni della domanda e supportare la gestione dell'inventario e il processo decisionale per migliorare l'assistenza ai pazienti.
Le torri di controllo della supply chain basate sull'AI possono aiutare ad affrontare le sfide poste dalla pandemia sfruttando cinque funzionalità chiave:
L'implementazione delle torri di controllo non significa solo affrontare le sfide poste dalla pandemia, si tratta anche di una componente chiave nella transizione verso un ambiente più digitale e basato sui dati, e nell'affrontare le sfide e le opportunità del futuro. Combinando visibilità, automazione e integrazione attraverso la supply chain con una torre di controllo costituisce un passo verso il futuro: un ecosistema in cui la connettività e la collaborazione della supply chain rendono possibile gestire meglio e persino anticipare future crisi e sfide sanitarie.
